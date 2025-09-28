Ecommbx
Μπαίνει η εβδομάδα με...βροχές - Πού αναμένεται να κυμανθεί η θερμοκρασία; Δείτε αναλυτικά το «καιρικό μενού»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπαίνει η εβδομάδα με...βροχές - Πού αναμένεται να κυμανθεί η θερμοκρασία; Δείτε αναλυτικά το «καιρικό μενού»

 28.09.2025 - 19:38
Μπαίνει η εβδομάδα με...βροχές - Πού αναμένεται να κυμανθεί η θερμοκρασία; Δείτε αναλυτικά το «καιρικό μενού»

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά αργότερα αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά αυξημένη χαμηλή νέφωση. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 19 στα παράλια και στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις και δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και σταδιακά τοπικά στα προσήνεμα ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 29 στα παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ, θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις στο δυτικό μισό του νησιού οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ κα η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη.

Την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές.

Η θερμοκρασία μέχρι την Πέμπτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να παραμείνει κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας: «Βεβιασμένη και αδικαιολόγητη» η απεργία στις ΥΚΕ

 28.09.2025 - 19:27
ΕΛΑΜ - ΔΗΣΥ: Συνεχίζεται η κόντρα για τα Τέμπη - «Τι προσπαθούν να συγκαλύψουν;»

 28.09.2025 - 19:40
Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ επανέλαβε το Σάββατο το αίτημά του για λύση δύο κρατών στην Κύπρο, μετά την τριμερή συνάντηση στη Νέα Υόρκη με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Εξάλλου ο κ. Τατάρ ανέφερε ότι προγραμματίζεται μια συνάντηση σε μορφή 5+1 πριν από το τέλος του έτους, λέγοντας πως «θα είμαι κι εγώ εκεί».

  •  28.09.2025 - 12:52
