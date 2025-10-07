Ecommbx
Νόμπελ Φυσικής σε τρεις ερευνητές για τα κβαντικά φαινόμενα στον μακρόκοσμο - Δείτε σε ποιους
ΔΙΕΘΝΗ

Νόμπελ Φυσικής σε τρεις ερευνητές για τα κβαντικά φαινόμενα στον μακρόκοσμο - Δείτε σε ποιους

 07.10.2025 - 13:01
Νόμπελ Φυσικής σε τρεις ερευνητές για τα κβαντικά φαινόμενα στον μακρόκοσμο - Δείτε σε ποιους

Η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών αποφάσισε να απονείμει το Βραβείο Νόμπελ Φυσικής 2025 στους Τζον Κλαρκ, Μισέλ Ντεβορέ και Τζον Μάρτινις «για την ανακάλυψη της μακροσκοπικής κβαντομηχανικής σήραγγας και της κβαντοποίησης ενέργειας σε ηλεκτρικό κύκλωμα».

Το Βραβείο Νόμπελ Φυσικής 2025 αναγνωρίζει τα πειράματα που απέδειξαν πώς η κβαντική σήραγγα μπορεί να παρατηρηθεί σε μακροσκοπική κλίμακα, με τη συμμετοχή πολλών σωματιδίων.

Οι John Clarke, Michel Devoret και John Martinis στους οποίους απονεμήθηκε το φετινό Νόμπελ Φυσικής κατασκεύασαν ένα πείραμα χρησιμοποιώντας ένα υπεραγώγιμο ηλεκτρικό κύκλωμα.

Το τσιπ που περιείχε αυτό το κύκλωμα είχε μέγεθος περίπου ενός εκατοστού. Προηγουμένως, η σήραγγα και η κβαντοποίηση της ενέργειας είχαν μελετηθεί σε συστήματα που περιείχαν μόνο λίγα σωματίδια. Εδώ, τα φαινόμενα αυτά εμφανίστηκαν σε ένα κβαντομηχανικό σύστημα με δισεκατομμύρια ζεύγη Cooper που γέμιζαν ολόκληρο τον υπεραγωγό στο τσιπ. Με αυτόν τον τρόπο, το πείραμα μετέφερε τα κβαντομηχανικά φαινόμενα από μικροσκοπική σε μακροσκοπική κλίμακα.

Το Βραβείο Νόμπελ Φυσικής 2025 αναγνωρίζει πειράματα που απέδειξαν πώς η κβαντική σήραγγα μπορεί να παρατηρηθεί σε μακροσκοπική κλίμακα, με τη συμμετοχή πολλών σωματιδίων.

Οι John Clarke, Michel Devoret και John Martinis που βραβεύτηκαν με το φετινό Βραβείο Νόμπελ Φυσικής κατασκεύασαν ένα πείραμα χρησιμοποιώντας ένα υπεραγώγιμο ηλεκτρικό κύκλωμα.

Το τσιπ που περιείχε αυτό το κύκλωμα είχε μέγεθος περίπου ενός εκατοστού. Προηγουμένως, η σήραγγα και η κβαντοποίηση της ενέργειας είχαν μελετηθεί σε συστήματα που περιείχαν μόνο λίγα σωματίδια. Εδώ, τα φαινόμενα αυτά εμφανίστηκαν σε ένα κβαντομηχανικό σύστημα με δισεκατομμύρια ζεύγη Cooper που γέμιζαν ολόκληρο τον υπεραγωγό στο τσιπ. Με αυτόν τον τρόπο, το πείραμα μετέφερε τα κβαντομηχανικά φαινόμενα από μικροσκοπική σε μακροσκοπική κλίμακα.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

Τις εξελίξεις γύρω από το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας, τις σχέσεις Λευκωσίας – Αθήνας, αλλά και το ζήτημα της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) σχολίασε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, φιλοξενούμενος στη μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του ΡΙΚ.

