Αυτό είναι το νέο εστιατόριο που θα κλέψει τις εντυπώσεις: «Προσγειώνεται» σε πολυσύχναστη περιοχή στη Λευκωσία - Πότε ανοίγει

Πρόκειται για μια προσεκτικά ανακαινισμένη αρχοντική κατοικία, η οποία μεταμορφώθηκε σε ένα κομψό και σύγχρονο εστιατόριο, διατηρώντας παράλληλα την παλιά της αίγλη και τον χαρακτήρα της περιοχής. Στον χώρο έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον φωτισμό και τη λεπτομέρεια, ενώ ξεχωρίζουν η παρουσία του ξύλου, η πέτρα, η ανοιχτή κουζίνα, ο ξυλόφουρνος και η εντυπωσιακή εσωτερική αυλή με τους φοίνικες και το privé bar, που αναμένεται να κερδίσει τις εντυπώσεις.

Το όνομα Khora παραπέμπει στη «Χώρα» — έναν όρο που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την πρωτεύουσα ή την κυριότερη πόλη ενός νησιού· έναν τόπο με παραδοσιακή αρχιτεκτονική και στενά σοκάκια, όπως ακριβώς και η γειτονιά όπου βρίσκεται το εστιατόριο.

Η κουζίνα του Khora θα είναι ελληνική στη βάση της, με κυπριακές και μεσογειακές επιρροές, και το μενού υπογράφει ο consultant chef Στυλιανός Αντωνίου. Ανάμεσα στα πιάτα που θα δοκιμάσουμε περιλαμβάνονται ελληνικές σαλάτες, αποδομημένο παστίτσιο, καθώς και εξαιρετικές κοπές κρεάτων.

Το μενού θα είναι σχεδιασμένο για κοινή απόλαυση (to share), συνοδευόμενο από μια προσεκτικά επιμελημένη λίστα κρασιών και δημιουργικά κοκτέιλ, που θα ολοκληρώνουν την εμπειρία.

