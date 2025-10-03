Λετυμπιώτης για ΑΤΑ: Συντονισμός ΠτΔ με αρμόδιους Υπουργούς για μεγάλα ζητήματα - Οι εταίροι θα επιδείξουν υπευθυνότητα

Συγκεκριμένα, απαντώντας σε ερώτηση για την ΑΤΑ, ότι υπάρχει μια ερμηνεία ότι ο Υπουργός Εργασίας βρίσκεται εκτός επειδή έχει κριθεί ότι δεν μπορεί να φέρει εις πέρας την αποστολή του για την ΑΤΑ και γι' αυτό τον λόγο έχει πάρει πρωτοβουλία ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε πως, «σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορώ να εκπηγάζουν αυτά τα συμπεράσματα, ενώ ήταν προγραμματισμένη, ήδη, μια σύσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Υπουργό Εργασίας και τον Υπουργό Οικονομικών για να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα»

Παράλληλα συμπλήρωσε πως, «η κυβέρνηση είναι μια και προφανώς υπάρχει ο συντονισμός του Προέδρου με τους αρμόδιους Υπουργούς σε όλα τα μεγάλα ζητήματα και ειδικά σε ένα ζήτημα όπως η ΑΤΑ δεν θα ανέμενε κάποιος ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν θα ήθελε να είναι ενήμερος».

Καταληκτικά σημείωσε πως, «διαμεσολαβητής είναι ο Υπουργός Εργασίας, ο διάλογος συνεχίζεται και θεωρούμε ότι και σε αυτή την περίπτωση οι κοινωνικοί εταίροι θα επιδείξουν την θεσμική υπευθυνότητα για το καλό της οικονομίας και των εργαζομένων».

Δείτε το απόσπασμα:

Αναλαμβάνει δράση ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, φέρεται να αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την επίλυση του ζητήματος της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής, με την επιστροφή του από την Κοπεγχάγη.

Ο ΓΔ της ΟΕΒ, Μιχάλης Αντωνίου, επιβεβαίωσε στο ΚΥΠΕ ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μίλησε με τους Προέδρους ΟΕΒ και ΚΕΒΕ και τους ανέφερε ότι με την επιστροφή του από τη Δανία "θα χειριστεί ο ίδιος το θέμα" και ότι θα επικοινωνήσει εντός του Σαββατοκύριακου με τους κοινωνικούς εταίρους για τα επόμενα βήματα.

Από την πλευρά των συντεχνιών δεν φαίνεται να υπάρχει αντίστοιχη ενημέρωση, αφού, όπως είπε στο ΚΥΠΕ, η ΓΓ της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, έμαθαν για τη σχετική πρωτοβουλία του Προέδρου από την κοινή ανακοίνωση δύο εργοδοτικών οργανώσεων, η οποία ανέφερε ότι "ενόψει διεργασιών που ενεργοποιήθηκαν από τον Εξοχότατο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ΟΕΒ και ΚΕΒΕ δεν θα προβούν επί του παρόντος σε περαιτέρω ανακοινώσεις, δηλώσεις ή/και δημόσιες τοποθετήσεις".

Πληροφορίες του ΚΥΠΕ αναφέρουν ότι ο Πρόεδρος έχει προγραμματισμένη σύσκεψη στις αρχές της επόμενης εβδομάδας με τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Εργασίας.