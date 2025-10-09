VIDEO: Αυτή η 21χρονη είναι το Νο1 του Onlyfans - Έχει βγάλει ήδη 82 εκατ. δολάρια

Δεν είναι όμως η μόνη που βγάζει «χρυσάφι» μέσα από την πλατφόρμα. Στο Νο1 αυτή την στιγμή είναι η Izabella Blair, γνωστή ως “Sophie Rain”, η οποία έχει περιουσία που ήδη ξεπερνάει τα 82 εκατ. δολάρια. Έφτασε σε αυτό τον αριθμό μέσα σε μόλις 18 μήνες περιεχομένου στην πλατφόρμα του OnlyFans. Η ίδια έχει ένα τεράστιο κοινό που την ακολουθεί.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Instagram έχει 8 εκατ. followers. Ενώ στο TikTok έχει 13 εκατ. followers.

H Rain είναι στο Νο1 των πλουσιότερων δημιουργών περιεχομένου του OnlyFans αυτή τη στιγμή.

Όπως ανέφερε στη New York Post το περασμένο καλοκαίρι, ξεκίνησε ως σερβιτόρα και κατάφερε να αποκομίσει όλα τα κέρδη της μέσα σε 1,5 έτος. Μάλιστα, έχει επιλέξει να μην ανεβάζει εντελώς γυμνό περιεχόμενο στη συνδρομητική σελίδα της, αλλά μόνο “προκλητικό”, με εσώρουχα ή αντίστοιχες εμφανίσεις.

Όλα αυτά μόλις στα 21 της.

