«Πιο κοντά από ποτέ σε συμφωνία», λέει Ισραηλινός αξιωματούχος

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, η εκτίμηση στο Ισραήλ είναι ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να υπογραφεί μέχρι την Παρασκευή.

Οι Αμερικανοί στοχεύουν να οριστικοποιήσουν τη συμφωνία αυτή την εβδομάδα, ώστε να αρχίσουν να απελευθερώνουν ομήρους ήδη από την επόμενη εβδομάδα.

Το Ισραήλ έχει ασκήσει βέτο στην απελευθέρωση των Μαρουάν Μπαργκούτι και Αχμάντ Σααντάτ στο πλαίσιο των συζητήσεων για το ποιοι θα αφεθούν ελεύθεροι.