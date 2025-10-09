ΠΟΕΔ - ΟΕΛΜΕΚ: Μη αποδεκτό το νομοθέτημα για αξιολόγηση εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικού έργου

Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις καλούν την εκτελεστική εξουσία να αποσύρει το νομοθέτημα και ταυτόχρονα, καλούν τη νομοθετική εξουσία να μην προχωρήσει στη συζήτησή του, αφού ουσιαστικά παραμένει το ίδιο.

Δηλώνουν, παράλληλα, την ετοιμότητά τους να διεκδικήσουν με κάθε τρόπο, τη διόρθωση του νομοσχεδίου, με στόχο να προκύψει ένα νέο σύστημα αξιολόγησης που να είναι αξιοκρατικό, δίκαιο, διαφανές και να επιφέρει επί της ουσίας τη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος που όλοι επιζητούν.

Στην κοινή ανακοίνωση τους, οι εκπαιδευτικές οργανώσεις ΠΟΕΔ και ΟΕΛΜΕΚ, μετά από τη σημερινή τους συνάντηση, με μοναδικό θέμα συζήτησης το νομοθέτημα που κατατέθηκε στη Βουλή, αναφορικά με την Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών και του Εκπαιδευτικού Έργου, σημειώνουν ότι παρά το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε αριθμός συναντήσεων μεταξύ Εκπαιδευτικών Οργανώσεων και ΥΠΑΝ, από Ιούλιο μέχρι και Σεπτέμβρη 2025, μετά και από την απόφαση της Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού της Βουλής, εντούτοις και επί της ουσίας, το νέο νομοθέτημα που επανακατατέθηκε από το ΥΠΑΝ, δεν τροποποιήθηκε ουσιαστικά.

«Ως εκ τούτου, το συγκεκριμένο νομοθέτημα δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, όπως έχει κατατεθεί», προσθέτουν.

Σημειώνουν ότι οι εξακολουθούν να έχουν διαφωνίες σε πολλά σημεία του νομοθετήματος, με σημείο αναφοράς το γεγονός ότι το εν λόγω νομοθέτημα είναι γραφειοκρατικό, επιβαρύνει το έργο των εκπαιδευτικών, χωρίς να διορθώνει υφιστάμενες στρεβλώσεις, ενώ εξακολουθεί να αφήνει σοβαρά κενά και ασάφειες σε ζητήματα ουσίας, παραπέμποντάς τα σε Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία δεν διέπεται από ξεκάθαρους όρους εντολής και διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις καλούν την Εκτελεστική Εξουσία να αποσύρει το νομοθέτημα και ταυτόχρονα, καλούν τη Νομοθετική Εξουσία να μην προχωρήσει στη συζήτησή του, αφού ουσιαστικά παραμένει το ίδιο.

«Ως Οργανώσεις δηλώνουμε την ετοιμότητά μας να διεκδικήσουμε με κάθε τρόπο, τη διόρθωση του νομοσχεδίου, με στόχο να προκύψει ένα νέο σύστημα αξιολόγησης που να είναι αξιοκρατικό, δίκαιο, διαφανές και να επιφέρει επί της ουσίας τη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος που όλοι επιζητούμε. Τονίζουμε πως μέσα από τo νομοσχέδιο που κατέθεσε το ΥΠΑΝ, δεν επιτυγχάνεται κάτι τέτοιο», καταλήγουν.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ