ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έρχεται νέα πλατφόρμα που αλλάζει τα δεδομένα για τους καταναλωτές - Θα αλλάξει τον τρόπο που ψωνίζουμε

ΕΛΕΝΑ ΤΣΙΑΚΟΥΠΗ 10.10.2025 - 06:28
Μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα ενημέρωσης των πολιτών για επικίνδυνα προϊόντα που κυκλοφορούν στην κυπριακή αγορά βρίσκεται στα σκαριά, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο ThemaOnline ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, Κωνσταντίνος Καραγιώργης.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι η δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες του κράτους, το οποίο θα παρέχει στον πολίτη άμεση και αξιόπιστη πληροφόρηση.

«Θέλουμε να κάνουμε μια πλατφόρμα σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του κράτους και αρμόδιες αρχές, οι οποίες θα “φορτώνουν” πάνω τα επικίνδυνα προϊόντα που γίνονται γνωστοποιήσεις από την Ευρώπη αλλά τα οποία κυκλοφορούν στην αγορά της Κύπρου, ώστε ο καταναλωτής να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή, όταν μπει στην πλατφόρμα, τα προϊόντα που κυκλοφορούν και είναι επικίνδυνα», εξήγησε.

Ο κ. Καραγιώργης σημείωσε ότι η Υπηρεσία βρίσκεται ήδη στη διαδικασία σχεδιασμού του έργου, το οποίο αναμένεται να λειτουργεί ως κεντρικό σημείο ενημέρωσης για τους καταναλωτές.

Η πλατφόρμα, όπως ανέφερε, θα περιλαμβάνει ξεχωριστές ενότητες για διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων, όπως ηλεκτρομηχανικές συσκευές, τρόφιμα, παιχνίδια και αυτοκίνητα, επιτρέποντας στον πολίτη να εντοπίζει εύκολα τα προϊόντα που ενδέχεται να εγκυμονούν κινδύνους.

Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι να ενισχυθεί η διαφάνεια και η προστασία του καταναλωτή, μέσα από την άμεση πρόσβαση σε ενημερωμένα δεδομένα για τα προϊόντα που ανακαλούνται ή χαρακτηρίζονται επικίνδυνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και κυκλοφορούν στην Κυπριακή αγορά.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ ενέκρινε τα ξημερώματα τη συμφωνία με σκοπό να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση όλων των ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας, ζωντανών και νεκρών, ανακοίνωσε το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

