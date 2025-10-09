«Dumb and dumber»: Μπήκε στην αλυκή Λάρνακας για να «τραβήξει» αυτοκίνητο και εγκλωβίστηκε ο ίδιος - Δείτε φωτογραφίες

Σύμφωνα με ανάρτηση στην ομάδα «ΚΥΝΗΓΙ – HUNTING», το δεύτερο όχημα φαίνεται να εισήλθε σε μία προσπάθεια να βοηθήσει το πρώτο, με αποτέλεσμα να κολλήσει και το ίδιο.

Αυτούσια η ανάρτηση:

«Μπήκαν με τα αυτοκίνητα στην Αλυκή Λάρνακας

ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ…ΥΠΟΘΕΣΗ!!!

Σε εξέλιξη έρευνες από Αστυνομία, Υπηρεσία Θήρας και Δήμο Λάρνακας

Αστυνομία, Υπηρεσία Θήρας και Δήμος Λάρνακας διεξάγουν έρευνες και ανακρίσεις για δύο οχήματα που εισήλθαν χθες βράδυ στην Αλυκή Λάρνακας με αποτέλεσμα να “κολλήσουν” στον λασπωμένο πάτο της λίμνης και να μην μπορούν να ξεκολλήσουν.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις το δεύτερο όχημα πήγε για να βοηθήσει το πρώτο -είναι δεμένα με σιαππάνι- με αποτέλεσμα να την…πάθει και να κινδυνεύει ο οδηγός του, που δεν αποκλείεται να είναι ο ίδιος και στα δύο οχήματα, με αυστηρή τιμωρία, αφού έγινε καταγγελία στην Αστυνομία, την Υπηρεσία Θήρας και στο Δήμο Λάρνακας για είσοδο σε απαγορευμενη περιοχή και όχληση των πουλιών όπως φλαμίνγκο, πάπιες και άλλα υδρόβια. Ενώ διερευνάται κατά πόσον διαπράχθηκαν και άλλα παραπτώματα ή αδικήματα από τους συγκεκριμένους ανεγκέφαλους.

Ερευνα στο μεταξύ γίνεται και για ένα γουρούνι που κυκλοφορά ελεύθερο στην περιοχή χωρίς να γνωρίζει κανείς σε ποιόν ανήκει».