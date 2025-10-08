Ελλάδα: Σύζυγος τραυμάτισε με πιρούνι στο μάτι και το σώμα την έγκυο γυναίκα του

Χριστοδουλίδης: Ο τομέας της ασφάλειας είναι υψίστης σημασίας για τη διακυβέρνησή μας
Ο τομέας της ασφάλειας είναι υψίστης σημασίας για τη διακυβέρνηση μας, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.
Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, ο 43χρονος συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης από αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ψυχικού- Φιλοθέης.
Η γυναίκα, γεωργιανής καταγωγής εισήχθη χθες τα ξημερώματα (7 του μηνός) στην εφημερία του νοσοκομείου Αττικόν όντας 3 μηνών έγκυος.
Έφερε σοβαρό τραύμα στο δεξί μάτι. Χειρουργήθηκε σήμερα επιτυχώς και νοσηλεύεται στην μαιευτική - γυναικολογική κλινική. Είναι υπό παρακολούθηση από τους γιατρούς.
Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, σημείωσε πως η 38χρονη που υποβλήθηκε σε εγχείριση στα μάτια «δίνει μάχη για να σώσει την όρασή της», καθώς «οι γιατροί έκαναν ότι μπορούσαν».
Η γυναίκα, νοσηλεύεται με αστυνομική προστασία, με τον κ. Γιαννάκο να αναφέρει ότι το έμβρυο είναι εκτός κινδύνου.
Ο σύζυγός, της επίσης Γεωργιανός, προσήχθη σήμερα το πρωί, αφού εντοπίστηκε στο Ψυχικό.
