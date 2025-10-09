Ecommbx
VIDEO - Πυρόπληκτες περιοχές: Από τις πυρκαγιές στις... καταιγίδες - Η «Barbara» εκκένωσε τον Αγ. Αμβρόσιο

 09.10.2025 - 21:32
Στην κοινότητα Μαλλιάς, στο σημείο μηδέν της φονικής πυρκαγιάς της ορεινής Λεμεσού, έπεσε η μεγαλύτερη ποσότητα βροχής μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων δύο ημερών που έπληξαν το νησί λόγω του χαμηλού βαρομετρικού «Barbara».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha,  οι κάτοικοι της κοινότητας Αγίου Αμβροσίου αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν για άλλη μια φορά τα σπίτια τους αυτή τη φορά επειδή υπήρχε κίνδυνος πλημμυρών.

Σημειώνεται ότι, ήδη από σήμερα το πρωί, πραγματοποιήθηκαν στην κοινότητα οι απαραίτητες εκσκαφικές εργασίες στην κύτη του ποταμού προκειμένου να τοποθετηθούν αύριο τα σηρματοκιβώτια.

Δείτε το απόσπασμα:

