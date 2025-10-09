Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΠΟΕΔ - ΟΕΛΜΕΚ: Μη αποδεκτό το νομοθέτημα για αξιολόγηση εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικού έργου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΟΕΔ - ΟΕΛΜΕΚ: Μη αποδεκτό το νομοθέτημα για αξιολόγηση εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικού έργου

 09.10.2025 - 23:59
ΠΟΕΔ - ΟΕΛΜΕΚ: Μη αποδεκτό το νομοθέτημα για αξιολόγηση εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικού έργου

Το νομοθέτημα που κατατέθηκε στη Βουλή αναφορικά με την Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών και του Εκπαιδευτικού Έργου δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, όπως έχει κατατεθεί, αναφέρουν, σε κοινή ανακοίνωση τους, οι εκπαιδευτικές οργανώσεις ΠΟΕΔ και ΟΕΛΜΕΚ.

Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις καλούν την εκτελεστική εξουσία να αποσύρει το νομοθέτημα και ταυτόχρονα, καλούν τη νομοθετική εξουσία να μην προχωρήσει στη συζήτησή του, αφού ουσιαστικά παραμένει το ίδιο.

Δηλώνουν, παράλληλα, την ετοιμότητά τους να διεκδικήσουν με κάθε τρόπο, τη διόρθωση του νομοσχεδίου, με στόχο να προκύψει ένα νέο σύστημα αξιολόγησης που να είναι αξιοκρατικό, δίκαιο, διαφανές και να επιφέρει επί της ουσίας τη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος που όλοι επιζητούν.

Στην κοινή ανακοίνωση τους, οι εκπαιδευτικές οργανώσεις ΠΟΕΔ και ΟΕΛΜΕΚ, μετά από τη σημερινή τους συνάντηση, με μοναδικό θέμα συζήτησης το νομοθέτημα που κατατέθηκε στη Βουλή, αναφορικά με την Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών και του Εκπαιδευτικού Έργου, σημειώνουν ότι παρά το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε αριθμός συναντήσεων μεταξύ Εκπαιδευτικών Οργανώσεων και ΥΠΑΝ, από Ιούλιο μέχρι και Σεπτέμβρη 2025, μετά και από την απόφαση της Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού της Βουλής, εντούτοις και επί της ουσίας, το νέο νομοθέτημα που επανακατατέθηκε από το ΥΠΑΝ, δεν τροποποιήθηκε ουσιαστικά.

«Ως εκ τούτου, το συγκεκριμένο νομοθέτημα δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, όπως έχει κατατεθεί», προσθέτουν.

Σημειώνουν ότι οι εξακολουθούν να έχουν διαφωνίες σε πολλά σημεία του νομοθετήματος, με σημείο αναφοράς το γεγονός ότι το εν λόγω νομοθέτημα είναι γραφειοκρατικό, επιβαρύνει το έργο των εκπαιδευτικών, χωρίς να διορθώνει υφιστάμενες στρεβλώσεις, ενώ εξακολουθεί να αφήνει σοβαρά κενά και ασάφειες σε ζητήματα ουσίας, παραπέμποντάς τα σε Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία δεν διέπεται από ξεκάθαρους όρους εντολής και διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις καλούν την Εκτελεστική Εξουσία να αποσύρει το νομοθέτημα και ταυτόχρονα, καλούν τη Νομοθετική Εξουσία να μην προχωρήσει στη συζήτησή του, αφού ουσιαστικά παραμένει το ίδιο.

«Ως Οργανώσεις δηλώνουμε την ετοιμότητά μας να διεκδικήσουμε με κάθε τρόπο, τη διόρθωση του νομοσχεδίου, με στόχο να προκύψει ένα νέο σύστημα αξιολόγησης που να είναι αξιοκρατικό, δίκαιο, διαφανές και να επιφέρει επί της ουσίας τη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος που όλοι επιζητούμε. Τονίζουμε πως μέσα από τo νομοσχέδιο που κατέθεσε το ΥΠΑΝ, δεν επιτυγχάνεται κάτι τέτοιο», καταλήγουν.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκαριστικό video: Όχημα κινείται ανάποδα στον αυτοκινητόδρομο λίγο έξω από τη Λεμεσό
Σημαντικό: Τέλος για τα ταξίδια εντός ΕΕ με αυτές τις ταυτότητες - Από πότε θα ισχύει και ποιους αφορά
Θρήνος για τον θάνατο σπουδαίου Κύπριου ιατρού - «Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό» - Δείτε φωτογραφία
VIDEO: Το είδαμε κι αυτό - Ντελιβεράς κάνει σούζες σε δρόμους της Λευκωσίας
«Dumb and dumber»: Μπήκε στην αλυκή Λάρνακας για να «τραβήξει» αυτοκίνητο και εγκλωβίστηκε ο ίδιος - Δείτε φωτογραφίες
VIDEO - Πυρόπληκτες περιοχές: Από τις πυρκαγιές στις... καταιγίδες - Η «Barbara» εκκένωσε τον Αγ. Αμβρόσιο
Χριστουγεννιάτικη Παραμυθούπολη: Πότε ανοίγει τις πόρτες της στη Λευκωσία – Πού θα στηθεί;

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO: Αυτή η 21χρονη είναι το Νο1 του Onlyfans - Έχει βγάλει ήδη 82 εκατ. δολάρια

 09.10.2025 - 23:36
Υπ. Ενέργειας: «Αποφασίστηκαν τα επόμενα βήματα για τον GSI - Το συντομότερο θα διευθετηθεί συνάντηση»

Υπ. Ενέργειας: «Αποφασίστηκαν τα επόμενα βήματα για τον GSI - Το συντομότερο θα διευθετηθεί συνάντηση»

Τα επόμενα βήματα για την προώθηση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ Great Sea Interconnector (GSI) αποφασίστηκαν στη συνάντηση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Γιώργου Παπαναστασίου με τον Έλληνα Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο κ. Παπαναστασίου, σημειώνοντας παράλληλα ότι συμφωνήθηκε το συντομότερο να διευθετηθεί συνάντηση μεταξύ των δύο ρυθμιστών και του φορέα υλοποίησης ενώ την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη για το θέμα με την συμμετοχή του Επιτρόπου Ενέργειας της ΕΕ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Υπ. Ενέργειας: «Αποφασίστηκαν τα επόμενα βήματα για τον GSI - Το συντομότερο θα διευθετηθεί συνάντηση»

Υπ. Ενέργειας: «Αποφασίστηκαν τα επόμενα βήματα για τον GSI - Το συντομότερο θα διευθετηθεί συνάντηση»

  •  09.10.2025 - 20:31
Κήρυξε το τέλος του πολέμου στη Γάζα η Χαμάς - Ανοικτό και προς τις δύο κατευθύνσεις το πέρασμα της Ράφα

Κήρυξε το τέλος του πολέμου στη Γάζα η Χαμάς - Ανοικτό και προς τις δύο κατευθύνσεις το πέρασμα της Ράφα

  •  09.10.2025 - 21:24
Στην αντεπίθεση το «Άλμα»: Απαντά σε Χασαπόπουλο και «πυροβολεί» ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ - «Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης»

Στην αντεπίθεση το «Άλμα»: Απαντά σε Χασαπόπουλο και «πυροβολεί» ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ - «Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης»

  •  09.10.2025 - 18:33
VIDEO - Πυρόπληκτες περιοχές: Από τις πυρκαγιές στις... καταιγίδες - Η «Barbara» εκκένωσε τον Αγ. Αμβρόσιο

VIDEO - Πυρόπληκτες περιοχές: Από τις πυρκαγιές στις... καταιγίδες - Η «Barbara» εκκένωσε τον Αγ. Αμβρόσιο

  •  09.10.2025 - 21:32
Αντίποινα Τραμπ φοβάται η Νορβηγία αν δεν του δώσει το Νόμπελ Ειρήνης - Την Παρασκευή η ανακοίνωση

Αντίποινα Τραμπ φοβάται η Νορβηγία αν δεν του δώσει το Νόμπελ Ειρήνης - Την Παρασκευή η ανακοίνωση

  •  09.10.2025 - 23:14
Αβέρωφ Νεοφύτου: «Η συμφωνία για τη Γάζα μπορεί να γίνει οδηγός και για την επίλυση του Κυπριακού»

Αβέρωφ Νεοφύτου: «Η συμφωνία για τη Γάζα μπορεί να γίνει οδηγός και για την επίλυση του Κυπριακού»

  •  09.10.2025 - 18:14
ΟΚΥπΥ και γιατροί συμφώνησαν για τα κίνητρα 2025-2027 - Πέφτουν μέχρι το τέλος της εβδομάδας οι υπογραφές

ΟΚΥπΥ και γιατροί συμφώνησαν για τα κίνητρα 2025-2027 - Πέφτουν μέχρι το τέλος της εβδομάδας οι υπογραφές

  •  09.10.2025 - 19:16
«Ντου» Αστυνομίας σε οικία: Βρήκαν από ηλεκτρικά σκούτερ και ποδήλατα μέχρι μοτοποδήλατο- Χειροπέδες σε 36χρονο

«Ντου» Αστυνομίας σε οικία: Βρήκαν από ηλεκτρικά σκούτερ και ποδήλατα μέχρι μοτοποδήλατο- Χειροπέδες σε 36χρονο

  •  09.10.2025 - 20:18

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα