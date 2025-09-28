Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας: «Βεβιασμένη και αδικαιολόγητη» η απεργία στις ΥΚΕ

Επίσης, το Υφυπουργείο εκφράζει τη λύπη του για την ταλαιπωρία που θα υποστούν αύριο οι εξυπηρετούμενοι των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, λόγω της απόφασης για απεργία των λειτουργών κοινωνικής ευημερίας.

Τέλος, καλεί τις συντεχνίες «να άρουν τα μέτρα και να προσέλθουν σε διάλογο με πνεύμα σύνεσης και συνεργασίας». Σημειώνει ότι «η ανάγκη δημιουργίας έξι ατομικών προγραμμάτων για άτομα με σοβαρή αναπηρία με ανάθεση υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα, θεωρούμε ότι δεν αμφισβητείται από κανένα» και ότι «η επίβλεψη του προγράμματος από ένα από τα τμήματα του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, που είναι το θέμα που προκάλεσε την αντίδραση, μπορεί να επιλυθεί μόνο με διάλογο».

Πηγή: ΚΥΠΕ