Μπαίνει… φρένο στις πωλήσεις κατοικιδίων από pet shops - Όλες οι αλλαγές που εξετάζονται

Μιλώντας στο ThemaOnline, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Βουλευτής Χαράλαμπος Θεοπέμπτου ανέφερε ότι, στην Κύπρο, υφίσταται νομοθετικό πλαίσιο που περιλαμβάνει πρόνοιες που συζητούνται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο όμως δεν εφαρμόζεται.

«Στην Κύπρο έχουμε μια νομοθεσία η οποία λέει ότι για να πωλούν κατοικίδια τα pets shops πρέπει να έχουν μια άδεια που την εξασφαλίζουν από για τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Δεν είναι κάτι που κάνει όποιος θέλει αλλά δεν είναι εφαρμόσιμα και πολλά, δεν γίνονται έλεγχοι», επεσήμανε.

Οι αλλαγές που συζητιούνται στην ΕΕ είναι:

1. Ο καθορισμός ελάχιστων προτύπων ευημερίας για εγκαταστάσεις: Χώρους, φωτισμός, αερισμός, πρόσβαση σε νερό/τροφή, κοινωνικοποίηση, κανόνες αναπαραγωγής και περιορισμοί σε οδυνηρές πρακτικές. Οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να ελέγχονται τακτικά, με ετήσια κτηνιατρική επίσκεψη και τήρηση αρχείων.

2. Ταυτοποίηση και μητρώα: Κάθε σκύλος και γάτα πρέπει να φέρει microchip και να είναι εγγεγραμμένος/η σε εθνική βάση πριν τεθεί στην αγορά. Οι βάσεις δεδομένων θα γίνουν διαλειτουργικές σε όλη την ΕΕ για να εντοπίζεται εύκολα η προέλευση και οι μεταβιβάσεις από όλες τις χώρες της ΕΕ.

3. Διαδικτυακές αγγελίες: Θα συσταθεί δωρεάν ευρωπαϊκό σύστημα επαλήθευσης της ταυτοποίησης/εγγραφής, ώστε ο ενδιαφερόμενος να ελέγχει ότι το ζώο είναι νόμιμα δηλωμένο πριν αγοράσει ή υιοθετήσει. Οι λεπτομέρειες θα καθοριστούν με εκτελεστικές πράξεις.

4. Εισαγωγές από τρίτες χώρες: Ενισχύονται οι κανόνες για να μπαίνουν στην αγορά της ΕΕ μόνο ζώα που προέρχονται από ισοδύναμες συνθήκες ευζωίας και φέρουν microchip.

Σημειώνεται ότι, με βάση στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2023, η εκτιμώμενη αξία των πωλήσεων κατοικιδίωνστην ΕΕ ανερχόταν σε €1,3 δισ. ετησίως.