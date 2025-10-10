Σου αρέσει το σουβλάκι; Αυτά είναι τα 5 καλύτερα μαγαζιά στην Κύπρο για το 2025 - Δείτε φωτογραφίες

Φέτος, 91 υποψήφια εστιατόρια σε 17 κατηγορίες διεκδικούν τη δική σου ψήφο και ταυτόχρονα μία θέση ανάμεσα στα καλύτερα της Κύπρου.

Ανάμεσα λοιπόν σ' αυτές τις 17 κατηγορίες, μία ξεχωριστή κατηγορία του θεσμού των Cyprus Eating Awards είναι αυτή για το Καλύτερο Σουβλάκι που συγκεντρώνει κάθε χρόνο μεγάλο ενδιαφέρον.

Φέτος, ξεχωρίσαμε αρκετά μαγαζιά με σουβλάκι αλλά 5 από αυτά υπερτερούν και φιγουράρουν στην κατηγορία για την καλύτερη ταβέρνα της χρονιάς.

Ποια είναι άραγε φέτος η δική σου αγαπημένη ταβέρνα;

Ψήφισε ΕΔΩ.

Και επίσης εδώ...

ΤΗΛ: 900-31-393

SMS: 5588 keyword: ΕΑ13

ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ ΣΤΟΥ ΘΩΜΑ ΝΕΟΦΥΤΟΥ, Πάφος

Τα Σουβλάκια στου Θωμά Νεοφύτου στην Πάφο έχουν καταφέρει να καθιερωθούν ως σημείο αναφοράς για το αυθεντικό κυπριακό σουβλάκι, συνδυάζοντας γενναιόδωρες μερίδες με φιλική και προσεγμένη εξυπηρέτηση. Στεγασμένο σε κεντρικό σημείο της πόλης, το μαγαζί προσελκύει τόσο ντόπιους όσο και επισκέπτες που αναζητούν γεύσεις κλασικές, απλές και τίμιες, με έμφαση στην ποιότητα των υλικών και το σωστό ψήσιμο. Η ατμόσφαιρα είναι ανεπιτήδευτη και ζεστή, θυμίζοντας τα παραδοσιακά στέκια της γειτονιάς, ενώ η σταθερή του φήμη επιβεβαιώνει πως το καλό σουβλάκι παραμένει διαχρονική αξία.



ΤΑ ΠΑΙΘΚΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ, Λεμεσός



Το «Τα Παιθκιά του Γιαννή» στο Ζακάκι της Λεμεσού είναι μια ταβέρνα που έχει χτίσει τη φήμη της πάνω στην απλότητα και την αυθεντικότητα. Με μενού που τιμά το κυπριακό σουβλάκι, τις σεφταλιές και τα παραδοσιακά μεζεδάκια, προσφέρει γενναιόδωρες μερίδες σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές. Ο χώρος μπορεί να είναι λιτός, όμως η ουσία βρίσκεται στη γεύση και στην αίσθηση της γειτονιάς που αποπνέει. Είναι από εκείνα τα στέκια που φέρνουν κοντά φίλους γύρω από το τραπέζι, με μπίρα, ζεστή ατμόσφαιρα και φαγητό που σε κερδίζει χωρίς περιττά στολίδια.



ΤΑΤΑΣ, Λευκωσία

Η άφιξη του «Τατά» στον γαστρονομικό χάρτη της πόλης δείχνει πως το αγαπημένο μας street food μπορεί να παρουσιαστεί αλλιώς: με σεβασμό στην παράδοση, αλλά και με μια πιο μοντέρνα αισθητική. Με τη σφραγίδα των αδελφών Γιώργου και Χρίστου Χειμωνίδη το μαγαζί στη Λεωφόρο Στροβόλου διαθέτει ένα μικρό και περιεκτικό μενού αποτελούμενο από σουβλάκι στην παφίτικη πίτα, χοιρινό και κοτόπουλο, σεφταλιές και χαλούμι. Παράλληλα, θα βρεις στο μενού 3 διαφορετικές σαλάτες, τηγανητές πατάτες, ξιδάτα, αλοιφές και γιαούρτι. Το concept βασίζεται στην ειλικρίνεια και την ποιότητα, χωρίς περιττούς πειραματισμούς, ενώ οι λουκουμάδες στο τέλος ολοκληρώνουν με τον πιο νοσταλγικό τρόπο την εμπειρία. Ένα σουβλατζίδικο που συνδυάζει παράδοση και σύγχρονη φροντίδα, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τη γεύση που αγαπήσαμε.



ΤΟ ΠΑΡΚΟ SOUVLAKI & GRILL, Λειβάδια, Λάρνακα

Το Πάρκο Souvlaki & Grill στα Λειβάδια της Λάρνακας αποτελεί μια γευστική όαση με έντονο άρωμα παράδοσης, τοποθετημένο στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής. Η ατμόσφαιρά του θυμίζει αυλή σπιτιού με ξύλινες καρέκλες και καρό τραπεζομάντηλα, δημιουργώντας ένα φιλικό περιβάλλον όπου το φαγητό παραμένει ο πρωταγωνιστής. Στο μενού κυριαρχούν οι κλασικές επιλογές της κυπριακής σχάρας — από ζουμερά χοιρινά και κοτόπουλο σουβλάκια μέχρι σεφταλιές, χαλούμι και αρνίσια παϊδάκια — όλα σε γενναιόδωρες μερίδες, συνοδευμένα από φρέσκες σαλάτες και τραγανές πατάτες. Με σταθερά υψηλές κριτικές για τη γεύση και την ποιότητά του, το Πάρκο επιβεβαιώνει ότι η απλότητα και η συνέπεια μπορούν να μετατρέψουν ένα ταπεινό σουβλάκι σε εμπειρία που αξίζει να ξαναζήσεις.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΑΒΕΡΝΑ, Λευκωσία

Στα στενά του παλιού Στροβόλου, το ταβερνάκι «Ο Φίλιππος» κάνει καλά αυτό που ξέρει εδώ και χρόνια: σερβίρει καλοψημένο, ζουμερό κυπριακό σουβλάκι, φτιαγμένο με τις καλύτερες πρώτες ύλες και σε γενναιόδωρες ποσότητες που χορταίνουν και τον πιο απαιτητικό πελάτη. Οι γεύσεις του είναι καθαρές και οικείες, με συνταγές απλές αλλά τόσο νόστιμες, που θυμίζουν σπιτικό τραπέζι. Ο χώρος είναι λιτός και παραδοσιακός, με φιλική ατμόσφαιρα που σε κάνει να νιώθεις άνετα από την πρώτη στιγμή, ενώ η εξυπηρέτηση είναι άμεση και εγκάρδια, σαν να σε υποδέχονται φίλοι. Πρόκειται για ένα από εκείνα τα μαγαζιά που δεν προσπαθούν να εντυπωσιάσουν αλλά κερδίζουν με την ουσία.

ΠΗΓΗ: Checkincyprus.com