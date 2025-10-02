Πράσινο φως στη Βουλή για ενεργειακές κοινότητες πολιτών με συμμετοχή Δήμων και Κοινοτήτων – Η πρόταση Χατζηγιάννη

Σύμφωνα με τον εισηγητή των προτάσεων νόμου, οι νομοθετικές ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες, ώστε να επιτρέπεται η συμμετοχή δήμων και κοινοτήτων σε ενεργειακές κοινότητες πολιτών από κοινού με φυσικά πρόσωπα, άλλες τοπικές αρχές ή μικρές επιχειρήσεις.

Στις προτάσεις επήλθαν τροποποιήσεις κατόπιν εισηγήσεων του Υπουργείου Εσωτερικών ώστε η εξουσία των δήμων και των κοινοτήτων να αφορά την ίδρυση ή συμμετοχή μόνο σε μη κερδοσκοπικές εταιρείες δι’ εγγυήσεως και οι αρχές τοπικής διοίκησης να δύνανται επιπροσθέτως να ιδρύουν ή συμμετέχουν διά εκπροσώπων τους σε κοινότητες ανανεώσιμης ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμου.

Τοποθετήσεις Βουλευτών

Επιβάλλεται το συντομότερο δυνατό να πετύχουμε στόχους, είπε ο εισηγητής, Κυριάκος Χατζηγιάννης, αναφέροντας ότι οι τοπικές αρχές θα έχουν τη δυνατότητα στο πλαίσιο της αγοράς να διαδραματίζουν δυναμικό ρόλο.

Πρόκειται, είπε, για πρωτοβουλίες εκτός κατεστημένου, με στόχο να πέσουν οι τιμές και με δυνατότητα να έχουμε συνέργειες που θα είναι και βιώσιμες.

Ο κ. Χατζηγιάννη μίλησε και για τη δυνατότητα επίλυσης του προβλήματος της διαχείρισης κτηνοτροφικών αποβλήτων με φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα.

Ο Άριστος Δαμιανού, βουλευτής του ΑΚΕΛ, ανέφερε ότι οι προτάσεις αγκαλιάστηκαν και τις χαρακτήρισε ορθή πρωτοβουλία, γιατί δίνουν δυνατότητες στους πολίτες σε μια Κύπρο με περιβαλλοντικά και ενεργειακά ζητήματα. Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη για ενεργειακό σχεδιασμό.

Ο Πανίκος Λεωνίδου, βουλευτής του ΔΗΚΟ, ανέφερε ότι η πρόταση αυτή έχει τη σύμφωνη γνώμη της Κυβέρνησης που κατάθεσε και εισηγήσεις. Ανέφερε ότι με την πρωτοβουλία ενισχύεται η τοπική αυτοδιοίκηση και το δημόσιο συμφέρον.

Ο Μιχάλης Γιακουμή,βουλευτής της ΔΗΠΑ, ανέφερε ότι η δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων είναι μια σημαντική πρωτοβουλία για τους δημότες για φθηνό ρεύμα.

Από το ΔΗΚΟ ο βουλευτής Χρύσης Παντελίδης αναφέρθηκε στο άνοιγμα από χθες της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού κάτι που εκκρεμούσε από το 2021 και είναι καθοριστικό βήμα για μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ