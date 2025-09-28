Σε σοβαρή κατάσταση μοτοσικλετιστής - Ενεπλάκη σε τροχαίο με όχημα στη Λεμεσό

Γύρω στις 12.30μ.μ. στη συμβολή των οδών Αγίου Αθανασίου και Καντάρας, στη Λεμεσό, έλαβε χώρα σύγκρουση μοτοσικλέτας με αυτοκίνητο.

Από το τροχαίο τραυματίστηκε ο μοτοσικλετιστής και μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία η κατάστασή του φαίνεται να είναι σοβαρή.

Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια του νέου ατυχήματος.