Γάζα: Στο Ισραήλ αμερικανοί στρατιώτες για να «επιτηρούν τη συμφωνία» – Βομβαρδισμοί των IDF μετά τη συμφωνία

Οι όμηροι αναμένεται να ελευθερωθούν τη Δευτέρα ή την Τρίτη, ενώ θα προηγηθεί η πρώτη απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τμήμα των παλαιστινιακών εδαφών στη Γάζα.

Ο εξόριστος ηγέτης της Χαμάς, Χαλίλ αλ Χάγια, κήρυξε χθες «το τέλος του πολέμου και την έναρξη της μόνιμης εκεχειρίας», καθώς όπως είπε η παλαιστινιακή οργάνωση έλαβε τις εγγυήσεις που ζητούσε από τις ΗΠΑ και τα αραβικά κράτη ώστε το Ισραήλ να μην επαναλάβει τις επιθέσεις μόλις πάρει τους ομήρους.

Αργότερα ανακοινώθηκε ότι ο αμερικανικός στρατός θα ιδρύσει ένα «κέντρο πολιτικοστρατιωτικού συντονισμού» στο Ισραήλ, στο οποίο θα συμμετέχουν περίπου 200 αμερικανοί στρατιώτες που βρίσκονται ήδη στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Αμερικανική δύναμη στο Ισραήλ

Σε αυτό το σώμα θα ενσωματωθούν δυνάμεις από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Αιγύπτου, του Κατάρ και της Τουρκίας.

Η στρατιωτική αυτή δύναμη, που δεν θα εισέλθει στη Γάζα, θα είναι επιφορτισμένη με την επιτήρηση της εκεχειρίας και τη διευκόλυνση της ροής ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα.

Εικόνες από τα σημεία που αποχωρούν οι ισραηλινές δυνάμεις αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής στη Γάζα

Το κέντρο συντονισμού θα παρακολουθεί επίσης ώστε να διασφαλίσει ότι ο ισραηλινός στρατός και άλλες δυνάμεις ασφαλείας θα αποφύγουν συγκρούσεις κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ ενέκρινε τα ξημερώματα το σχέδιο συμφωνίας κατάπαυσης πυρός, με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να ευχαριστεί τον Ντόναλντ Τραμπ για τη βοήθειά του. Κατά του σχεδίου ψήφισαν ακροδεξιοί υπουργοί χωρίς ωστόσο να έχουν ξεκαθαρίσει εάν θα στηρίξουν πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης.

Σε κάθε περίπτωση η αντιπολίτευση στο Ισραήλ έχει προσφέρει μαξιλαράκι ασφαλείας στον Νετανιάχου σε περίπτωση που τον εγκαταλείψουν οι ακροδεξιοί σύμμαχοί του.

Βομβαρδισμοί στη Γάζα

Το σχέδιο της συμφωνίας προβλέπει να τεθεί σε ισχύ κατάπαυση πυρός ώστε η Χαμάς να εντοπίσει και να παραδώσει τους ομήρους εντός 72 ωρών και το Ισραήλ να απελευθερώσει περίπου 2.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους, ανάμεσά τους και 250 που εκτίουν ισόβια κάθειρξη.

Ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού, Εγιάλ Ζαμίρ, ζήτησε από τους στρατιώτες να μη μειώσουν το επίπεδο επαγρύπνησής τους ενόψει της εφαρμογής της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός καθώς όπως είπε «ο εχθρός είναι εδώ, δεν εξαφανίστηκε».

Παρά την υιοθέτηση της συμφωνίας από το Ισραήλ, ο στρατός συνεχίζει τους βομβαρδισμούς. Τα ξημερώματα της Παρασκευής οι IDF επιτέθηκαν αρχικά στη Χαν Γιούνις στα νότια του θύλακα και στη συνέχεια στα ανατολικά της πόλης της Γάζας.

Εν τω μεταξύ ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ένας 26χρονος υπολοχαγός του 614ου Τάγματος Μηχανικού Μάχης σκοτώθηκε από ελεύθερο σκοπευτή στην πόλη της Γάζας.

Η επίθεση έλαβε χώρα το απόγευμα της Πέμπτης, πριν η ισραηλινή κυβέρνηση επικυρώσει την πρώτη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Εύθραυστη εκεχειρία

Οι περισσότεροι αναλυτές είναι επιφυλακτικοί για το κατά πόσο το πρώτο αυτή βήμα κατάπαυσης πυρός μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη εκεχειρία.

«Η πραγματική πρόκληση για την εκεχειρία στη Γάζα θα έρθει μετά την πρώτη φάση, όταν οι συζητήσεις θα στραφούν στην ανοικοδόμηση και τη διακυβέρνηση», δήλωσε η Χανάν Ασράουι, Παλαιστίνια πολιτικός και πρώην μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO).

«Μετά την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα και την ανταλλαγή κρατουμένων, καθώς και την είσοδο τροφίμων και ιατρικών προμηθειών, η προσοχή θα πρέπει να στραφεί στην παλαιστινιακή ενότητα και στον τερματισμό της ισραηλινής κατοχής».

«Η Δυτική Όχθη εξακολουθεί να αποτελεί στόχο του στρατού και των εποίκων, ενώ η ισραηλινή κυβέρνηση επιδιώκει μια κλιμακωμένη ατζέντα εποικισμού/προσάρτησης», έγραψε η Ασράουι στο X.

«Εάν δεν αντιμετωπιστούν οι βαθύτερες αιτίες, δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική ειρήνη ή σταθερότητα», δήλωσε.

Πανηγυρισμοί Τραμπ – Τα εμπόδια της επόμενης φάσης

Ο Ντόναλντ Τραμπ πανηγυρίζει για τη συμμαχία και βιάζεται να κηρύξει την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Τις επόμενες ημέρες ετοιμάζεται να ταξιδέψει ο ίδιος στην περιοχή και να βρεθεί στην ισραηλινή Κνεσέτ αλλά και στην Αίγυπτο για να υπογράψει τη συμφωνία.

Η πλήρης απόσυρση του ισραηλινού στρατού, ο αφοπλισμός της Χαμάς, η διακυβέρνηση της Γάζας και η προοπτική παλαιστινιακού κράτους παραμένουν τα ανοιχτά ζητήματα των διαπραγματεύσεων που μπορούν να τινάξουν την «εύθραυστη» εκεχειρία στον αέρα ενώ φαίνεται να απέχουμε πολύ από μία πραγματικά ειρηνευτική διαδικασία που θα αντιμετωπίσει τη ρίζα των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Με νέες του δηλώσεις ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι «δεν έχει άποψη» πάνω στην προοπτική των δύο κρατών στην περιοχή. Αν και η άποψη των ΗΠΑ για δεκαετίες – σε ρητορικό επίπεδο – ήταν η λύση των δύο κρατών μετά και τις συμφωνίες του Όσλο που ουδέποτε εφαρμόστηκαν, η κυβέρνηση Τραμπ είχε υιοθετήσει τους τελευταίους μήνες μία ρητορική που αρνιόταν στους Παλαιστίνιους το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης.

Αμερικανός αξιωματούχος που μίλησε στην ισραηλινή Haaretz ανέφερε ότι τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ αποδέχεται να υπάρχει παλαιστινιακή κυβέρνηση στη Γάζα αλλά όχι και στρατός. Τις επόμενες ημέρες το παζάρι για τη Γάζα θα σκληρύνει, η πίεση στους Παλαιστίνιους να κάνουν υποχωρήσεις στο ζήτημα της αυτοδιάθεσης θα αυξηθεί, ενώ μένει να φανεί εάν οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να ασκούν πίεση στο Ισραήλ προκειμένου να αποσυρθεί από τη Λωρίδα της Γάζας και να μην αρχίσει εκ νέου τις επιθέσεις.

ΠΗΓΗ: In.gr