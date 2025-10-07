Οι 6 βασικοί τρόποι πρόληψης της ουρολοίμωξης

1. Πίνε πολύ νερό

Μην περιμένεις να διψάσεις για να ενυδατώσεις σωστά τον οργανισμό σου. Κατανάλωνε άφθονο νερό έτσι ώστε μέσω των ούρων να αποβάλλονται τα βακτήρια.

2. Μη μένεις για πολλή ώρα με βρεγμένα ρούχα

Ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, άλλαξε το μαγιό σου μετά από μπάνιο στη θάλασσα ή την πισίνα, καθώς η υγρασία δημιουργεί ιδανικό περιβάλλον για βακτήρια. Ακόμα και τον υπόλοιπο χρόνο, όταν ο ιδρώτας μένει πάνω σου για πολλή ώρα ή η περιοχή παραμένει υγρή από στενά ρούχα, αυξάνεται ο κίνδυνος ουρολοιμώξεων.

3. Φόρα άνετα εσώρουχα και ρούχα

Προσπάθησε να φοράς κατά κύριο λόγο βαμβακερά εσώρουχα αλλά και ρούχα από βαμβάκι και υλικά φιλικά προς το δέρμα. Επίσης, απόφυγε τα πολύ στενά ρούχα και επίλεξε αυτά σε άνετη φόρμα.

4. Να ουρείς μετά το σεξ

Μια συνήθεια τόσο απλή που μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό σου να αποβάλλει βακτήρια που τυχόν έχουν εισέλθει στην ουρήθρα μέσω της σεξουαλικής επαφής.

5. Εστίασε στην καθαριότητα της ευαίσθητης περιοχής

Μπορεί να φανεί περίεργο, κι όμως, πολλές γυναίκες αγνοούν ή παραμελούν το γεγονός ότι η ευαίσθητη περιοχή πρέπει να καθαρίζεται από μπρος προς τα πίσω. Με αυτό τον τρόπο μειώνεται η περίπτωση να μεταδοθούν βακτήρια από τον πρωκτό στην ουρήθρα.

6. Κάνε τα cranberries ασπίδα σου κατά της ουρολοίμωξης

Αυτά τα μικρά κόκκινα φρούτα, που λέγονται οξύκοκκος στα ελληνικά και έχουν βοτανική ονομασία “Vaccinium macrocarpon”, είναι, στην πραγματικότητα, ο διατροφικός σου σύμμαχος κατά της ουρολοίμωξης.