Λιτή η ανακοίνωση του Τμήματος Φυλακών για τον βιασμό κατάδικου - Το μπαλάκι στη ΝΥ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Λιτή η ανακοίνωση του Τμήματος Φυλακών για τον βιασμό κατάδικου - Το μπαλάκι στη ΝΥ

 27.09.2025 - 13:46
Λιτή η ανακοίνωση του Τμήματος Φυλακών για τον βιασμό κατάδικου - Το μπαλάκι στη ΝΥ

Σε σχέση με δημοσιεύματα που αφορούν συγκεκριμένο κατάδικο, η Διεύθυνση του Τμήματος Φυλακών ανακοίνωσε πως έχει ενημερωθεί από την Αστυνομία ότι η ποινική διερεύνηση βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και με την ολοκλήρωση των εξετάσεων ο φάκελος θα προωθηθεί άμεσα στη Νομική Υπηρεσία για μελέτη και περαιτέρω χειρισμό.

Με την ολοκλήρωση της πιο πάνω διαδικασίας η Διεύθυνση θα προβεί σε όποια άλλα τυχόν διαβήματα απαιτούνται, σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι δικηγόρος του κατάδικου, σε ανακοίνωσή της, υποστήριξε ότι ο πελάτης της υπέστη σεξουαλική κακοποίηση για δύο συνεχόμενες ημέρες και ότι το Γραφείο Ασφάλειας των Φυλακών είχε ενημερωθεί ήδη από τις 18 Αυγούστου. Παρ’ όλα αυτά, η Αστυνομία επισκέφθηκε τις Φυλακές μόλις στις 25 Αυγούστου, έπειτα από σχετική πληροφόρηση που έλαβε από συγγενή του καταδίκου.

 

 27.09.2025 - 13:39
Τριμερής στη Νέα Υόρκη: Σενάριο «χαμηλών πτήσεων» με στόχο να μη βουλιάξει η διαδικασία – Ο ρόλος των ψευδοεκλογών

Τριμερής στη Νέα Υόρκη: Σενάριο «χαμηλών πτήσεων» με στόχο να μη βουλιάξει η διαδικασία – Ο ρόλος των ψευδοεκλογών

Στη Νέα Υόρκη πραγματοποιείται σήμερα η πολυαναμενόμενη τριμερής για το Κυπριακό, σε ένα σκηνικό όπου η λέξη-κλειδί είναι «συντήρηση».

