Λιτή η ανακοίνωση του Τμήματος Φυλακών για τον βιασμό κατάδικου - Το μπαλάκι στη ΝΥ

Με την ολοκλήρωση της πιο πάνω διαδικασίας η Διεύθυνση θα προβεί σε όποια άλλα τυχόν διαβήματα απαιτούνται, σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι δικηγόρος του κατάδικου, σε ανακοίνωσή της, υποστήριξε ότι ο πελάτης της υπέστη σεξουαλική κακοποίηση για δύο συνεχόμενες ημέρες και ότι το Γραφείο Ασφάλειας των Φυλακών είχε ενημερωθεί ήδη από τις 18 Αυγούστου. Παρ’ όλα αυτά, η Αστυνομία επισκέφθηκε τις Φυλακές μόλις στις 25 Αυγούστου, έπειτα από σχετική πληροφόρηση που έλαβε από συγγενή του καταδίκου.