Σας αρέσει το φαγητό; Αυτές είναι οι 5 καλύτερες ταβέρνες της Κύπρου για το 2025

Φέτος, 91 υποψήφια εστιατόρια σε 17 κατηγορίες διεκδικούν τη δική σου ψήφο και ταυτόχρονα μία θέση ανάμεσα στα καλύτερα της Κύπρου.

Ανάμεσα λοιπόν σ' αυτές τις 17 κατηγορίες, μία ξεχωριστή κατηγορία του θεσμού των Cyprus Eating Awards είναι αυτή για την Καλύτερη Ταβέρνα που συγκεντρώνει κάθε χρόνο μεγάλο ενδιαφέρον.

Φέτος, ξεχωρίσαμε αρκετές κυπριακές ταβέρνες αλλά 5 από αυτές υπερτερούν και φιγουράρουν στην κατηγορία για την καλύτερη ταβέρνα της χρονιάς.

Ποια είναι άραγε φέτος η δική σου αγαπημένη ταβέρνα;

Ψήφισε ΕΔΩ.

Και επίσης εδώ...

ΤΗΛ: 900-31-392

SMS: 5588 keyword: ΕΑ12

7 ΛΙΝΟΙ, Καπηλειό, Λεμεσός

Λίγο έξω από τη Λεμεσό, στο χωριό Καπηλειό, η ταβέρνα 7 Λινοί, φέρνει μαζί του τη γοητεία μιας άλλης εποχής, με ατμόσφαιρα που σε ταξιδεύει στις παλιές γειτονιές και στα αυθεντικά κυπριακά στέκια. Ο χώρος αποπνέει ζεστασιά, με ξύλο, πέτρα και διακόσμηση που θυμίζει παλιό καφενείο, δημιουργώντας το ιδανικό σκηνικό για φαγητό και παρέα. Η κουζίνα δίνει έμφαση στους κυπριακούς μεζέδες και στις γεύσεις της παράδοσης, με πιάτα που ετοιμάζονται με φρέσκα υλικά και μεράκι. Συνοδεύονται ιδανικά με κρασί, ζιβανία ή κυπριακή μπίρα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία που παντρεύει το φαγητό με την ατμόσφαιρα. Το 7 Λίνοι δεν είναι απλώς ένα καπηλειό είναι ένας χώρος που κρατά ζωντανό τον χαρακτήρα της κυπριακής φιλοξενίας, εκεί όπου η παρέα, οι γεύσεις και η παράδοση συναντιούνται σε κάθε τραπέζι.

ΚΑΜΑΣΙΑΣ, Παραλίμνι

Ο Καμασιάς αποτελεί μια ταβέρνα που έχει καταφέρει να κερδίσει επάξια τη θέση της στις καρδιές των ντόπιων και των επισκεπτών, μένοντας πιστή στην παράδοση της κυπριακής κουζίνας. Κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι κουβαλά την αυθεντικότητα του τόπου μας, με γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις από τα οικογενειακά τραπέζια της παλιάς Κύπρου. Η φιλοσοφία του βασίζεται στη χρήση φρέσκων, ντόπιων προϊόντων και εποχιακών υλικών, τα οποία αναδεικνύονται μέσα από συνταγές που μαγειρεύονται με αγάπη και μεράκι. Από λαδερά και μαγειρευτά μέχρι κρεατικά της σχάρας και μικρούς γευστικούς μεζέδες, το φαγητό του Καμασιά αποτυπώνει τον πλούτο της κυπριακής γης και της παράδοσης.

ΜΕΛΙΤΖΙΑ, Τάλα, Πάφος

Στην όμορφη Τάλα της Πάφου, η Μελιτζιά αποτελεί εδώ και χρόνια σημείο αναφοράς για την αυθεντική κυπριακή φιλοξενία και κουζίνα. Η ταβέρνα είναι χτισμένη σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, όπου οι μυρωδιές από τα φαγητά και οι γεύσεις που σερβίρονται συνδέονται με την παράδοση του τόπου. Το μενού βασίζεται σε φρέσκα, τοπικά προϊόντα και εποχιακές πρώτες ύλες, με πιάτα που αποτυπώνουν τη γνήσια κουζίνα της Κύπρου. Από κρεατικά στη σχάρα μέχρι μαγειρευτά που θυμίζουν σπιτικό τραπέζι, όλα φτιάχνονται με αγάπη και μεράκι. Η ατμόσφαιρα στη Μελιτζιά είναι φιλική και ζεστή, με το σκηνικό να παραπέμπει στην αυλή ενός παραδοσιακού κυπριακού σπιτιού.

ΜΟΥΖΟΥΡΟΥ, Λύμπια, Λευκωσία

Στην καρδιά του χωριού Λύμπια βρίσκεται η ταβέρνα Μουζουρού, ένα αυθεντικό στέκι που τιμά την κυπριακή κουζίνα με πλούσιους μεζέδες και γεύσεις από την παράδοση. Ο μεζές εδώ έρχεται πλούσιος, με δεκάδες μικρά πιάτα που ξεκινούν από παραδοσιακές σαλάτες και ορεκτικά, μέχρι ζουμερά κρέατα στη σχάρα, σπιτικές σεφταλιές και αρνίσιο κλέφτικο. Όλα συνοδεύονται με φρέσκα ντόπια υλικά και τη ζεστή φιλοξενία των ανθρώπων της Μουζουρούς. Είναι μια ταβέρνα που ξέρει να κρατάει τις γεύσεις απλές, αγνές και χορταστικές, φτιαγμένες για να τις μοιράζεσαι με καλή παρέα, κρασάκι και μουσική.

ΦΩΤΗΣ ΤΑΒΕΡΝΑ, Αθηένου, Λάρνακα

Στην καρδιά της Αθηένου βρίσκεται η Ταβέρνα Φώτης, ένα αυθεντικό στέκι που συνδυάζει γνήσια κυπριακή φιλοξενία με παραδοσιακές γεύσεις. Η φιλόξενη αυλή της σε ταξιδεύει σε παλιές εποχές, ενώ τον χειμώνα ο ζεστός εσωτερικός χώρος φιλοξενεί ζωντανή μουσική κάθε Παρασκευή. Το μενού ξεχειλίζει από γεύσεις: πλούσιοι μεζέδες σχάρας, ζουμερά σουβλάκια, σεφταλιές, χαλλούμι, αλλά και μαγειρευτά όπως βοδινό στιφάδο, ραβιόλες, σαλιγκάρια και συκώτι. Εδώ, η παράδοση ζωντανεύει μέσα από το φαγητό και την ατμόσφαιρα, κάνοντας την Ταβέρνα Φώτης μια γευστική εμπειρία.

*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus