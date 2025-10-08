Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Μίλησαν ήδη Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης» – Η απάντηση Κεραυνού μετά το μήνυμα της Κομισιόν για το GSI

 08.10.2025 - 20:46
«Μίλησαν ήδη Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης» – Η απάντηση Κεραυνού μετά το μήνυμα της Κομισιόν για το GSI

Τόσο ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας όσο και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχουν τοποθετηθεί πάνω στο θέμα, δήλωσε την Τετάρτη ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, σε σχέση με την απάντηση της Κομισιόν μετά από σχετική ερώτηση του ΚΥΠΕ για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας.

Σε δηλώσεις του το απόγευμα της Τετάρτης μετά την συνάντησή του με την Γενική Γραμματεία της ΣΕΚ για την φορολογική μεταρρύθμιση, και κληθείς από δημοσιογράφο να σχολιάσει την θέση που εκφράστηκε εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διά εκπροσώπου της στο ΚΥΠΕ σχετικά με την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου - Ελλάδας (GSI), ο Υπουργός είπε: «Το σχόλιο που μπορώ να κάνω είναι ότι πολύ πρόσφατα, στο ανώτατο επίπεδο, τόσο ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας όσο και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχουν τοποθετηθεί πάνω στο θέμα που λέγεται GSI». Σημείωσε ότι δεν έχει κάτι να προσθέσει.

Υπενθυμίζεται ότι απαντώντας στο ΚΥΠΕ, η Κομισιόν ανέφερε πως «προσδοκούμε όλες τις πλευρές να δεσμευτούν για την ταχύτερη δυνατή υλοποίηση του έργου. Κατά βάση, οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση είναι προς ζημία των ίδιων των εμπλεκομένων μερών».

H Επιτροπή επανέλαβε ότι το έργο αποτελεί «προτεραιότητα υψηλότερης στρατηγικής σημασίας για την ΕΕ», ενώ αναφέρει ότι «συνεχίζουμε να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να εξασφαλίσουμε την υλοποίησή του».

Ο τομέας της ασφάλειας είναι υψίστης σημασίας για τη διακυβέρνηση μας, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

