Καιρός: Ανεβαίνει σιγά-σιγά η θερμοκρασία – Πόσο όμως θα κρατήσει η άνοδος; Πότε επιστρέφουν οι βροχές
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καιρός: Ανεβαίνει σιγά-σιγά η θερμοκρασία – Πόσο όμως θα κρατήσει η άνοδος; Πότε επιστρέφουν οι βροχές

 06.01.2026 - 07:29
Καιρός: Ανεβαίνει σιγά-σιγά η θερμοκρασία – Πόσο όμως θα κρατήσει η άνοδος; Πότε επιστρέφουν οι βροχές

Ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή ενώ χαμηλή πίεση αναμένεται σταδιακά από την Πέμπτη. Στην ατμόσφαιρα αναμένεται κατά διαστήματα αραιή σκόνη.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 6 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 11 στα παράλια και γύρω στους 5 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες ελαφρές βροχές. Την Παρασκευή αναμένονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η θερμοκρασία μέχρι την Πέμπτη θα σημειώσει μικρή άνοδο, για να κυμανθεί αρκετά πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ την Παρασκευή αναμένεται να σημειώσει αισθητή πτώση.

Αργία και ευκαιρία για εκδρομή - Η Κύπρος γιορτάζει σήμερα τα Θεοφάνια - Τελετές αγιασμού υδάτων σε όλες τις πόλεις

Αργία και ευκαιρία για εκδρομή - Η Κύπρος γιορτάζει σήμερα τα Θεοφάνια - Τελετές αγιασμού υδάτων σε όλες τις πόλεις

Η Κύπρος ετοιμάζεται να γιορτάσει σήμερα, με κάθε λαμπρότητα, τα Θεοφάνια. Εν μέσω αίθριου καιρού, όπως είναι η πρόγνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας, οι πιστοί κατακλύζουν τους ναούς και ετοιμάζονται για τον καθαγιασμό των υδάτων, ενώ αρκετοί είναι αυτοί που παρά τις χαμηλές σχετικά θερμοκρασίες θα βουτήξουν για τον σταυρό.

