Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΠότε θα έρθουν βροχές; Πέφτει από το 30αρι σήμερα η θερμοκρασία – Δείτε αναλυτικά το «καιρικό μενού»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πότε θα έρθουν βροχές; Πέφτει από το 30αρι σήμερα η θερμοκρασία – Δείτε αναλυτικά το «καιρικό μενού»

 10.10.2025 - 06:17
Πότε θα έρθουν βροχές; Πέφτει από το 30αρι σήμερα η θερμοκρασία – Δείτε αναλυτικά το «καιρικό μενού»

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι παροδικά μερικώς συννεφιασμένος. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σάββατο και την Κυριακή, θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις κυρίως κατά τις απογευματινές ώρες, οι οποίες την Κυριακή πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά. Τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο για να κυμανθεί λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκαριστικό video: Όχημα κινείται ανάποδα στον αυτοκινητόδρομο λίγο έξω από τη Λεμεσό
Σημαντικό: Τέλος για τα ταξίδια εντός ΕΕ με αυτές τις ταυτότητες - Από πότε θα ισχύει και ποιους αφορά
Θρήνος για τον θάνατο σπουδαίου Κύπριου ιατρού - «Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό» - Δείτε φωτογραφία
VIDEO: Το είδαμε κι αυτό - Ντελιβεράς κάνει σούζες σε δρόμους της Λευκωσίας
«Dumb and dumber»: Μπήκε στην αλυκή Λάρνακας για να «τραβήξει» αυτοκίνητο και εγκλωβίστηκε ο ίδιος - Δείτε φωτογραφίες
VIDEO - Πυρόπληκτες περιοχές: Από τις πυρκαγιές στις... καταιγίδες - Η «Barbara» εκκένωσε τον Αγ. Αμβρόσιο
Χριστουγεννιάτικη Παραμυθούπολη: Πότε ανοίγει τις πόρτες της στη Λευκωσία – Πού θα στηθεί;

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΠΟΕΔ - ΟΕΛΜΕΚ: Μη αποδεκτό το νομοθέτημα για αξιολόγηση εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικού έργου

 09.10.2025 - 23:59
Επόμενο άρθρο

«Το Άλμα υπό πίεση»: Πίσω από τη ρωγμή, οι υπολογισμοί και οι επιθέσεις- «Σαφάρι» εντυπώσεων από κόμματα

 10.10.2025 - 06:24
Το υπουργικό του Ισραήλ ενέκρινε τη συμφωνία με τη Χαμάς - Δείτε το έγγραφο με τις υπογραφές

Το υπουργικό του Ισραήλ ενέκρινε τη συμφωνία με τη Χαμάς - Δείτε το έγγραφο με τις υπογραφές

Η κυβέρνηση του Ισραήλ ενέκρινε τα ξημερώματα τη συμφωνία με σκοπό να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση όλων των ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας, ζωντανών και νεκρών, ανακοίνωσε το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Το υπουργικό του Ισραήλ ενέκρινε τη συμφωνία με τη Χαμάς - Δείτε το έγγραφο με τις υπογραφές

Το υπουργικό του Ισραήλ ενέκρινε τη συμφωνία με τη Χαμάς - Δείτε το έγγραφο με τις υπογραφές

  •  10.10.2025 - 06:33
«Το Άλμα υπό πίεση»: Πίσω από τη ρωγμή, οι υπολογισμοί και οι επιθέσεις- «Σαφάρι» εντυπώσεων από κόμματα

«Το Άλμα υπό πίεση»: Πίσω από τη ρωγμή, οι υπολογισμοί και οι επιθέσεις- «Σαφάρι» εντυπώσεων από κόμματα

  •  10.10.2025 - 06:24
Μπαίνει… φρένο στις πωλήσεις κατοικιδίων από pet shops - Όλες οι αλλαγές που εξετάζονται

Μπαίνει… φρένο στις πωλήσεις κατοικιδίων από pet shops - Όλες οι αλλαγές που εξετάζονται

  •  10.10.2025 - 06:26
Έρχεται νέα πλατφόρμα που αλλάζει τα δεδομένα για τους καταναλωτές - Θα αλλάξει τον τρόπο που ψωνίζουμε

Έρχεται νέα πλατφόρμα που αλλάζει τα δεδομένα για τους καταναλωτές - Θα αλλάξει τον τρόπο που ψωνίζουμε

  •  10.10.2025 - 06:28
Πότε θα έρθουν βροχές; Πέφτει από το 30αρι σήμερα η θερμοκρασία – Δείτε αναλυτικά το «καιρικό μενού»

Πότε θα έρθουν βροχές; Πέφτει από το 30αρι σήμερα η θερμοκρασία – Δείτε αναλυτικά το «καιρικό μενού»

  •  10.10.2025 - 06:17
Πολύ ισχυρός σεισμός 7,6 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες - Κίνδυνος για τσουνάμι - Σε συναγερμό και η Ινδονησία

Πολύ ισχυρός σεισμός 7,6 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες - Κίνδυνος για τσουνάμι - Σε συναγερμό και η Ινδονησία

  •  10.10.2025 - 06:35
ΟΚΥπΥ και γιατροί συμφώνησαν για τα κίνητρα 2025-2027 - Πέφτουν μέχρι το τέλος της εβδομάδας οι υπογραφές

ΟΚΥπΥ και γιατροί συμφώνησαν για τα κίνητρα 2025-2027 - Πέφτουν μέχρι το τέλος της εβδομάδας οι υπογραφές

  •  09.10.2025 - 19:16
«Ντου» Αστυνομίας σε οικία: Βρήκαν από ηλεκτρικά σκούτερ και ποδήλατα μέχρι μοτοποδήλατο- Χειροπέδες σε 36χρονο

«Ντου» Αστυνομίας σε οικία: Βρήκαν από ηλεκτρικά σκούτερ και ποδήλατα μέχρι μοτοποδήλατο- Χειροπέδες σε 36χρονο

  •  09.10.2025 - 20:18

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα