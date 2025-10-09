Το κυπριακό κέρμα των 2 ευρώ που έγινε… χρυσάφι - Πωλείται έως και... €1.400 - Δείτε φωτογραφία

Η περιορισμένη του έκδοση και η εντυπωσιακή ζήτησή του στην αγορά, το έχουν μετατρέψει σε «θησαυρό» για τους συλλέκτες, με την αξία του να φτάνει ακόμη και τα 1.400 ευρώ.

Το δίευρο κόπηκε το 2024 από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και κυκλοφόρησε σε μόλις 7.000 τεμάχια, τοποθετημένα σε ειδική συσκευασία. Παρά το γεγονός ότι αρχικά προσφερόταν έναντι 20 ευρώ, σήμερα η αξία του έχει εκτοξευθεί, με εξειδικευμένες πλατφόρμες να το διαθέτουν κοντά στα 1.400 ευρώ – ανάλογα με τη ζήτηση.

Το νόμισμα είναι δίχρωμο, έχει σχεδιαστεί από τον Γιώργο Σταματόπουλο και η κοπή του έγινε στο Ίδρυμα Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και Αξιών της Τράπεζας της Ελλάδος. Ζυγίζει 8,5 γραμμάρια και έχει διάμετρο 25,75 χιλιοστά.

Σύμφωνα με συλλεκτές, η αξία τέτοιων νομισμάτων αυξάνεται ραγδαία όταν υπάρχει:

Ιστορική ή επετειακή σημασία,

Περιορισμένος αριθμός κυκλοφορίας,

Ιδιαίτερος σχεδιασμός ή σφάλμα κοπής.

Η ζήτηση για το συγκεκριμένο κομμάτι είναι τέτοια, που πλέον θεωρείται ένα από τα πιο πολυπόθητα στην ευρωζώνη για το 2024. Όσοι πρόλαβαν να το αποκτήσουν, κρατούν στα χέρια τους κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό δίευρο – ένα μικρό θησαυρό με συλλεκτική αξία.

ΠΗΓΗ: Makeleio.gr