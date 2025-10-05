Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΧακάν Φιντάν: Υπάρχουν συμμαχίες στην Ανατολική Μεσόγειο που προσπαθούν να περικυκλώσουν την Τουρκία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χακάν Φιντάν: Υπάρχουν συμμαχίες στην Ανατολική Μεσόγειο που προσπαθούν να περικυκλώσουν την Τουρκία

 05.10.2025 - 09:00
Χακάν Φιντάν: Υπάρχουν συμμαχίες στην Ανατολική Μεσόγειο που προσπαθούν να περικυκλώσουν την Τουρκία

Για συμμαχίες στην Ανατολική Μεσόγειο που προσπαθούν να περικυκλώσουν την Τουρκία έκανε λόγο ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

Σε συνέντευξή του, ο Φιντάν ανέφερε ότι η Τουρκία βλέπει αυτές τις προσπάθειες και αναπτύσσει διπλωματικά μέσα για να τις αντιμετωπίσει. Ωστόσο, αν δεν μπορέσει να αναπτύξει διπλωματικά μέσα, το θέμα παραπέμπεται στον στρατό και στα όργανα ασφαλείας.

Ειδικότερα, ο Χακάν Φιντάν δήλωσε στο τουρκικό κρατικό δίκτυο TRT:

«Μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου (ως υπουργός Εξωτερικών), είπα στους συνεργάτες μου ότι υπάρχουν τομείς που πρέπει να προωθηθούν μέσω της διπλωματίας. Δηλαδή, το ζήτημα της Παλαιστίνης, η δημιουργία ενός πλαισίου περιφερειακής ασφάλειας, η επίλυση των συγκρούσεων, η εξεύρεση νέων αγορών, η εξεύρεση νέων πηγών ενέργειας, και δεκάδες άλλα θέματα. Ένα από τα πιο σημαντικά από αυτά είναι οι ορατές και αόρατες περιοχές από τις οποίες περικυκλώνεται την Τουρκία. Οι ορατές περιοχές περικύκλωσης είναι περιοχές συμμαχιών που έχουν δημιουργηθεί εις βάρος της Τουρκίας.

Υπάρχουν περιοχές συμμαχιών που γίνεται προσπάθεια να δημιουργηθούν στη Μεσόγειο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Τις βλέπουμε και αναπτύσσουμε διπλωματικά μέτρα για αυτές. Αν δεν μπορέσεις να αναπτύξεις διπλωματικά μέτρα για συγκεκριμένα θέματα, τότε παραπέμπεις το θέμα στον στρατό σου, στα όργανα ασφαλείας, και συμβαίνουν περισσότερα πράγματα. Δηλαδή, πρέπει να λάβετε εκ των προτέρων τα διπλωματικά μέτρα που μπορείτε να λάβετε».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ο Χακάν Φιντάν υποστήριξε ότι υπάρχει η σχέση μεταξύ των προέδρων της Τουρκίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Ντόναλντ Τραμπ, η οποία βρήκε πεδίο εφαρμογής στο Παλαιστινιακό και συγκεκριμένα στην εκεχειρία με τη Χαμάς. «Χθες, όπως γνωρίζετε, ο κ. Τραμπ ζήτησε να καλέσει τον πρόεδρο μας και τον κάλεσε. Επικαλούμενος τη φιλία τους, δήλωσε βέβαιος ότι ο πρόεδρος μας έχει ήδη προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια, αλλά τον παρακάλεσε να δείξει και πάλι το ενδιαφέρον του για το θέμα αυτό, από τη δική του πλευρά».

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας είπε ότι έξι με επτά ώρες μετά τη συνομιλία αυτή, η Χαμάς απάντησε θετικά στο σχέδιο του Τραμπ με μια ανακοίνωση. «Τώρα, αν οι δύο ηγέτες βλέπουν ότι η συνεργασία τους είναι πραγματικά χρήσιμη τόσο για την επίλυση των προβλημάτων μεταξύ των δύο χωρών, όσο και για την προώθηση των συμφερόντων των δύο χωρών, αλλά και για την επίλυση των περιφερειακών προβλημάτων, τότε αυτή είναι μια πραγματικά αποδοτική σχέση. Πιστεύω ότι αυτή η σχέση μπορεί να οδηγήσει σε πολύ πιο επωφελή αποτελέσματα» τόνισε ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θανατηφόρο στη Λεμεσό: Είχε καταγγελθεί ως κλοπιμαία η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο άτυχος 18χρονος - Οι μαρτυρίες που αξιολογούνται
Νίκος Αναστασίου στο «T»: «Έρχονται εκπλήξεις στην ΕΔΕΚ» - «Ο Αποστόλου επέλεξε τον δρόμο της προδοσίας» - «Δεν αναμέναμε πισώπλατη μαχαιριά από τον Νικόλα»
Data ProTech: Η νέα «ασπίδα» των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για ασφαλή χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης
Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού: Πτώση θερμοκρασίας και τοπικές καταιγίδες - Πού και πότε θα σημειωθούν
Netflix: Δείτε το top5 των σειρών και ταινιών που προτιμούν οι Κύπριοι τον Οκτώβριο – Δείτε trailer και βαθμολογίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Video: Γιώργος Μαζωνάκης στο Voice - «Αν σου πω τι έχω περάσει, δεν μας φτάνουν 100 επεισόδια»

 05.10.2025 - 08:41
Επόμενο άρθρο

Θανατηφόρο στη Λεμεσό: Είχε καταγγελθεί ως κλοπιμαία η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο άτυχος 18χρονος - Οι μαρτυρίες που αξιολογούνται

 05.10.2025 - 09:15
Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ»: Η σχέση σήμερα με τον Αβέρωφ, η στήριξη στην Αννίτα και ο «εμμονικός» Οδυσσέας Μιχαηλίδης – Δείτε βίντεο

Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ»: Η σχέση σήμερα με τον Αβέρωφ, η στήριξη στην Αννίτα και ο «εμμονικός» Οδυσσέας Μιχαηλίδης – Δείτε βίντεο

O Νίκος Αναστασιάδης στην πολιτική του καριέρα έζησε, άκουσε και είδε πολλά. Σε συνέντευξή του στην κάμερα του ThemaOnline μίλησε μεταξύ άλλων για τις στιγμές διχασμού στον Δημοκρατικό Συναγερμό αλλά και τη δυναμική που παρουσιάζει για ισχυρή συσπείρωση όταν πρέπει.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ»: Η σχέση σήμερα με τον Αβέρωφ, η στήριξη στην Αννίτα και ο «εμμονικός» Οδυσσέας Μιχαηλίδης – Δείτε βίντεο

Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ»: Η σχέση σήμερα με τον Αβέρωφ, η στήριξη στην Αννίτα και ο «εμμονικός» Οδυσσέας Μιχαηλίδης – Δείτε βίντεο

  •  05.10.2025 - 07:28
ΠτΔ για ΑΔΜΗΕ: Αν νομίζει ότι με τέτοιες επιστολές εκβιάζεται η Κυβέρνηση, προφανώς δεν ξέρει με ποιους έχει να κάνει

ΠτΔ για ΑΔΜΗΕ: Αν νομίζει ότι με τέτοιες επιστολές εκβιάζεται η Κυβέρνηση, προφανώς δεν ξέρει με ποιους έχει να κάνει

  •  05.10.2025 - 11:12
Νίκος Αναστασίου στο «T»: «Έρχονται εκπλήξεις στην ΕΔΕΚ» - «Ο Αποστόλου επέλεξε τον δρόμο της προδοσίας» - «Δεν αναμέναμε πισώπλατη μαχαιριά από τον Νικόλα»

Νίκος Αναστασίου στο «T»: «Έρχονται εκπλήξεις στην ΕΔΕΚ» - «Ο Αποστόλου επέλεξε τον δρόμο της προδοσίας» - «Δεν αναμέναμε πισώπλατη μαχαιριά από τον Νικόλα»

  •  05.10.2025 - 07:37
Θανατηφόρο στη Λεμεσό: Είχε καταγγελθεί ως κλοπιμαία η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο άτυχος 18χρονος - Οι μαρτυρίες που αξιολογούνται

Θανατηφόρο στη Λεμεσό: Είχε καταγγελθεί ως κλοπιμαία η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο άτυχος 18χρονος - Οι μαρτυρίες που αξιολογούνται

  •  05.10.2025 - 09:15
Tην Δευτέρα θα αρχίσουν στην Αίγυπτο οι διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός, απελευθέρωση ομήρων και ανταλλαγή Παλαιστινίων κρατουμένων

Tην Δευτέρα θα αρχίσουν στην Αίγυπτο οι διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός, απελευθέρωση ομήρων και ανταλλαγή Παλαιστινίων κρατουμένων

  •  05.10.2025 - 10:01
Αναχώρησε σήμερα για Γάζα από την Πάφο το «Σειρήν»

Αναχώρησε σήμερα για Γάζα από την Πάφο το «Σειρήν»

  •  05.10.2025 - 10:51
Data ProTech: Η νέα «ασπίδα» των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για ασφαλή χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Data ProTech: Η νέα «ασπίδα» των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για ασφαλή χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης

  •  05.10.2025 - 07:50
Netflix: Δείτε το top5 των σειρών και ταινιών που προτιμούν οι Κύπριοι τον Οκτώβριο – Δείτε trailer και βαθμολογίες

Netflix: Δείτε το top5 των σειρών και ταινιών που προτιμούν οι Κύπριοι τον Οκτώβριο – Δείτε trailer και βαθμολογίες

  •  05.10.2025 - 07:34

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα