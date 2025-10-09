Ecommbx
LIKE ONLINE

VIDEO: Αυτή η 21χρονη είναι το Νο1 του Onlyfans - Έχει βγάλει ήδη 82 εκατ. δολάρια

 09.10.2025 - 23:36
VIDEO: Αυτή η 21χρονη είναι το Νο1 του Onlyfans - Έχει βγάλει ήδη 82 εκατ. δολάρια

Γνωστή σε έμας ήταν, μέχρι στιγμής, η Κορίνα Κοπφ η οποία έβγαλε 67 εκατομμύρια δολάρια σε τρία χρόνια μέσω του OnlyFans και αποσύρθηκε από την πλατφόρμα.

Δεν είναι όμως η μόνη που βγάζει «χρυσάφι» μέσα από την πλατφόρμα. Στο Νο1 αυτή την στιγμή είναι η Izabella Blair, γνωστή ως “Sophie Rain”, η οποία έχει περιουσία που ήδη ξεπερνάει τα 82 εκατ. δολάρια. Έφτασε σε αυτό τον αριθμό μέσα σε μόλις 18 μήνες περιεχομένου στην πλατφόρμα του OnlyFans. Η ίδια έχει ένα τεράστιο κοινό που την ακολουθεί.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Instagram έχει 8 εκατ. followers. Ενώ στο TikTok έχει 13 εκατ. followers.

H Rain είναι στο Νο1 των πλουσιότερων δημιουργών περιεχομένου του OnlyFans αυτή τη στιγμή.

Όπως ανέφερε στη New York Post το περασμένο καλοκαίρι, ξεκίνησε ως σερβιτόρα και κατάφερε να αποκομίσει όλα τα κέρδη της μέσα σε 1,5 έτος. Μάλιστα, έχει επιλέξει να μην ανεβάζει εντελώς γυμνό περιεχόμενο στη συνδρομητική σελίδα της, αλλά μόνο “προκλητικό”, με εσώρουχα ή αντίστοιχες εμφανίσεις.

Όλα αυτά μόλις στα 21 της.

ΠΗΓΗ: Itspossible.gr

Αντίποινα Τραμπ φοβάται η Νορβηγία αν δεν του δώσει το Νόμπελ Ειρήνης - Την Παρασκευή η ανακοίνωση

 09.10.2025 - 23:14
ΠΟΕΔ - ΟΕΛΜΕΚ: Μη αποδεκτό το νομοθέτημα για αξιολόγηση εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικού έργου

 09.10.2025 - 23:59
Τα επόμενα βήματα για την προώθηση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ Great Sea Interconnector (GSI) αποφασίστηκαν στη συνάντηση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Γιώργου Παπαναστασίου με τον Έλληνα Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο κ. Παπαναστασίου, σημειώνοντας παράλληλα ότι συμφωνήθηκε το συντομότερο να διευθετηθεί συνάντηση μεταξύ των δύο ρυθμιστών και του φορέα υλοποίησης ενώ την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη για το θέμα με την συμμετοχή του Επιτρόπου Ενέργειας της ΕΕ.

