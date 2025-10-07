Ecommbx
Κ. Λετυμπιώτης: «Δεν υπάρχει πρόβλημα» για GSI - Το χρονοδιάγραμμα και η βιωσιμότητα – Αισιοδοξία για ΑΤΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κ. Λετυμπιώτης: «Δεν υπάρχει πρόβλημα» για GSI - Το χρονοδιάγραμμα και η βιωσιμότητα – Αισιοδοξία για ΑΤΑ

 07.10.2025 - 12:43
Κ. Λετυμπιώτης: «Δεν υπάρχει πρόβλημα» για GSI - Το χρονοδιάγραμμα και η βιωσιμότητα – Αισιοδοξία για ΑΤΑ

Τις εξελίξεις γύρω από το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας, τις σχέσεις Λευκωσίας – Αθήνας, αλλά και το ζήτημα της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) σχολίασε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, φιλοξενούμενος στη μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του ΡΙΚ.

«Δεν υπάρχει πρόβλημα» στο έργο

Ο κ. Λετυμπιώτης ξεκαθάρισε πως, παρά τις εντάσεις που προκλήθηκαν μετά την επιστολή του ΑΔΜΗΕ προς τη ΡΑΕΚ και τις δημόσιες τοποθετήσεις που ακολούθησαν, δεν τίθεται ζήτημα κρίσης. «Αυτό που υπάρχει είναι ένα έργο με μεγάλη πολυπλοκότητα, τεχνική, οικονομική και γεωπολιτική», ανέφερε, υπογραμμίζοντας πως οι συμφωνίες μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας παραμένουν σε ισχύ.

Σε τοποθέτηση της δημοσιογράφου ότι υπάρχει πρόβλημα όμως, σημείωσε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και υπενθύμισε την κοινή δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Έλληνα πρωθυπουργού στις 23 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη, η οποία επαναβεβαιώθηκε και στο πρόσφατο Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Το χρονοδιάγραμμα και η βιωσιμότητα

Αναφερόμενος στις ανησυχίες που έχει εκφράσει ο Υπουργός Οικονομικών για τη βιωσιμότητα του έργου, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος τόνισε πως «όλοι λέμε το ίδιο πράγμα». Όπως σημείωσε, το έργο μπορεί να καταστεί βιώσιμο, αρκεί να υλοποιηθούν συγκεκριμένες ενέργειες που έχουν ήδη συμφωνηθεί.

Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία της τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων, καθώς η ταχύτητα ολοκλήρωσης συνδέεται άμεσα με τη βιωσιμότητα και το όφελος για τον Κύπριο καταναλωτή.

Διαφάνεια και κόστος

Ερωτηθείς για το θέμα της διαφάνειας, ο κ. Λετυμπιώτης εξήγησε ότι ο ΑΔΜΗΕ έχει υποβάλει δαπάνες ύψους περίπου 351 εκατ. ευρώ στη ΡΑΕΚ, η οποία και θα αξιολογήσει ποιες από αυτές θεωρούνται δικαιολογημένες. «Το ποσό που προβλέπεται να εκταμιευθεί το 2025 παραμένει 25 εκατ. ευρώ, όπως έχει συμφωνηθεί», ανέφερε, σημειώνοντας ότι το μοντέλο της σταδιακής εκταμίευσης συνδέεται με συγκεκριμένα ορόσημα υλοποίησης.

Η στενή συνεργασία με την Αθήνα

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι οι σχέσεις Κύπρου Ελλάδας είναι στενότερες από ποτέ και δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να διασαλευθούν από τεχνικά ζητήματα. Οι επαφές, όπως είπε, είναι συνεχείς και πολυεπίπεδες, ενώ όλα τα βήματα που γίνονται εντάσσονται στο συμφωνημένο πλαίσιο που καθορίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2024.

Το ζήτημα της ΑΤΑ

Σχετικά με την ΑΤΑ, ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε χθες προγραμματισμένη σύσκεψη με τους Υπουργούς Εργασίας και Οικονομικών, με στόχο να καθοριστούν τα επόμενα βήματα και να εντατικοποιηθεί ο διάλογος.

Όπως είπε, ο ρόλος της κυβέρνησης είναι διαμεσολαβητικός, με στόχο να βρεθεί κοινή συνισταμένη ανάμεσα στις εργοδοτικές οργανώσεις και τις συνδικαλιστικές. «Παραμένουμε αισιόδοξοι ότι μπορεί να υπάρξει θετική κατάληξη», τόνισε, ξεκαθαρίζοντας ότι στόχος είναι η διαφύλαξη της εργατικής ειρήνης και των δημόσιων οικονομικών.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα εδώ.

