Κήρυξε το τέλος του πολέμου στη Γάζα η Χαμάς - Ανοικτό και προς τις δύο κατευθύνσεις το πέρασμα της Ράφα

Η συμφωνία προβλέπει ακόμη την απελευθέρωση από το Ισραήλ όλων των φυλακισμένων Παλαιστινίων γυναικών και παιδιών. Τέλος, είπε ότι η Χαμάς έλαβε εγγυήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τους Άραβες μεσολαβητές και την Τουρκία ότι ο πόλεμος στη Γάζα έχει τελειώσει οριστικά.

Τι οδήγησε τη Χαμάς να δεχτεί τη συμφωνία;

Για τη Χαμάς, η απελευθέρωση όλων των ομήρων από τη Γάζα σήμαινε ότι θα έχανε το μοναδικό της διαπραγματευτικό χαρτί απέναντι στο Ισραήλ στον πόλεμο.

Δεν είναι σαφές πώς εξελίχθηκαν οι διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο, ωστόσο μετά τη συμφωνία για την εκεχειρία, η Χαμάς δήλωσε πως έλαβε «σαφείς» εγγυήσεις από τους μεσολαβητές ότι το Ισραήλ δεν θα παραβιάσει τη συμφωνία.

«Δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε την κατοχή (το Ισραήλ)» είπε ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς Οσάμα Χάμνταν σε συνέντευξή του στο Al Araby του Κατάρ. Εξήγησε πως η διαπραγματευτική ομάδα της Χαμάς «επέμεινε ότι ο ρόλος των μεσολαβητών δεν είναι μόνο να επιτυγχάνουν συμφωνίες και να συλλέγουν υπογραφές, αλλά να διασφαλίζουν ότι τα μέρη τηρούν τη συμφωνία».

Ο Χάμνταν πρόσθεσε ότι, παρότι η Χαμάς δεν εμπιστεύεται το Ισραήλ, δεν είναι προς το συμφέρον του να ξαναρχίσει τον πόλεμο, καθώς αντιμετωπίζει έντονη διεθνή πίεση και οργή για τη συμπεριφορά του στη Γάζα.

«Λάβαμε εγγυήσεις και αυτό μας αρκεί», είπε απαντώντας σε ερώτηση για το αν οι εγγυήσεις προήλθαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου.

Το Κατάρ, βασικός μεσολαβητής σε αυτόν τον γύρο συνομιλιών, έχει επίσης αναφερθεί σε εγγυήσεις για την τήρηση της εκεχειρίας από το Ισραήλ, με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών Ματζέντ Αλ Ανσάρι να δηλώνει αυτή την εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ θα είναι ο εγγυητής της συμφωνίας.

Η εμπλοκή της Τουρκίας —όπου φιλοξενούνται υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς— ενδέχεται να άσκησε πρόσθετη πίεση στην οργάνωση. Παράλληλα, το Κατάρ μπορεί να αύξησε τις πιέσεις του μετά την ισραηλινή επίθεση του περασμένου μήνα στη Ντόχα, η οποία είχε στόχο διαπραγματευτές της Χαμάς.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε στο CNN αυτή την εβδομάδα ότι η Χαμάς θα αντιμετωπίσει «πλήρη αφανισμό» αν αρνηθεί να παραδώσει την εξουσία και τον έλεγχο της Γάζας — στοιχ

Η συνεδρίαση της ισραηλινής κυβέρνησης καθυστερεί

Η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας, όπου τα μέλη θα ψηφίσουν για την έγκριση του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα, βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του πρωθυπουργού.

Η ευρύτερη κυβερνητική συνεδρίαση για τη συμφωνία έχει καθυστερήσει.

Στα μέλη του υπουργικού συμβουλίου έχει ειπωθεί ότι προς το παρόν η εκτίμηση είναι πως οι όμηροι θα απελευθερωθούν τη Δευτέρα.

Εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης ανέφερε ότι η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί σε ισχύ εντός 24 ωρών από τη συνεδρίαση της κυβέρνησης.

Μετά το πέρας αυτού του 24ώρου, οι όμηροι που κρατούνται στη Γάζα αναμένεται να απελευθερωθούν μέσα σε 72 ώρες.

ΠΗΓΗ: In.gr