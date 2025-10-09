Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Αντίποινα Τραμπ φοβάται η Νορβηγία αν δεν του δώσει το Νόμπελ Ειρήνης - Την Παρασκευή η ανακοίνωση

 09.10.2025 - 23:14
Αντίποινα Τραμπ φοβάται η Νορβηγία αν δεν του δώσει το Νόμπελ Ειρήνης - Την Παρασκευή η ανακοίνωση

Με λίγες ώρες να απομένουν πριν από την ανακοίνωση του φετινού Νόμπελ Ειρήνης, οι Νορβηγοί πολιτικοί δηλώνουν, σύμφωνα με την Guardian, ότι προετοιμάζονται για πιθανές συνέπειες στις σχέσεις ΗΠΑ–Νορβηγίας, σε περίπτωση που το βραβείο δεν απονεμηθεί στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

Δεν είναι τυχαίο ότι η Επιτροπή των Νόμπελ έσπευσε να ξεκαθαρίσει την Πέμπτη με ανακοίνωση της ότι έχει ήδη λάβει την τελική της απόφαση σε συνεδρίαση που έλαβε χώρα τη περασμένη Δευτέρα, ήτοι αρκετές ημέρες πριν από την εκεχειρία Ισραήλ–Χαμάς που επιτεύχθηκε βάσει του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου του Τραμπ.

Η ανακοίνωση του Νόμπελ Ειρήνης για το 2025 έχει οριστεί για αύριο Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου.

Λαμβάνοντας υπόψη το χρονοδιάγραμμα και τη σύνθεση της ανεξάρτητης πενταμελούς επιτροπής, οι περισσότεροι παρατηρητές και ειδικοί του Νόμπελ θεωρούν λίαν απίθανο να είναι ο Τραμπ ο φετινός νικητής. Αυτό έχει προκαλέσει ανησυχία στο Όσλο σχετικά με το πώς θα αντιδράσει ο Αμερικανός πρόεδρος αν αγνοηθεί δημοσίως.

Η Κίρστι Μπεργκστό, επικεφαλής του Σοσιαλιστικού Αριστερού Κόμματος και εκπρόσωπος για θέματα εξωτερικής πολιτικής, δήλωσε στο Guardian ότι η Νορβηγία πρέπει να είναι «έτοιμη για οτιδήποτε».

«Ο Ντόναλντ Τραμπ οδηγεί τις ΗΠΑ σε μια ακραία κατεύθυνση, επιτίθεται στην ελευθερία του λόγου, έχει χρησιμοποιήσει μυστικές δυνάμεις ασφαλείας για να συλλαμβάνουν ανθρώπους μέρα μεσημέρι και καταπιέζει θεσμούς και δικαστήρια. Όταν ένας πρόεδρος είναι τόσο απρόβλεπτος και αυταρχικός, φυσικά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ίδια υπενθύμισε ότι η Επιτροπή Νόμπελ είναι ανεξάρτητη και ότι η νορβηγική κυβέρνηση δεν εμπλέκεται στις αποφάσεις της, ωστόσο πρόσθεσε: «Δεν είμαι σίγουρη ότι ο Τραμπ το γνωρίζει αυτό. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο από την πλευρά του».

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

Τα επόμενα βήματα για την προώθηση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ Great Sea Interconnector (GSI) αποφασίστηκαν στη συνάντηση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Γιώργου Παπαναστασίου με τον Έλληνα Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο κ. Παπαναστασίου, σημειώνοντας παράλληλα ότι συμφωνήθηκε το συντομότερο να διευθετηθεί συνάντηση μεταξύ των δύο ρυθμιστών και του φορέα υλοποίησης ενώ την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη για το θέμα με την συμμετοχή του Επιτρόπου Ενέργειας της ΕΕ.

