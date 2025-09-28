Ecommbx
Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας: «Βεβιασμένη και αδικαιολόγητη» η απεργία στις ΥΚΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας: «Βεβιασμένη και αδικαιολόγητη» η απεργία στις ΥΚΕ

 28.09.2025 - 19:27
Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας: «Βεβιασμένη και αδικαιολόγητη» η απεργία στις ΥΚΕ

Το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας αναφέρει σε ανακοίνωσή του πως θεωρεί την κίνηση των συντεχνιών για 24ωρη απεργία στις 29/9/2025 «βεβιασμένη και αδικαιολόγητη», προσθέτοντας ότι «βρισκόταν σε εξέλιξη διάλογος με τις συντεχνίες ΠΑΣΥΔΥ και ΙΣΟΤΗΤΑ απευθείας με την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας ακόμα και σήμερα, Κυριακή 28/09/2025 και υπήρχε η διαβεβαίωση ότι θα συνεχίζονταν οι προσπάθειες και την ερχόμενη εβδομάδα, τόσο με τις συντεχνίες, όσο και με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς».

Επίσης, το Υφυπουργείο εκφράζει τη λύπη του για την ταλαιπωρία που θα υποστούν αύριο οι εξυπηρετούμενοι των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, λόγω της απόφασης για απεργία των λειτουργών κοινωνικής ευημερίας.

Τέλος, καλεί τις συντεχνίες «να άρουν τα μέτρα και να προσέλθουν σε διάλογο με πνεύμα σύνεσης και συνεργασίας». Σημειώνει ότι «η ανάγκη δημιουργίας έξι ατομικών προγραμμάτων για άτομα με σοβαρή αναπηρία με ανάθεση υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα, θεωρούμε ότι δεν αμφισβητείται από κανένα» και ότι «η επίβλεψη του προγράμματος από ένα από τα τμήματα του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, που είναι το θέμα που προκάλεσε την αντίδραση, μπορεί να επιλυθεί μόνο με διάλογο».

Πηγή: ΚΥΠΕ

