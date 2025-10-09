Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΑυτό είναι το νέο εστιατόριο που θα κλέψει τις εντυπώσεις: «Προσγειώνεται» σε πολυσύχναστη περιοχή στη Λευκωσία - Πότε ανοίγει
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αυτό είναι το νέο εστιατόριο που θα κλέψει τις εντυπώσεις: «Προσγειώνεται» σε πολυσύχναστη περιοχή στη Λευκωσία - Πότε ανοίγει

 09.10.2025 - 21:50
Αυτό είναι το νέο εστιατόριο που θα κλέψει τις εντυπώσεις: «Προσγειώνεται» σε πολυσύχναστη περιοχή στη Λευκωσία - Πότε ανοίγει

Στο πανέμορφο κτήριο όπου για χρόνια στεγαζόταν το Tzellari, στην εντός των τειχών Λευκωσία και δίπλα στο εμβληματικό Memento Mori, ετοιμάζεται να υποδεχθεί τους πρώτους του πελάτες στα τέλη Οκτωβρίου το ολοκαίνουργιο εστιατόριο ονόματι Khora, το οποίο προτείνει την επιστροφή στην απλότητα, την επανασύνδεση με τις ρίζες και δίνει έμφαση στην ουσία — στη γεύση, στη φιλοξενία, στην αίσθηση του τόπου.

Πρόκειται για μια προσεκτικά ανακαινισμένη αρχοντική κατοικία, η οποία μεταμορφώθηκε σε ένα κομψό και σύγχρονο εστιατόριο, διατηρώντας παράλληλα την παλιά της αίγλη και τον χαρακτήρα της περιοχής. Στον χώρο έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον φωτισμό και τη λεπτομέρεια, ενώ ξεχωρίζουν η παρουσία του ξύλου, η πέτρα, η ανοιχτή κουζίνα, ο ξυλόφουρνος και η εντυπωσιακή εσωτερική αυλή με τους φοίνικες και το privé bar, που αναμένεται να κερδίσει τις εντυπώσεις.

Το όνομα Khora παραπέμπει στη «Χώρα» — έναν όρο που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την πρωτεύουσα ή την κυριότερη πόλη ενός νησιού· έναν τόπο με παραδοσιακή αρχιτεκτονική και στενά σοκάκια, όπως ακριβώς και η γειτονιά όπου βρίσκεται το εστιατόριο.

Η κουζίνα του Khora θα είναι ελληνική στη βάση της, με κυπριακές και μεσογειακές επιρροές, και το μενού υπογράφει ο consultant chef Στυλιανός Αντωνίου. Ανάμεσα στα πιάτα που θα δοκιμάσουμε περιλαμβάνονται ελληνικές σαλάτες, αποδομημένο παστίτσιο, καθώς και εξαιρετικές κοπές κρεάτων.

Το μενού θα είναι σχεδιασμένο για κοινή απόλαυση (to share), συνοδευόμενο από μια προσεκτικά επιμελημένη λίστα κρασιών και δημιουργικά κοκτέιλ, που θα ολοκληρώνουν την εμπειρία.

ΠΗΓΗ: Checkincyprus.com

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκαριστικό video: Όχημα κινείται ανάποδα στον αυτοκινητόδρομο λίγο έξω από τη Λεμεσό
Σημαντικό: Τέλος για τα ταξίδια εντός ΕΕ με αυτές τις ταυτότητες - Από πότε θα ισχύει και ποιους αφορά
Θρήνος για τον θάνατο σπουδαίου Κύπριου ιατρού - «Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό» - Δείτε φωτογραφία
VIDEO: Το είδαμε κι αυτό - Ντελιβεράς κάνει σούζες σε δρόμους της Λευκωσίας
«Dumb and dumber»: Μπήκε στην αλυκή Λάρνακας για να «τραβήξει» αυτοκίνητο και εγκλωβίστηκε ο ίδιος - Δείτε φωτογραφίες
VIDEO - Πυρόπληκτες περιοχές: Από τις πυρκαγιές στις... καταιγίδες - Η «Barbara» εκκένωσε τον Αγ. Αμβρόσιο
Χριστουγεννιάτικη Παραμυθούπολη: Πότε ανοίγει τις πόρτες της στη Λευκωσία – Πού θα στηθεί;

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO - Πυρόπληκτες περιοχές: Από τις πυρκαγιές στις... καταιγίδες - Η «Barbara» εκκένωσε τον Αγ. Αμβρόσιο

 09.10.2025 - 21:32
Επόμενο άρθρο

Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τα 4,6 εκατομμύρια ευρώ

 09.10.2025 - 22:05
Υπ. Ενέργειας: «Αποφασίστηκαν τα επόμενα βήματα για τον GSI - Το συντομότερο θα διευθετηθεί συνάντηση»

Υπ. Ενέργειας: «Αποφασίστηκαν τα επόμενα βήματα για τον GSI - Το συντομότερο θα διευθετηθεί συνάντηση»

Τα επόμενα βήματα για την προώθηση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ Great Sea Interconnector (GSI) αποφασίστηκαν στη συνάντηση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Γιώργου Παπαναστασίου με τον Έλληνα Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο κ. Παπαναστασίου, σημειώνοντας παράλληλα ότι συμφωνήθηκε το συντομότερο να διευθετηθεί συνάντηση μεταξύ των δύο ρυθμιστών και του φορέα υλοποίησης ενώ την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη για το θέμα με την συμμετοχή του Επιτρόπου Ενέργειας της ΕΕ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Υπ. Ενέργειας: «Αποφασίστηκαν τα επόμενα βήματα για τον GSI - Το συντομότερο θα διευθετηθεί συνάντηση»

Υπ. Ενέργειας: «Αποφασίστηκαν τα επόμενα βήματα για τον GSI - Το συντομότερο θα διευθετηθεί συνάντηση»

  •  09.10.2025 - 20:31
Κήρυξε το τέλος του πολέμου στη Γάζα η Χαμάς - Ανοικτό και προς τις δύο κατευθύνσεις το πέρασμα της Ράφα

Κήρυξε το τέλος του πολέμου στη Γάζα η Χαμάς - Ανοικτό και προς τις δύο κατευθύνσεις το πέρασμα της Ράφα

  •  09.10.2025 - 21:24
Στην αντεπίθεση το «Άλμα»: Απαντά σε Χασαπόπουλο και «πυροβολεί» ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ - «Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης»

Στην αντεπίθεση το «Άλμα»: Απαντά σε Χασαπόπουλο και «πυροβολεί» ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ - «Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης»

  •  09.10.2025 - 18:33
VIDEO - Πυρόπληκτες περιοχές: Από τις πυρκαγιές στις... καταιγίδες - Η «Barbara» εκκένωσε τον Αγ. Αμβρόσιο

VIDEO - Πυρόπληκτες περιοχές: Από τις πυρκαγιές στις... καταιγίδες - Η «Barbara» εκκένωσε τον Αγ. Αμβρόσιο

  •  09.10.2025 - 21:32
Αντίποινα Τραμπ φοβάται η Νορβηγία αν δεν του δώσει το Νόμπελ Ειρήνης - Την Παρασκευή η ανακοίνωση

Αντίποινα Τραμπ φοβάται η Νορβηγία αν δεν του δώσει το Νόμπελ Ειρήνης - Την Παρασκευή η ανακοίνωση

  •  09.10.2025 - 23:14
Αβέρωφ Νεοφύτου: «Η συμφωνία για τη Γάζα μπορεί να γίνει οδηγός και για την επίλυση του Κυπριακού»

Αβέρωφ Νεοφύτου: «Η συμφωνία για τη Γάζα μπορεί να γίνει οδηγός και για την επίλυση του Κυπριακού»

  •  09.10.2025 - 18:14
ΟΚΥπΥ και γιατροί συμφώνησαν για τα κίνητρα 2025-2027 - Πέφτουν μέχρι το τέλος της εβδομάδας οι υπογραφές

ΟΚΥπΥ και γιατροί συμφώνησαν για τα κίνητρα 2025-2027 - Πέφτουν μέχρι το τέλος της εβδομάδας οι υπογραφές

  •  09.10.2025 - 19:16
«Ντου» Αστυνομίας σε οικία: Βρήκαν από ηλεκτρικά σκούτερ και ποδήλατα μέχρι μοτοποδήλατο- Χειροπέδες σε 36χρονο

«Ντου» Αστυνομίας σε οικία: Βρήκαν από ηλεκτρικά σκούτερ και ποδήλατα μέχρι μοτοποδήλατο- Χειροπέδες σε 36χρονο

  •  09.10.2025 - 20:18

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα