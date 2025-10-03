Έντονη καταδίκη: Άσκηση αστυνομικής βίας σε βάρος δημοσιογράφου σε διαδήλωση – Τι λέει η Αστυνομία

Σύμφωνα με την ΕΣΚ, η ρεπόρτερ του Συγκροτήματος «Διάλογος», παλαιστινιακής καταγωγής, δέχθηκε βίαιη μεταχείριση από αστυνομικά όργανα, παρά το γεγονός ότι υπέδειξε τη δημοσιογραφική της ιδιότητα τέσσερις φορές. Η ίδια κατήγγειλε ότι σπρώχτηκε, έπεσε στο έδαφος δύο φορές και δέχθηκε ψεκασμό με σπρέι πιπεριού στο πρόσωπο.

Η εκδήλωση διαμαρτυρίας αφορούσε την πειρατική, όπως χαρακτηρίστηκε, σύλληψη των πληρωμάτων του στολίσκου αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό από τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΚ κάνει λόγο για «απαράδεκτο και καταδικαστέο γεγονός» και καλεί τον Αρχηγό Αστυνομίας Θεμιστό Αρναούτη να διατάξει άμεση έρευνα. Ζητά παράλληλα την παραδειγματική τιμωρία των αστυνομικών που υπερέβησαν τα καθήκοντά τους.

«Σε μια ευνομούμενη δημοκρατική πολιτεία οι δημοσιογράφοι πρέπει να μπορούν απρόσκοπτα και ανεμπόδιστα να επιτελούν το έργο και την αποστολή τους», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Σε δηλώσεις της στο «Μεσημέρι και Κάτι» στο ΣΙΓΜΑ, η εκπρόσωπος Τύπου του αρχηγείου της Αστυνομίας, Κυριακή Λαμπριανίδου, ανέφερε ότι άκουσε τις δηλώσεις της δημοσιογράφου, και την καλεί εάν έχει τραυματιστεί να προσέλθει στον πλησιέστερο της αστυνομικό σταθμό, να προχωρήσει σε καταγγελία, και θα το διερευνήσουμε.