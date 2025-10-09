Ecommbx
Πέθανε ο Ανδρέας Σέπος: «Υπηρέτησε με ήθος την τοπική αυτοδιοίκηση και τον τόπο μας» - Θλίψη στον ΕΟΑ Λάρνακας
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πέθανε ο Ανδρέας Σέπος: «Υπηρέτησε με ήθος την τοπική αυτοδιοίκηση και τον τόπο μας» - Θλίψη στον ΕΟΑ Λάρνακας

 09.10.2025 - 12:41
Θλίψη και πόνο σκόρπισε σε συγγενείς, φίλους καθώς και στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Λάρνακας, ο θανάτος του Ανδρέα Σέπου.

Την είδηση του θανάτου του, γνωστοποίησε μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας, στην οποία εκφράζει τη βαθιά του θλίψη.

Όπως σημειώνεται, μεταξύ άλλων, «υπηρέτησε με ήθος, αφοσίωση και επαγγελματισμό την τοπική αυτοδιοίκηση και την κοινωνία του τόπου μας».

Αυτούσια η ανάρτηση:

Η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα τίθεται σε ισχύ, σύμφωνα με το αιγυπτιακό Al Qahera News.

