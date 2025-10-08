Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

«Πιο κοντά από ποτέ σε συμφωνία», λέει Ισραηλινός αξιωματούχος

 08.10.2025 - 21:45
Aνώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε απόψε ότι «υπάρχει πραγματική αισιοδοξία, είμαστε πιο κοντά από ποτέ σε μια συμφωνία. Αλλά η εμπειρία της ζωής απαιτεί προσοχή, και στον Ιουδαϊσμό ευλογούμε μόνο ό,τι έχει ολοκληρωθεί». 

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, η εκτίμηση στο Ισραήλ είναι ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να υπογραφεί μέχρι την Παρασκευή.

Οι Αμερικανοί στοχεύουν να οριστικοποιήσουν τη συμφωνία αυτή την εβδομάδα, ώστε να αρχίσουν να απελευθερώνουν ομήρους ήδη από την επόμενη εβδομάδα.

Το Ισραήλ έχει ασκήσει βέτο στην απελευθέρωση των Μαρουάν Μπαργκούτι και Αχμάντ Σααντάτ στο πλαίσιο των συζητήσεων για το ποιοι θα αφεθούν ελεύθεροι.

Ο τομέας της ασφάλειας είναι υψίστης σημασίας για τη διακυβέρνηση μας, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

