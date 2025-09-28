Θανατηφόρο στη Λεμεσό: Συνελήφθη η 20χρονη οδηγός του οχήματος που ενεπλάκη στο τροχαίο

Συγκεκριμένα, αυτοκίνητο που οδηγούσε 20χρονη στην οδό Καντάρας στη Λινόπετρα, φθάνοντας στη συμβολή με τη λεωφόρο Αγίου Αθανασίου, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 34χρονος.

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο στη Λεμεσό όπου, οι επί καθήκοντι ιατροί πιστοποίησαν το θάνατο του.

Στην 20χρονη οδηγό του αυτοκινήτου διενεργήθηκε έλεγχος αλκοτέστ και ναρκοτέστ με μηδενική ένδειξη. Στη συνέχεια, η οδηγός συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Η Τροχαία Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.