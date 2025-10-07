Γεννιέται το Miracle: Τα Εγκαίνια του Miracle & Shiakidi Concept Store

Μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη

Τα εγκαίνια συγκέντρωσαν καλεσμένους, influencers και μέσα ενημέρωσης σε μια ατμόσφαιρα έμπνευσης και γιορτής.

Στιγμές που ξεχώρισαν:

• Άναμμα της Φλόγας του Θαύματος — μια συμβολική πράξη που σηματοδότησε τη γέννηση του brand και το θάρρος να ακολουθείς τα όνειρά σου.

• Τοίχος Ευγνωμοσύνης & Κύπελλο Φόβων και Ονείρων — διαδραστικές εμπειρίες όπου οι καλεσμένοι μοιράστηκαν ευχαριστίες και επιθυμίες.

• Αποκλειστικές φωτογραφικές γωνιές — σχεδιασμένες ειδικά για το event, προσφέροντας εμπειρίες που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στην Κύπρο.

• Υποδοχή με σαμπάνια, DJ set και beauty εμπειρίες — ένας συνδυασμός εορταστικής ενέργειας και έμπνευσης.

Το κεντρικό θέμα της βραδιάς — #ΦοβάμαιΑλλάΤοΚάνω (#IAmAfraidButIDoIt) — έγινε ένα ενωτικό σύμβολο θάρρους, υπενθυμίζοντας σε όλους ότι κάθε αλλαγή ξεκινά με το κουράγιο.

Δήλωση των Ιδρυτών

"Το Miracle γεννήθηκε για να εμπνεύσει τους ανθρώπους να πιστέψουν στον εαυτό τους και στη δύναμη της ευγνωμοσύνης. Το Miracle Stone δεν είναι απλώς ένα προϊόν — είναι ένα εργαλείο που βοηθά να αλλάξεις εστίαση, να ενδυναμώσεις την εσωτερική σου κατάσταση και να πετύχεις πραγματικά αποτελέσματα. Κάθε ‘ευχαριστώ’ είναι το πρώτο βήμα προς τη μεταμόρφωση." — Lily & Anthimos Shiakidi, ιδρυτές του Miracle.

Σχετικά με το Brand

Το Miracle είναι ένα σύγχρονο lifestyle brand με φιλοσοφία «Believe in Miracle». Το πρώτο του προϊόν, το Miracle Stone, αντιπροσωπεύει ένα σύγχρονο τελετουργικό ευγνωμοσύνης και ενσυνειδητότητας, σχεδιασμένο για την καθημερινή ζωή.

Σε συνεργασία με το Shiakidi Beauty, το νέο concept store ενώνει την ομορφιά, τη φροντίδα του εαυτού και το lifestyle σε έναν ενιαίο χώρο. Μέρος των εσόδων διατίθεται για φιλανθρωπικές δράσεις υπέρ των παιδιών, κάνοντας κάθε αγορά ουσιαστική.