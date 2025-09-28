«Πυρά» ΔΗΣΥ σε ΕΛΑΜ: «Με τρόπο χυδαίο καπηλεύεται τη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών»

Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 28.09.2025 - 18:25
Πυρά εξαπέλυσε ο Δημοκρατικός Συναγερμός στο ΕΛΑΜ, καταγγέλλοντας τη στάση του στις Βρυξέλλες για το ζήτημα των Τεμπών, κάνοντας λόγο για λαϊκισμό και πολιτικό εκφυλισμό.

Σε γραπτή του δήλωση, ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Ονούφριος Κουλά, αναφέρει ότι «για ακόμη μια φορά στις Βρυξέλλες, το ΕΛΑΜ στον βωμό των εντυπώσεων, επιλέγει τον δρόμο της ελαφρότητας και του λαϊκισμού, προσβάλλοντας ευθέως ακόμη και την Ελλάδα».

Δείτε αυτούσια όσα ανέφερε:

Με τρόπο χυδαίο καπηλεύεται τη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών και τα αισθήματα των οικογενειών τους. Η πλήρης διαλεύκανση του εγκλήματος των Τεμπών και η απονομή δικαιοσύνης απαιτεί σοβαρότητα και όχι μικροπολιτικές σκοπιμότητες.

Σε πλήρη ταύτιση με τις πιο τοξικές φωνές της αντιπολίτευσης στην Ελλάδα, ακόμη και τον ΣΥΡΙΖΑ, επιχειρεί να εργαλειοποιήσει τον ανθρώπινο πόνο για μικροπολιτικά οφέλη και να υπονομεύσει την πολιτική σταθερότητα της χώρας.

Το πιο εξωφρενικό είναι και πάλι η συνεργασία με τις δυνάμεις της αντιδραστικής αριστεράς και της ακροδεξιάς στο Ευρωκοινοβούλιο, έστω και αν αυτό συνεπάγεται ζημιά για την Ελλάδα και την Κύπρο.

Κι αντί το ΕΛΑΜ να ντρέπεται για τη θλιβερή του στάση, επιτίθεται στον Δημοκρατικό Συναγερμό, που στάθηκε απέναντι με υπευθυνότητα και σοβαρότητα.

Όταν η πολιτική εκφυλίζεται, το μόνο που μένει είναι αίσχος και ντροπή!

Ντροπή!

 

