Φορολογική μεταρρύθμιση: Οι τελικές πινελιές πριν κατατεθεί στη Βουλή – Τι αποκαλύπτει ο Μάκης Κεραυνός

Ο κ. Κεραυνός, μαζί με τον Έφορο Φορολογίας, είχαν συνάντηση το απόγευμα της Τετάρτης, με την Γενική Γραμματεία της ΣΕΚ, στα γραφεία της συντεχνίας, η οποία κατέθεσε τις συμπληρωματικές της εισηγήσεις για την φορολογική μεταρρύθμιση,

Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, ο Υπουργός ανέφερε ότι είχαν μία «πολύ παραγωγική συζήτηση με μοναδικό αντικείμενο την φορολογική μεταρρύθμιση».

«Ομολογώ ότι ακούσαμε αρκετές ιδέες που έχουν δημιουργήσει συνειρμούς και σίγουρα η ανταλλαγή αυτή απόψεων πάνω σε τόσο σοβαρά θέματα όπως είναι η φορολογική μεταρρύθμιση, βοηθούν όλους στο να βελτιώσουμε το τελικό αποτέλεσμα», πρόσθεσε.

Ο Υπουργός Οικονομικών είπε ακόμη ότι δόθηκαν «πάρα πολλές διευκρινίσεις, προς όλες τις κατευθύνσεις, και προς εμάς και εμείς προς την ηγεσία της ΣΕΚ, που νομίζω βοηθούν όλους στο να προχωρήσουμε και να ολοκληρώσουμε έγκαιρα και ολοκληρωμένα, να καταθέσουμε στη Βουλή το πακέτο της φορολογικής μεταρρύθμισης».

Ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, στις δικές του δηλώσεις, ευχαρίστησε τον Υπουργό Οικονομικών και τον Έφορο Φορολογίας «για την ουσιαστική, γόνιμη αλλά και παραγωγική σημερινή μας συνάντηση, η οποία μας έδωσε τη δυνατότητα να καταθέσουμε συμπληρωματικές εισηγήσεις προς τον Υπουργό σε μία προσπάθεια η φορολογική μεταρρύθμιση να είναι όσο το δυνατό πιο ισορροπημένη, συνολική αλλά και κοινωνικά δίκαιη».

Παράλληλα, είπε, δόθηκε η δυνατότητα να διευκρινιστούν αρκετά από τα ερωτήματα τα οποία έθεσαν ενώπιον του Υπουργού και του Εφόρου, «και παράλληλα αναδείξαμε την ανάγκη, χαιρετίζοντας το γεγονός ότι δίνεται ιδιαίτερη προτεραιότητα στην πάταξη της φοροδιαφυγής, έτσι ώστε να μπορέσουμε μέσα από αυτήν τη συνιστώσα να δημιουργήσουμε περισσότερες θετικές προεκτάσεις στην ακόμη πιο ολοκληρωμένη φορολογική μεταρρύθμιση, στηρίζοντας και τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού - ένας στους δύο περίπου εργαζομένους, οι οποίοι δεν θα επωφεληθούν μέσα από τη φορολογική μεταρρύθμιση - μέσα από τη δημιουργία ανταποδοτικών οφελών για να είναι όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη η μεταρρύθμιση».

Πρόσθεσε ότι είναι στη διάθεση του Υπουργού Οικονομικών, «έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνδράμουμε ακόμη περισσότερο στην ομαλότερη ολοκλήρωση της φορολογικής μεταρρύθμισης, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα στήριξης στις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού».

Ο κ. Μάτσας σημείωσε ακόμη ότι μέσα από την σημερινή συνάντηση δόθηκε η δυνατότητα διασύνδεσης της φορολογικής μεταρρύθμισης «με την άλλη μεγάλη, εν εξελίξει συζήτηση που αφορά και την μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σήμερα και στα ταμεία προνοίας, διασφαλίζοντας ότι δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε αρνητική επίδραση στον θεσμό».

Παράλληλα, συνέχισε, διασφαλίστηκε το γεγονός ότι οι χαριστικές αποζημιώσεις θα ρυθμιστούν με τρόπο που να αποβαίνουν επωφελείς προς τους δικαιούχους εργαζομένους. «Οπότε ήταν μία συνολική συζήτηση, διευθέτηση η οποία θα έχει ως θετικούς αποδέκτες όλους τους επηρεαζόμενους», είπε.

Κληθείς από δημοσιογράφο να δώσει κάποια παραδείγματα σε σχέση με τις συμπληρωματικές εισηγήσεις τους, ο κ. Μάτσας είπε, «νομίζω ότι πιο σημαντικό είναι να αναδειχθούν οι εισηγήσεις μας μέσα από το τελικό προϊόν το οποίο θα παράξει το Υπουργείο Οικονομικών. Θα αξιολογηθεί στην πορεία».

Σε ερώτηση αν, μετά από τα διάφορα αιτήματα, έχουν γίνει κάποιες αλλαγές στα νομοσχέδια, τα οποία είναι υπό νομοτεχνικό έλεγχο, ο κ. Κεραυνός είπε ότι όσο συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις, «είναι φυσιολογικό να γίνονται και κάποιες τροποποιήσεις». «Βεβαίως, ο βασικός άξονας και η βασική φιλοσοφία της φορολογικής μεταρρύθμισης, όπως είχαμε την ευκαιρία να την αναλύσουμε τόσες πολλές φορές, παραμένει η ίδια. Κάποια επιμέρους θέματα όμως μπορούν να διαφοροποιηθούν μέσα από αυτές τις διαβουλεύσεις», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς που βρίσκονται τώρα τα νομοσχέδια, ο Υπουργός ανέφερε ότι βρίσκονται στην Νομική Υπηρεσία και αναμένεται ότι «εντός των επόμενων, ολίγων ημερών, θα ολοκληρωθούν».

Σε ερώτηση αν μπορούν επομένως να γίνουν τροποποιήσεις, ο κ. Κεραυνός είπε ότι «τροποποιήσεις πάντοτε γίνονται μέχρι την τελευταία στιγμή». «Εδώ καταθέτουμε τον προϋπολογισμό στη Βουλή και στη συνέχεια γίνονται τώρα πολλές τροποποιήσεις, όπως ξέρετε κάθε χρόνο», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση αν έχει συζητηθεί το ενδεχόμενο να δοθούν κάποια κίνητρα στις επιχειρήσεις ώστε να εφαρμόσουν τον θεσμό της ΑΤΑ, ο Υπουργός σημείωσε ότι το θέμα της ΑΤΑ δεν ήταν σήμερα στην ημερήσια διάταξη.

Σε σχόλιο δημοσιογράφου ότι το να δοθούν κάποια κίνητρα μέσω της φορολογικής μεταρρύθμισης, ώστε οι επιχειρήσεις να εφαρμόσουν τον θεσμό της ΑΤΑ, είναι θέμα της φορολογικής μεταρρύθμισης, ο κ. Κεραυνός ανέφερε ότι, μέσα από τη φορολογική μεταρρύθμιση έχουν δοθεί, όπως είναι γνωστό, ελαφρύνσεις και εξορθολογισμοί για την φορολογία των επιχειρήσεων. Από εκεί και πέρα, εναπόκειται στις ίδιες να αποφασίζουν πως θα αξιοποιήσουν αυτές τις ελαφρύνσεις, πρόσθεσε.

Ο κ. Μάτσας σημείωσε ότι είναι «εύλογο το ερώτημα», αλλά, είπε, «νομίζω, θα είμαστε όλοι πολύ πιο υποβοηθητικοί στην όλη διαδικασία, αν τα θέματα τα οποία διασυνδέονται με την ολοκλήρωση της εκκρεμότητας που διασυνδέεται με την ΑΤΑ, να συζητηθούν καταληκτικά, με θετική διάθεση τις επόμενες μέρες, στις συναντήσεις τις οποίες τροχοδρομούνται μαζί με τον Υπουργό Οικονομικών και Εργασίας».

Σε ερώτηση αν το πλαίσιο που έθεσε η κυβέρνηση παραμένει ως έχει ή υπάρχουν αλλαγές, ο Υπουργός είπε: «Στα πλαίσια μιας συζήτησης υπάρχει πάντοτε μία κατάληξη, αυτό είναι το αποτέλεσμα».

Ερωτηθείς αν είναι ικανοποιημένος από την εξέλιξη, όσον αφορά στη συμμετοχή του Υπουργού Οικονομικών στη συζήτηση για την ΑΤΑ, ο κ. Μάτσας είπε ότι είναι σημαντικό να γίνονται βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, και με την δυνατότητα που μπορεί να δημιουργηθεί έτσι ώστε η όλη εκκρεμότητα να ολοκληρωθεί με επιτυχία.

«Αυτό το οποίο θέλουμε να στείλουμε ως μήνυμα για ακόμη μια φορά, είναι ότι το θεσμικό πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου θα πρέπει να λειτουργεί υποστηρικτικά στην ομαλή λειτουργία των εργασιακών σχέσεων, ένα θέμα για το οποίο έχουμε τοποθετηθεί πολύ έντονα το τελευταίο διάστημα», είπε. «Ευελπιστούμε ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν με τρόπο που θα συνεχίσουμε να χαμογελούμε», πρόσθεσε.