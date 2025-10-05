Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Θανατηφόρο στη Λεμεσό: Είχε καταγγελθεί ως κλοπιμαία η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο άτυχος 18χρονος - Οι μαρτυρίες που αξιολογούνται
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Θανατηφόρο στη Λεμεσό: Είχε καταγγελθεί ως κλοπιμαία η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο άτυχος 18χρονος - Οι μαρτυρίες που αξιολογούνται

 05.10.2025 - 09:15
Θανατηφόρο στη Λεμεσό: Είχε καταγγελθεί ως κλοπιμαία η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο άτυχος 18χρονος - Οι μαρτυρίες που αξιολογούνται

Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ο 17χρονος Ali Tzalaloutin, συριακής καταγωγής, σε οδική σύγκρουση που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, γύρω στις 9.20, στη Λεμεσό.

Ο άτυχος νέος οδηγούσε μοτοσικλέτα επί της οδού Πειραιώς, με δυτική κατεύθυνση και φέρεται να παρέλειψε να σταματήσει σε σήμα «stop», με αποτέλεσμα η μοτοσιλέτα να συγκρουστεί με αυτοκίνητο που οδηγούσε 34χρονος, επί της οδού Σουλίου, με βόρεια κατεύθυνση, όπως δήλωσε στη σκηνή ο υπεύθυνος της Τροχαίας Λεμεσού, Μάριος Χαραλάμπους.

«Από τη σύγκρουση ο μοτοσικλετιστής, ο οποίος να σημειώσουμε ότι έφερε το κράνος του, τραυματίστηκε, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του», είπε ο κ. Χαραλάμπους και πρόσθεσε πως στον οδηγό του αυτοκινήτου έγινε έλεγχος αλκοόλης και ναρκοτέστ με μηδενική ένδειξη.

Ο κ.Χαραλάμπους ανέφερε, επίσης, ότι αξιολογούνται μαρτυρίες ότι η μοτοσικλέτα οδηγείτο με αυξημένη ταχύτητα, ενώ επιβεβαίωσε ότι πρόκειται μοτοσικλέτα που είχε καταγγελθεί ως κλοπιμαία τον περασμένο μήνα.

Σε ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρεται πως στο όχημα που οδηγούσε ο 34χρονος επέβαινε ως συνοδηγός 42χρονη.

Οι εξετάσεις της Τροχαίας Λεμεσού συνεχίζονται.

