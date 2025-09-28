Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΘέλεις καινούριο κινητό; Παρουσιάστηκαν τα Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro και Xiaomi 17 Pro Max
LIKE ONLINE

Θέλεις καινούριο κινητό; Παρουσιάστηκαν τα Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro και Xiaomi 17 Pro Max

 28.09.2025 - 19:13
Θέλεις καινούριο κινητό; Παρουσιάστηκαν τα Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro και Xiaomi 17 Pro Max

Η Xiaomi παρουσίασε στην Κίνα τις νέες ναυαρχίδες της

Η Xiaomi παρουσίασε τη σειρά Xiaomi 17 στην Κίνα, η οποία περιλαμβάνει τρία μοντέλα: το Xiaomi 17, το 17 Pro και το 17 Pro Max. Όλα τα μοντέλα «φορούν» το νέο Snapdragon 8 Elite Gen 5 chipset της Qualcomm και διαθέτουν σημαντικές καινοτομίες, με κυρίαρχο στοιχείο στα Pro μοντέλα την παρουσία μιας δεύτερης οθόνης στην πίσω πλευρά του τηλεφώνου.

Η δεύτερη αυτή οθόνη έχει μέγεθος περίπου 2,7 έως 2,9 ίντσες και υψηλή ανάλυση, επιτρέποντας την εμφάνιση ειδοποιήσεων, την προβολή ώρας, προεπισκόπηση κάμερας για selfies με την κυρίως κάμερα υψηλής ποιότητας, ενώ μπορεί να υποστηρίξει και ακόμα λειτουργίες όπως χειρισμό μουσικής και μικρά παιχνίδια με την πρόσθετη θήκη παιχνιδιών.

Το Xiaomi 17 Pro Max, που διαθέτει μεγαλύτερη οθόνη 6,9 ιντσών και μπαταρία 7.500 mAh, έχει και πιο δυνατό τηλεφακό με οπτικό ζουμ 5x και βελτιωμένο άνοιγμα διαφράγματος για καλύτερη απόδοση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, ενώ το 17 Pro έρχεται με οθόνη 6,3 ιντσών και μπαταρία 6.300 mAh. Η σειρά υποστηρίζει γρήγορη ενσύρματη φόρτιση 100W και ασύρματη φόρτιση 50W, με τεχνολογία πυριτίου-άνθρακα στις μπαταρίες που επιτρέπει μεγαλύτερη ενεργειακή πυκνότητα χωρίς αύξηση του πάχους της συσκευής.

Επιπλέον, τα τηλέφωνα διαθέτουν νέας τεχνολογίας οθόνες με μέγιστη φωτεινότητα έως 3.500 nits, LTPO πάνελ με ρυθμό ανανέωσης από 1 έως 120 Hz και είναι στραμμένα στο να προσφέρουν εμπειρία μεσαίας έως υψηλής κατηγορίας, συμπεριλαμβανομένης υποστήριξης για Wi-Fi 7 και διάφορες προηγμένες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης.

Τα μοντέλα της σειράς έχουν σχεδιασμό με επίπεδη οθόνη, μεταλλικό σκελετό και νέα καμπύλη στα πίσω κάμερα-μονάδες, που είναι πιο ορθογώνιες σε σχέση με παλαιότερα σχέδια. Η επίσημη κυκλοφορία έχει προγραμματιστεί για τις 27 Σεπτεμβρίου 2025, με προ-παραγγελίες ήδη διαθέσιμες, ενώ αναμένεται και ευρωπαϊκή διάθεση πιθανόν μέσα στην άνοιξη 2026, σε συνδυασμό με την έκθεση MWC.

Πηγή: gazzetta.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανείπωτη τραγωδία: Σε θανατηφόρο εξελίχθηκε τροχαίο - «Έσβησε» μοτοσικλετιστής – Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του - Βίντεο
Δημοσκόπηση «Καθημερινής»: Οκτώ μήνες πριν την κάλπη - Τι θα ψήφιζαν οι πολίτες αν είχαμε σήμερα εκλογές
Τραγωδία στη Λεμεσό: Έπεσε από τον δεύτερο όροφο και βρήκε τραγικό θάνατο 32χρονος - Προσπάθησε να μπει από το παράθυρο στο υπνοδωμάτιο
H Wizz Air στο «T»: Μεγάλη επένδυση στην Κύπρο με νέα δρομολόγια από Λάρνακα και για πρώτη φορά από Πάφο – Τα σχέδια για το μέλλον και ο παράγοντας «πόλεμος»
ΕΡΕΥΝΑ - Χριστούγεννα στην Κύπρο: «Εξαφανίζονται» οι κρατήσεις σε ξενοδοχεία για διακοπές και ρεβεγιόν – Πού κυμαίνονται οι τιμές
Υπόθεση 102 κιλών ναρκωτικών: Είχαν απασχολήσει ξανά τις Αρχές δύο από τους συλληφθέντες - Αφέθηκε ελεύθερος 49χρονος
Οι κατασκευαστές προειδοποιούν: Μην το κάνετε αυτό στο πλυντήριο ρούχων σας αμέσως μετά τη χρήση του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ποστάρισμα για το ντεμπούτο Λοΐζου: «Το κόκκινο σου πάει»!

 28.09.2025 - 18:49
Επόμενο άρθρο

Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας: «Βεβιασμένη και αδικαιολόγητη» η απεργία στις ΥΚΕ

 28.09.2025 - 19:27
Κατηγορεί τον ΠτΔ για μισαλλοδοξία ο Τατάρ - «Οι διαπραγματεύσεις δεν θα συνεχίσουν από το Κρανς Μοντανά»

Κατηγορεί τον ΠτΔ για μισαλλοδοξία ο Τατάρ - «Οι διαπραγματεύσεις δεν θα συνεχίσουν από το Κρανς Μοντανά»

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ επανέλαβε το Σάββατο το αίτημά του για λύση δύο κρατών στην Κύπρο, μετά την τριμερή συνάντηση στη Νέα Υόρκη με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Εξάλλου ο κ. Τατάρ ανέφερε ότι προγραμματίζεται μια συνάντηση σε μορφή 5+1 πριν από το τέλος του έτους, λέγοντας πως «θα είμαι κι εγώ εκεί».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κατηγορεί τον ΠτΔ για μισαλλοδοξία ο Τατάρ - «Οι διαπραγματεύσεις δεν θα συνεχίσουν από το Κρανς Μοντανά»

Κατηγορεί τον ΠτΔ για μισαλλοδοξία ο Τατάρ - «Οι διαπραγματεύσεις δεν θα συνεχίσουν από το Κρανς Μοντανά»

  •  28.09.2025 - 12:52
Θανατηφόρο στη Λεμεσό: Συνελήφθη η 20χρονη οδηγός του οχήματος που ενεπλάκη στο τροχαίο

Θανατηφόρο στη Λεμεσό: Συνελήφθη η 20χρονη οδηγός του οχήματος που ενεπλάκη στο τροχαίο

  •  28.09.2025 - 18:10
Αγορά Ηλεκτρισμού: Αρχή με 17 συμμετέχοντες την 1η Οκτωβρίου - Πώς θα λειτουργεί και ποια τα οφέλη

Αγορά Ηλεκτρισμού: Αρχή με 17 συμμετέχοντες την 1η Οκτωβρίου - Πώς θα λειτουργεί και ποια τα οφέλη

  •  28.09.2025 - 16:40
ΕΛΑΜ - ΔΗΣΥ: Συνεχίζεται η κόντρα για τα Τέμπη - «Τι προσπαθούν να συγκαλύψουν;»

ΕΛΑΜ - ΔΗΣΥ: Συνεχίζεται η κόντρα για τα Τέμπη - «Τι προσπαθούν να συγκαλύψουν;»

  •  28.09.2025 - 19:40
Δημοσκόπηση «Καθημερινής»: Οκτώ μήνες πριν την κάλπη - Τι θα ψήφιζαν οι πολίτες αν είχαμε σήμερα εκλογές

Δημοσκόπηση «Καθημερινής»: Οκτώ μήνες πριν την κάλπη - Τι θα ψήφιζαν οι πολίτες αν είχαμε σήμερα εκλογές

  •  28.09.2025 - 15:00
Υπόθεση 102 κιλών ναρκωτικών: Είχαν απασχολήσει ξανά τις Αρχές δύο από τους συλληφθέντες - Αφέθηκε ελεύθερος 49χρονος

Υπόθεση 102 κιλών ναρκωτικών: Είχαν απασχολήσει ξανά τις Αρχές δύο από τους συλληφθέντες - Αφέθηκε ελεύθερος 49χρονος

  •  28.09.2025 - 11:47
Παρουσιάστηκε στην Τροχαία ο Βασίλης Μπισμπίκης - Τον αναζητούσαν γιατί προκάλεσε φθορές σε αυτοκίνητα και εγκατέλειψε το σημείο

Παρουσιάστηκε στην Τροχαία ο Βασίλης Μπισμπίκης - Τον αναζητούσαν γιατί προκάλεσε φθορές σε αυτοκίνητα και εγκατέλειψε το σημείο

  •  28.09.2025 - 19:59
Κόψιμο Γαβριηλίδη: Όταν ο ΔΗΣΥ το παίζει προοδευτικός αλλά τρέμει την (ακροδεξιά) σκιά του

Κόψιμο Γαβριηλίδη: Όταν ο ΔΗΣΥ το παίζει προοδευτικός αλλά τρέμει την (ακροδεξιά) σκιά του

  •  28.09.2025 - 12:14

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα