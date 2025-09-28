ΕΛΑΜ - ΔΗΣΥ: Συνεχίζεται η κόντρα για τα Τέμπη - «Τι προσπαθούν να συγκαλύψουν;»

Αυτούσια η ανακοίνωση του κόμματος

Ενημερώνουμε το ασόβαρο ΔΗΣΥ ότι το αίτημα κατατέθηκε από τους ίδιους τους συγγενείς των θυμάτων.

Οτιδήποτε πέραν τούτου είναι περιττό να λεχθεί.

Γιατί τόσο μένος; Γιατί τους ενοχλεί να γίνει έρευνα για μια τραγωδία, στην οποία έχασαν την ζωή τους Ελλαδίτες και Κύπριοι αδελφοί, από τα ευρωπαϊκά αρμόδια όργανα; Τι προσπαθούν να συγκαλύψουν;

Σε σχέση με τη μητέρα πατρίδα, καλό είναι να θυμούνται την Ελλάδα – η οποία δεν ανήκει στην ΝΔ που προσπαθούν με κάθε μέσο να στηρίξουν – και όταν δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Κυρίως την ώρα που ψηφίζουμε νόμους τύπου του κατάπτυστου νόμου Ακιντζί.