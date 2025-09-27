Μεγάλη απειλή ο RSV για τα βρέφη – Ο ΠΟΥ προειδοποιεί

Σύμφωνα με όσα επισημαίνει ειδικός του ΠΟΥ, ο RSV είναι ένας ιδιαίτερα μεταδοτικός ιός, που εξαπλώνεται μέσω φταρνίσματος, βήχα, ακόμα και επαφής με μολυσμένες επιφάνειες.

Στην πραγματικότητα, κάθε παιδί μολύνεται με RSV πριν από τα δεύτερα γενέθλιά του, και κάθε χρόνο προκαλεί 33 εκατομμύρια περιπτώσεις λοιμώξεων του κατώτερου αναπνευστικού, όπως πνευμονία και βρογχιολίτιδα σε μικρά παιδιά.

Επίσης, ο ιός προκαλεί πάνω από τρία εκατομμύρια νοσηλείες κάθε χρόνο και τείνει να γεμίζει τα νοσοκομεία κατά την εποχή του RSV που είναι το τέλος του φθινοπώρου και ο χειμώνας. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι οδηγεί σε περισσότερους από 100.000 θανάτους κάθε χρόνο σε παιδιά, εκ των οποίων οι μισοί αφορούν σε παιδιά κάτω των έξι μηνών.

Όπως αναφέρεται στο βίντεο του ΠΟΥ, η λοίμωξη με RSV τυπικά ξεκινά σαν ένα τυπικό κρύωμα, δηλαδή έχει συμπτώματα καταρροής, βήχα, φταρνίσματος αλλά μπορεί να γίνει πολύ σοβαρή λοίμωξη. Όταν αυτό συμβαίνει, το παιδί έχει συριγμό, δυσκολεύεται να τραφεί, είναι πολύ νυσταγμένο, δυσκολεύεται να αναπνεύσει και μπορεί να έχει μπλε χείλη και μπλε νύχια. Αυτές είναι ιατρικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και αν το παιδί παρουσιάζει κάποιο από αυτά τα συμπτώματα πρέπει άμεσα να το δει γιατρός.

Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς

Οι γονείς, όπως επισημαίνει ο ειδικός του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, πρέπει να πλένουν συχνά τα χέρια τους για να αποφύγουν τη διάδοση ιών στα μικρά παιδιά. Επίσης, δεν πρέπει να καπνίζουν μπροστά στα παιδιά, καθώς και να φροντίζουν να αποφεύγουν άτομα με συμπτώματα λοίμωξης του ανοσοποιητικού. Ο καλύτερος, βέβαια, τρόπος προστασίας των βρεφών είναι η ανοσοποίησή τους.

Μετά από δεκαετίες έρευνας, η επιστημονική κοινότητα έχει πλέον δύο αποτελεσματικά «όπλα» ανοσοποίησης κατά του RSV. Το πρώτο είναι ένα εμβόλιο που μπορεί να χορηγηθεί σε εγκύους στο τρίτο τρίμηνο της κύησης. Η μητέρα θα μεταδώσει τα αντισώματα στο αγέννητο μωρό και θα το προστατεύσει μέχρι την ηλικία των έξι μηνών. Το εμβόλιο κυκλοφορεί και στη χώρα μας και από πέρυσι τον χειμώνα έχει ενταχθεί στο εθνικό εμβολιαστικό πρόγραμμα για εμβολιασμό των εγκύων. Το δεύτερο προϊόν είναι ένα μονοκλωνικό αντίσωμα και χορηγείται απευθείας στο παιδί, σαν εμβόλιο, όσο το δυνατόν νωρίτερα μετά τη γέννηση και το προστατεύει, επίσης, για τους πρώτους έξι μήνες ζωής. Αξίζει να σημειωθεί ότι το μονοκλωνικό αντίσωμα δεν είναι ακόμη διαθέσιμο στην Ελλάδα

Πηγή: ygeiamou.gr