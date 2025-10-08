Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Ξεσηκώθηκαν οι Έλληνες στη Νέα Υόρκη - Συγκλονίζει ο Τσαλίκης: Θέλουν να κάνουν διαμερίσματα το ελληνικό σχολείο στην Αστόρια - Βίντεο

 08.10.2025 - 20:23
Ξεσηκώθηκαν οι Έλληνες στη Νέα Υόρκη - Συγκλονίζει ο Τσαλίκης: Θέλουν να κάνουν διαμερίσματα το ελληνικό σχολείο στην Αστόρια - Βίντεο

Έντονη συγκίνηση και αντιδράσεις προκαλεί η έκκληση του γνωστού τραγουδιστή Γιώργου Τσαλίκη, ο οποίος μέσα από τα social media ύψωσε τη φωνή του για να στηρίξει τον αγώνα της ομογένειας στη Νέα Υόρκη ενάντια στο κλείσιμο του ελληνικού σχολείου του Αγίου Δημητρίου στην Αστόρια.

Ο καλλιτέχνης, με ανάρτησή του, αποκάλυψε ότι το ιστορικό σχολείο —που για δεκαετίες αποτελεί σύμβολο του ελληνισμού της διασποράς— κινδυνεύει να σβήσει, καθώς υπάρχουν πληροφορίες πως το κτήριο σχεδιάζεται να μετατραπεί σε διαμερίσματα.

«Στην Αστόρια της Νέας Υόρκης… ένα ελληνικό σχολείο κινδυνεύει να σβήσει. Δεν είναι απλώς ένα σχολείο. Είναι η φωνή μιας ολόκληρης γενιάς Ελλήνων… που δε σωπαίνει! Που σήμερα βγήκε στους δρόμους της Νέας Υόρκης!» έγραψε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Τσαλίκης.

Χθες, 7 Οκτωβρίου, πλήθος ομογενών, γονέων, μαθητών και δασκάλων βγήκαν στους δρόμους της Αστόριας ζητώντας να μη βάλει λουκέτο το σχολείο, το οποίο εδώ και δεκαετίες κρατά ζωντανή τη γλώσσα, την πίστη και τις ρίζες των Ελλήνων της Αμερικής.

Ο Γιώργος Τσαλίκης τόνισε πως βρίσκεται «μαζί τους στον αγώνα να σωθεί αυτό το προπύργιο της Ελλάδας στην Αμερική» και προειδοποίησε:

«Ήθελα να ξέρετε όλοι για το έγκλημα που πάει να γίνει σε ένα τόσο ζωντανό κομμάτι ελληνισμού!»

 

