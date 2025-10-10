Φωτιά από… κερί στη Λευκωσία – Ένοικος τραυματίστηκε προσπαθώντας να τη σβήσει

Όπως αναφέρεται στην προσπάθειά του να κατασβέσει την φωτιά ο ένοικος του διαμερίσματος υπέστη ελαφρά εγκαύματα. Τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας διενήργησαν τελική κατάσβεση και εξαερισμό.

Με βάση διερεύνηση που έγινε στη σκηνή από μέλη της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από αναμμένο κερί πάνω στο ψυγείο της κουζίνας. Προκάλεσε ζημιές στο ψυγείο και σε μέρος της ηλεκτρικής εγκατάστασης του διαμερίσματος, ενώ από τον καπνό επηρεάστηκε ολόκληρο το διαμέρισμα.

Στη σκηνή μετέβη ασθενοφόρο για την παροχή πρώτων βοηθειών και την αξιολόγηση της κατάστασης υγείας του ενοίκου, σημειώνεται στην ανακοίνωση της Πυροσβεστικής.