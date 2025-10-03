Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πήρε θέση για τα επεισόδια έξω από το ΥΠΕΞ η Αστυνομία - «Άγνωστες οι προθέσεις των διαδηλωτών, δεν συμμορφώνονταν με τις υποδείξεις»

 03.10.2025 - 13:17
Τη δική της θέση για όσα διαδραματίστηκαν χθες (2/10) έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών, δίνει η Αστυνομία μέσω ανακοίνωσής της. 

Όπως αναφέρει «η χθεσινή διαμαρτυρία έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών και το Προεδρικό, είχε προγραμματιστεί χωρίς οποιαδήποτε προηγούμενη ενημέρωση της Αστυνομίας, όπως προνοείται στη σχετική Νομοθεσία, η οποία παρότι όχι υποχρεωτική, συστήνεται από την Αστυνομία ν´ ακολουθείται για σκοπούς ομαλής διεξαγωγής της συγκέντρωσης. Παρά ταύτα όμως, η συγκεκριμένη διαμαρτυρία εμπίπτει στις πρόνοιες της «αυθόρμητης ή έκτακτης ειρηνικής συγκέντρωσης».

Όταν άρχισαν πολίτες να μαζεύονται έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών, η Αστυνομία ανταποκρίθηκε με μικρό αριθμό μελών της, με σκοπό τη διατήρηση της τάξης, αφού δεν ήταν ενήμερη ως προς τον αριθμό των συμμετεχόντων. Στη συνέχεια,  μαζεύτηκαν περίπου 150-200 άτομα και απέκοψαν και τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας, θέτοντας τον εαυτό τους σε κίνδυνο και ταυτόχρονα παρακωλύοντας την κυκλοφορία στην ευρύτερη περιοχή.

Παρόλες τις προσπάθειες που έγιναν επί τόπου δεν εντοπίστηκε διοργανωτής της συγκεκριμένης διαμαρτυρίας, ώστε ο Υπεύθυνος Αστυνόμευσης να μπορέσει να διαβουλευτεί με οποιονδήποτε. Έστω και αν τελικά ο χαρακτήρας της διαμαρτυρίας ήταν αυθόρμητος, θα μπορούσε ακόμα και σε αυτό το στάδιο να οριζόταν συγκεκριμένος διοργανωτής για σκοπούς συντονισμού και συνεργασίας.

 Έγιναν συστάσεις στους συμμετέχοντες να μετακινηθούν στα πεζοδρόμια ώστε να μην επηρεάζεται η κυκλοφορία αλλά δεν συμμορφώθηκαν με τις συνεχείς υποδείξεις της Αστυνομίας.  Ως εκ τούτου, κλήθηκαν ενισχύσεις για αποκατάσταση της τάξης, αφού πλέον ήταν άγνωστες οι προθέσεις των διαδηλωτών.

Με την άφιξη της αντιοχλαγωγικής ομάδας της Αστυνομίας, έγιναν εκ νέου συστάσεις στους συμμετέχοντες με σκοπό να μετακινηθούν ώστε να δοθεί ο δρόμος στην κυκλοφορία, ωστόσο αυτοί δεν συμμορφώνονταν με τις υποδείξεις των μελών μας και ως εκ τούτου τα μέλη μας παρενέβησαν χρησιμοποιώντας ανάλογη βία και χρήση ατομικού σπρέι, αφού στην προσπάθεια απώθησης των συμμετεχόντων, δέχθηκαν σπρωξίματα και αντίσταση. 

Η Αστυνομία σέβεται απόλυτα το δικαίωμα της ειρηνικής συνάθροισης και ελευθερίας της έκφρασης, το οποίο όμως πρέπει να εκδηλώνεται με τρόπο που να μην επηρεάζει δικαιώματα τρίτων, να μην θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και να μην διαταράσσει τη δημόσια τάξη και ασφάλεια».

Χωρίς κανένα φίλτρο, όπως άλλωστε μας έχει συνηθίσει, ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, άνοιξε τις πόρτες του γραφείου του στην κάμερα του ThemaOnline και μίλησε στον Τάσο Θεοδώρου για όλα και… όλους.

