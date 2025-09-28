Ecommbx
Παπαναστασίου: «Εφικτή η εισαγωγή φυσικού αερίου με λειτουργικό τον Προμηθέα»

 28.09.2025 - 13:52
Με λειτουργικό το πλοίο «Προμηθέας» η εισαγωγή φυσικού αερίου είναι εφικτή, λέει ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Γιώργος Παπαναστασίου σε συνέντευξη του στην εφημερίδα «Καθημερινή».

Στη συνέντευξή του, που δημοσιεύθηκε την Κυριακή, ο Υπουργός Ενέργειας αναφέρει ότι το πλοίο έχει ολοκληρωθεί κατά 99% και εκτιμά ότι η ολοκλήρωση της εγκατάστασης στο πλοίο δύο συστημάτων που είναι αναγκαία θα γίνει τον Οκτώβριο και «με τον έλεγχο των αποδόσεων του το πλοίο πιθανόν να είναι έτοιμο το πρώτο τρίμηνο του 2026».

Αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου – Κρήτης (GSI) ο κ. Παπαναστασίου αναφέρει ότι το έργο είναι υλοποιήσιμο παρά τις προκλήσεις που υπάρχουν και επισημαίνει ότι η πληρωμή των 25 εκατομμυρίων ευρώ στον φορέα υλοποίησης του έργου ΑΔΜΗΕ θα γίνει όταν το έργο υλοποιείται στο σύνολο του και όχι όταν υλοποιείται μόνο η κατασκευή του καλωδίου.

Σε σχέση με τις δύο μελέτες για το έργο που επικαλείται ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, ο Υπουργός Ενέργειας εκφράζει την πεποίθηση ότι ο ΥΠΟΙΚ αναφέρεται στις μελέτες για το ενδεχόμενο η Κυπριακή Δημοκρατία να μπει μέτοχος στο έργο και όχι για την υλοποίηση του έργου.

Αναφορικά με το τερματικό εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στην περιοχή Βασιλικού και την απόφαση του ευρωπαϊκού μηχανισμού CINEA να ζητήσει πίσω από την Κυπριακή Δημοκρατία χορηγία ύψους 67 εκ. ευρώ που είχε δοθεί για υλοποίηση του έργου, ο κ. Παπαναστασίου αναφέρει ότι η απόφαση είναι οριστική και τα χρήματα πρέπει να επιστραφούν μέχρι το Νοέμβριο έστω και αν η Κυπριακή Δημοκρατία αποφασίσει να αμφισβητήσει την απόφαση.

Αναφέρει επίσης ότι μέχρι σήμερα έχουν πληρωθεί 230 εκ. ευρώ εκ των οποίων 185 εκ. ευρώ για το πλοίο και τα υπόλοιπα για τις υποδομές, ενώ σε σχέση με την ευθύνη της σημερινής Κυβέρνησης, ο Υπουργός Ενέργειας αναφέρει ότι η μόνη ευθύνη της σημερινής Κυβέρνησης είναι ότι «έπρεπε να πει δημόσια από την αρχή τι παραλάβαμε σε σχέση με το τερματικό».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ επανέλαβε το Σάββατο το αίτημά του για λύση δύο κρατών στην Κύπρο, μετά την τριμερή συνάντηση στη Νέα Υόρκη με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Εξάλλου ο κ. Τατάρ ανέφερε ότι προγραμματίζεται μια συνάντηση σε μορφή 5+1 πριν από το τέλος του έτους, λέγοντας πως «θα είμαι κι εγώ εκεί».

