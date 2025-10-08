«Πιο κοντά από ποτέ σε συμφωνία», λέει Ισραηλινός αξιωματούχος

Χριστοδουλίδης: Ο τομέας της ασφάλειας είναι υψίστης σημασίας για τη διακυβέρνησή μας
Ο τομέας της ασφάλειας είναι υψίστης σημασίας για τη διακυβέρνηση μας, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.
Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, η εκτίμηση στο Ισραήλ είναι ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να υπογραφεί μέχρι την Παρασκευή.
Οι Αμερικανοί στοχεύουν να οριστικοποιήσουν τη συμφωνία αυτή την εβδομάδα, ώστε να αρχίσουν να απελευθερώνουν ομήρους ήδη από την επόμενη εβδομάδα.
Το Ισραήλ έχει ασκήσει βέτο στην απελευθέρωση των Μαρουάν Μπαργκούτι και Αχμάντ Σααντάτ στο πλαίσιο των συζητήσεων για το ποιοι θα αφεθούν ελεύθεροι.
