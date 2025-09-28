Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΘανατηφόρο στη Λεμεσό: Συνελήφθη η 20χρονη οδηγός του οχήματος που ενεπλάκη στο τροχαίο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Θανατηφόρο στη Λεμεσό: Συνελήφθη η 20χρονη οδηγός του οχήματος που ενεπλάκη στο τροχαίο

 28.09.2025 - 18:10
Θανατηφόρο στη Λεμεσό: Συνελήφθη η 20χρονη οδηγός του οχήματος που ενεπλάκη στο τροχαίο

Σε θανατηφόρα οδική σύγκρουση που συνέβη γύρω στις 12.30 μ.μ. σήμερα στη Λεμεσό, έχασε τη ζωή του ο MOHAMED AL AHMED, 34 ετών από τη Συρία.

Συγκεκριμένα, αυτοκίνητο που οδηγούσε 20χρονη στην οδό Καντάρας στη Λινόπετρα, φθάνοντας στη συμβολή με τη λεωφόρο Αγίου Αθανασίου, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 34χρονος.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Έτσι έγινε το θανατηφόρο στη Λεμεσό – Εντοπίστηκε κράνος στο σημείο – Όσα αναφέρει η Αστυνομία

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο στη Λεμεσό όπου, οι επί καθήκοντι ιατροί πιστοποίησαν το θάνατο του.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Ανείπωτη τραγωδία: Σε θανατηφόρο εξελίχθηκε τροχαίο - «Έσβησε» μοτοσικλετιστής – Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του - Βίντεο

Στην 20χρονη οδηγό του αυτοκινήτου διενεργήθηκε έλεγχος αλκοτέστ και ναρκοτέστ με μηδενική ένδειξη. Στη συνέχεια, η οδηγός συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Η Τροχαία Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανείπωτη τραγωδία: Σε θανατηφόρο εξελίχθηκε τροχαίο - «Έσβησε» μοτοσικλετιστής – Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του - Βίντεο
Δημοσκόπηση «Καθημερινής»: Οκτώ μήνες πριν την κάλπη - Τι θα ψήφιζαν οι πολίτες αν είχαμε σήμερα εκλογές
Τραγωδία στη Λεμεσό: Έπεσε από τον δεύτερο όροφο και βρήκε τραγικό θάνατο 32χρονος - Προσπάθησε να μπει από το παράθυρο στο υπνοδωμάτιο
H Wizz Air στο «T»: Μεγάλη επένδυση στην Κύπρο με νέα δρομολόγια από Λάρνακα και για πρώτη φορά από Πάφο – Τα σχέδια για το μέλλον και ο παράγοντας «πόλεμος»
ΕΡΕΥΝΑ - Χριστούγεννα στην Κύπρο: «Εξαφανίζονται» οι κρατήσεις σε ξενοδοχεία για διακοπές και ρεβεγιόν – Πού κυμαίνονται οι τιμές
Υπόθεση 102 κιλών ναρκωτικών: Είχαν απασχολήσει ξανά τις Αρχές δύο από τους συλληφθέντες - Αφέθηκε ελεύθερος 49χρονος
Οι κατασκευαστές προειδοποιούν: Μην το κάνετε αυτό στο πλυντήριο ρούχων σας αμέσως μετά τη χρήση του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σάλος στη Βρετανία: Το NHS υπερασπίζεται τους γάμους μεταξύ πρώτων εξαδέλφων

 28.09.2025 - 18:09
Επόμενο άρθρο

«Πυρά» ΔΗΣΥ σε ΕΛΑΜ: «Με τρόπο χυδαίο καπηλεύεται τη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών»

 28.09.2025 - 18:25
Κατηγορεί τον ΠτΔ για μισαλλοδοξία ο Τατάρ - «Οι διαπραγματεύσεις δεν θα συνεχίσουν από το Κρανς Μοντανά»

Κατηγορεί τον ΠτΔ για μισαλλοδοξία ο Τατάρ - «Οι διαπραγματεύσεις δεν θα συνεχίσουν από το Κρανς Μοντανά»

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ επανέλαβε το Σάββατο το αίτημά του για λύση δύο κρατών στην Κύπρο, μετά την τριμερή συνάντηση στη Νέα Υόρκη με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Εξάλλου ο κ. Τατάρ ανέφερε ότι προγραμματίζεται μια συνάντηση σε μορφή 5+1 πριν από το τέλος του έτους, λέγοντας πως «θα είμαι κι εγώ εκεί».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κατηγορεί τον ΠτΔ για μισαλλοδοξία ο Τατάρ - «Οι διαπραγματεύσεις δεν θα συνεχίσουν από το Κρανς Μοντανά»

Κατηγορεί τον ΠτΔ για μισαλλοδοξία ο Τατάρ - «Οι διαπραγματεύσεις δεν θα συνεχίσουν από το Κρανς Μοντανά»

  •  28.09.2025 - 12:52
Θανατηφόρο στη Λεμεσό: Συνελήφθη η 20χρονη οδηγός του οχήματος που ενεπλάκη στο τροχαίο

Θανατηφόρο στη Λεμεσό: Συνελήφθη η 20χρονη οδηγός του οχήματος που ενεπλάκη στο τροχαίο

  •  28.09.2025 - 18:10
«Πυρά» ΔΗΣΥ σε ΕΛΑΜ: «Με τρόπο χυδαίο καπηλεύεται τη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών»

«Πυρά» ΔΗΣΥ σε ΕΛΑΜ: «Με τρόπο χυδαίο καπηλεύεται τη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών»

  •  28.09.2025 - 18:25
Αγορά Ηλεκτρισμού: Αρχή με 17 συμμετέχοντες την 1η Οκτωβρίου - Πώς θα λειτουργεί και ποια τα οφέλη

Αγορά Ηλεκτρισμού: Αρχή με 17 συμμετέχοντες την 1η Οκτωβρίου - Πώς θα λειτουργεί και ποια τα οφέλη

  •  28.09.2025 - 16:40
Δημοσκόπηση «Καθημερινής»: Οκτώ μήνες πριν την κάλπη - Τι θα ψήφιζαν οι πολίτες αν είχαμε σήμερα εκλογές

Δημοσκόπηση «Καθημερινής»: Οκτώ μήνες πριν την κάλπη - Τι θα ψήφιζαν οι πολίτες αν είχαμε σήμερα εκλογές

  •  28.09.2025 - 15:00
Υπόθεση 102 κιλών ναρκωτικών: Είχαν απασχολήσει ξανά τις Αρχές δύο από τους συλληφθέντες - Αφέθηκε ελεύθερος 49χρονος

Υπόθεση 102 κιλών ναρκωτικών: Είχαν απασχολήσει ξανά τις Αρχές δύο από τους συλληφθέντες - Αφέθηκε ελεύθερος 49χρονος

  •  28.09.2025 - 11:47
Τραγωδία στη Λεμεσό: Έπεσε από τον δεύτερο όροφο και βρήκε τραγικό θάνατο 32χρονος - Προσπάθησε να μπει από το παράθυρο στο υπνοδωμάτιο

Τραγωδία στη Λεμεσό: Έπεσε από τον δεύτερο όροφο και βρήκε τραγικό θάνατο 32χρονος - Προσπάθησε να μπει από το παράθυρο στο υπνοδωμάτιο

  •  28.09.2025 - 09:37
Κόψιμο Γαβριηλίδη: Όταν ο ΔΗΣΥ το παίζει προοδευτικός αλλά τρέμει την (ακροδεξιά) σκιά του

Κόψιμο Γαβριηλίδη: Όταν ο ΔΗΣΥ το παίζει προοδευτικός αλλά τρέμει την (ακροδεξιά) σκιά του

  •  28.09.2025 - 12:14

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα