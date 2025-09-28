Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΠήγε να πάρει ρούχα σε κρατούμενο και συνελήφθη 57χρονος - Έκρυψε μαχαίρι στην τσάντα που θα παρέδιδε
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πήγε να πάρει ρούχα σε κρατούμενο και συνελήφθη 57χρονος - Έκρυψε μαχαίρι στην τσάντα που θα παρέδιδε

 28.09.2025 - 14:05
Πήγε να πάρει ρούχα σε κρατούμενο και συνελήφθη 57χρονος - Έκρυψε μαχαίρι στην τσάντα που θα παρέδιδε

Στη σύλληψη 57χρονου προχώρησε σήμερα η Αστυνομία, μετά τον εντοπισμό μαχαιριού, εντός τσάντας με είδη ένδυσης, που μετέφερε σε κρατούμενο σε αστυνομικά κρατητήρια.

Γύρω στις 9.50π.μ. σήμερα, ο 57χρονος επισκέφθηκε αστυνομικά κρατητήρια στην επαρχία Αμμοχώστου, με σκοπό να παραδώσει τσάντα με είδη ένδυσης σε κρατούμενο.

Κατά τη διάρκεια έρευνας που διενήργησαν μέλη της Αστυνομίας, εντοπίστηκε εντός της τσάντας ένα μαχαίρι, με σταθερή λεπίδα μήκους 8,5 εκατοστών.

Ως αποτέλεσμα ο 57χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Ο 57χρονος αναμένεται αύριο να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου, για άμεση καταχώρηση υπόθεσης εναντίον του.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Παραλιμνίου διερευνά την υπόθεση.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανείπωτη τραγωδία: Σε θανατηφόρο εξελίχθηκε τροχαίο - «Έσβησε» μοτοσικλετιστής – Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του - Βίντεο
Δημοσκόπηση «Καθημερινής»: Οκτώ μήνες πριν την κάλπη - Τι θα ψήφιζαν οι πολίτες αν είχαμε σήμερα εκλογές
Τραγωδία στη Λεμεσό: Έπεσε από τον δεύτερο όροφο και βρήκε τραγικό θάνατο 32χρονος - Προσπάθησε να μπει από το παράθυρο στο υπνοδωμάτιο
H Wizz Air στο «T»: Μεγάλη επένδυση στην Κύπρο με νέα δρομολόγια από Λάρνακα και για πρώτη φορά από Πάφο – Τα σχέδια για το μέλλον και ο παράγοντας «πόλεμος»
ΕΡΕΥΝΑ - Χριστούγεννα στην Κύπρο: «Εξαφανίζονται» οι κρατήσεις σε ξενοδοχεία για διακοπές και ρεβεγιόν – Πού κυμαίνονται οι τιμές
Υπόθεση 102 κιλών ναρκωτικών: Είχαν απασχολήσει ξανά τις Αρχές δύο από τους συλληφθέντες - Αφέθηκε ελεύθερος 49χρονος
Οι κατασκευαστές προειδοποιούν: Μην το κάνετε αυτό στο πλυντήριο ρούχων σας αμέσως μετά τη χρήση του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τοποθετεί τον εαυτό του στο σημείο αλλά αρνείται ότι έβαλε τις φωτιές ο 29χρονος - Τέθηκε υπό κράτηση

 28.09.2025 - 14:00
Επόμενο άρθρο

Ανόρθωση: Πλησιάζουν τις 300 χιλιάδες - Ο Ανδρέας Ανδρέου Sabbianco έκανε την μεγαλύτερη εισφορά

 28.09.2025 - 14:14
Κατηγορεί τον ΠτΔ για μισαλλοδοξία ο Τατάρ - «Οι διαπραγματεύσεις δεν θα συνεχίσουν από το Κρανς Μοντανά»

Κατηγορεί τον ΠτΔ για μισαλλοδοξία ο Τατάρ - «Οι διαπραγματεύσεις δεν θα συνεχίσουν από το Κρανς Μοντανά»

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ επανέλαβε το Σάββατο το αίτημά του για λύση δύο κρατών στην Κύπρο, μετά την τριμερή συνάντηση στη Νέα Υόρκη με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Εξάλλου ο κ. Τατάρ ανέφερε ότι προγραμματίζεται μια συνάντηση σε μορφή 5+1 πριν από το τέλος του έτους, λέγοντας πως «θα είμαι κι εγώ εκεί».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κατηγορεί τον ΠτΔ για μισαλλοδοξία ο Τατάρ - «Οι διαπραγματεύσεις δεν θα συνεχίσουν από το Κρανς Μοντανά»

Κατηγορεί τον ΠτΔ για μισαλλοδοξία ο Τατάρ - «Οι διαπραγματεύσεις δεν θα συνεχίσουν από το Κρανς Μοντανά»

  •  28.09.2025 - 12:52
Ανείπωτη τραγωδία: Σε θανατηφόρο εξελίχθηκε τροχαίο - «Έσβησε» μοτοσικλετιστής – Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του - Βίντεο

Ανείπωτη τραγωδία: Σε θανατηφόρο εξελίχθηκε τροχαίο - «Έσβησε» μοτοσικλετιστής – Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του - Βίντεο

  •  28.09.2025 - 14:48
Δημοσκόπηση «Καθημερινής»: Οκτώ μήνες πριν την κάλπη - Τι θα ψήφιζαν οι πολίτες αν είχαμε σήμερα εκλογές

Δημοσκόπηση «Καθημερινής»: Οκτώ μήνες πριν την κάλπη - Τι θα ψήφιζαν οι πολίτες αν είχαμε σήμερα εκλογές

  •  28.09.2025 - 15:00
Παπαναστασίου: «Εφικτή η εισαγωγή φυσικού αερίου με λειτουργικό τον Προμηθέα»

Παπαναστασίου: «Εφικτή η εισαγωγή φυσικού αερίου με λειτουργικό τον Προμηθέα»

  •  28.09.2025 - 13:52
Τοποθετεί τον εαυτό του στο σημείο αλλά αρνείται ότι έβαλε τις φωτιές ο 29χρονος - Τέθηκε υπό κράτηση

Τοποθετεί τον εαυτό του στο σημείο αλλά αρνείται ότι έβαλε τις φωτιές ο 29χρονος - Τέθηκε υπό κράτηση

  •  28.09.2025 - 14:00
Υπόθεση 102 κιλών ναρκωτικών: Είχαν απασχολήσει ξανά τις Αρχές δύο από τους συλληφθέντες - Αφέθηκε ελεύθερος 49χρονος

Υπόθεση 102 κιλών ναρκωτικών: Είχαν απασχολήσει ξανά τις Αρχές δύο από τους συλληφθέντες - Αφέθηκε ελεύθερος 49χρονος

  •  28.09.2025 - 11:47
Τραγωδία στη Λεμεσό: Έπεσε από τον δεύτερο όροφο και βρήκε τραγικό θάνατο 32χρονος - Προσπάθησε να μπει από το παράθυρο στο υπνοδωμάτιο

Τραγωδία στη Λεμεσό: Έπεσε από τον δεύτερο όροφο και βρήκε τραγικό θάνατο 32χρονος - Προσπάθησε να μπει από το παράθυρο στο υπνοδωμάτιο

  •  28.09.2025 - 09:37
Κόψιμο Γαβριηλίδη: Όταν ο ΔΗΣΥ το παίζει προοδευτικός αλλά τρέμει την (ακροδεξιά) σκιά του

Κόψιμο Γαβριηλίδη: Όταν ο ΔΗΣΥ το παίζει προοδευτικός αλλά τρέμει την (ακροδεξιά) σκιά του

  •  28.09.2025 - 12:14

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα