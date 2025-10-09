Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΣτην αντεπίθεση ο ΕΟΑ Λευκωσίας - «Υπήρχε έρευνα εναντίον του καταγγέλων για σεξουαλική παρενόχληση»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην αντεπίθεση ο ΕΟΑ Λευκωσίας - «Υπήρχε έρευνα εναντίον του καταγγέλων για σεξουαλική παρενόχληση»

 09.10.2025 - 12:31
Στην αντεπίθεση ο ΕΟΑ Λευκωσίας - «Υπήρχε έρευνα εναντίον του καταγγέλων για σεξουαλική παρενόχληση»

Στη δημοσιότητα έδωσε το πόρισμα έρευνας κατά του Κωνσταντίνου Παρμακλή η Αρχή κατά της διαφθοράς. 

Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ), διάδοχος του καταργηθέντος Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας, προέβει σε σοβαρές αποκαλύψεις.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Αρχή κατά της διαφθοράς: Στη δημοσιότητα το πόρισμα για τον κρατικό αξιωματούχο - Διερευνώνται 70 καταγγελίες εναντίον του

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΟΑ Λευκωσίας:

Ανακοίνωση ΕΟΑ Λευκωσίας σχετικά με το πόρισμα της Επιτροπής κατά της διαφθοράς που αφορά καταγγελίες εναντίον του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού.

Στο πλαίσιο της πρόσφατης απόφασης της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς («η Αρχή»), και προς αποφυγή δημιουργίας εσφαλμένων εντυπώσεων, ενημερώνουμε ότι η Αρχή εξέτασε περίπου εβδομήντα (70) καταγγελίες, όλες προερχόμενες από εργαζόμενο του (καταργηθέντος) Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας.

Ο καταγγέλλων προέβη στις εν λόγω καταγγελίες ενόσω εκκρεμούσε εναντίον του διερεύνηση πειθαρχικού χαρακτήρα μετά από καταγγελίες τεσσάρων (4) υπαλλήλων για πράξεις παρενόχλησης και /ή σεξουαλικής παρενόχλησης.

Σημειώνεται ότι, κατόπιν εξέτασης, η Αρχή κατέληξε πως μόνο σε τέσσερις(4) περιπτώσεις εντοπίστηκαν ζητήματα προς περαιτέρω αξιολόγηση, τα οποία αφορούσαν την αγορά δύο τηλεοράσεων, την τοποθέτηση περσίδων (blinds) και τη διοργάνωση εορταστικής εκδήλωσης για τα 70 χρόνια λειτουργίας του Συμβουλίου. Όλες οι ανωτέρω ενέργειες αποτέλεσαν αντικείμενο απόφασης και έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας.

Ωστόσο, οφείλουμε να τονίσουμε ότι από την εξέταση δεκάδων καταγγελιών, η Αρχή εντόπισε περιορισμένο αριθμό θεμάτων, τα οποία δεν αφορούσαν συστηματική ή εκτεταμένη πρακτική αλλά μεμονωμένες ενέργειες που συνδέονται με αποφάσεις συλλογικών οργάνων. Ο Οργανισμός σέβεται πλήρως τα ευρήματα της Αρχής και προσεγγίζει το ζήτημα με πνεύμα συνεργασίας και υπευθυνότητας, χωρίς ωστόσο να παραγνωρίζει το γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα των καταγγελιών κρίθηκε αβάσιμη.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Όμορφο βίντεο : Ο μικρός Ιωάννης δοκίμασε τοξοβολία από το τροχοκάθισμα – Το χαμόγελό του «έριξε» τα πιο δυνατά βέλη
Σας αρέσει το φαγητό; Αυτές είναι οι 5 καλύτερες ταβέρνες της Κύπρου για το 2025
Πέθανε ο Ανδρέας Σέπος: «Υπηρέτησε με ήθος την τοπική αυτοδιοίκηση και τον τόπο μας» - Θλίψη στον ΕΟΑ Λάρνακας
Χριστουγεννιάτικη Παραμυθούπολη: Πότε ανοίγει τις πόρτες της στη Λευκωσία – Πού θα στηθεί;
Ραγίζει καρδιές το τσιαττιστό για την Καίτη Κληρίδου: «Κουμέρα μου, αθάνατη θα μείνεις στους αιώνες»
Γιώργος Καπουτζίδης: Η αποκάλυψη για την προσωπική του ζωή – «Είμαι ερωτευμένος, αλλά θέλω να προστατεύσω τον άνθρωπό μου»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Γάζα: Σε ισχύ η συμφωνία για ειρήνη – Έπεσαν οι πρώτες υπογραφές ανάμεσα σε Χαμάς και Ισραήλ

 09.10.2025 - 12:20
Επόμενο άρθρο

Πέθανε ο Ανδρέας Σέπος: «Υπηρέτησε με ήθος την τοπική αυτοδιοίκηση και τον τόπο μας» - Θλίψη στον ΕΟΑ Λάρνακας

 09.10.2025 - 12:41
Γάζα: Σε ισχύ η συμφωνία για ειρήνη – Έπεσαν οι πρώτες υπογραφές ανάμεσα σε Χαμάς και Ισραήλ

Γάζα: Σε ισχύ η συμφωνία για ειρήνη – Έπεσαν οι πρώτες υπογραφές ανάμεσα σε Χαμάς και Ισραήλ

Η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα τίθεται σε ισχύ, σύμφωνα με το αιγυπτιακό Al Qahera News.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Γάζα: Σε ισχύ η συμφωνία για ειρήνη – Έπεσαν οι πρώτες υπογραφές ανάμεσα σε Χαμάς και Ισραήλ

Γάζα: Σε ισχύ η συμφωνία για ειρήνη – Έπεσαν οι πρώτες υπογραφές ανάμεσα σε Χαμάς και Ισραήλ

  •  09.10.2025 - 12:20
«Επίθεση» Χασαπόπουλου σε Οδυσσέα με σοβαρές καταγγελίες - «Δεν μπορώ να συμμετέχω σε ένα Κίνημα όπου υπάρχουν διεφθαρμένοι»

«Επίθεση» Χασαπόπουλου σε Οδυσσέα με σοβαρές καταγγελίες - «Δεν μπορώ να συμμετέχω σε ένα Κίνημα όπου υπάρχουν διεφθαρμένοι»

  •  09.10.2025 - 11:30
Στην αντεπίθεση ο ΕΟΑ Λευκωσίας - «Υπήρχε έρευνα εναντίον του καταγγέλων για σεξουαλική παρενόχληση»

Στην αντεπίθεση ο ΕΟΑ Λευκωσίας - «Υπήρχε έρευνα εναντίον του καταγγέλων για σεξουαλική παρενόχληση»

  •  09.10.2025 - 12:31
Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Καταζητείται 44χρονος Ουκρανός – Κατέχει ψηλή θέση σε εγκληματική οργάνωση

Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Καταζητείται 44χρονος Ουκρανός – Κατέχει ψηλή θέση σε εγκληματική οργάνωση

  •  09.10.2025 - 09:11
Στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΚΟ αριστίνδην ο Ανδρέας Αποστόλου – Εντός Οκτωβρίου η ανακοίνωση- Τι συμφωνήθηκε με Νικόλα

Στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΚΟ αριστίνδην ο Ανδρέας Αποστόλου – Εντός Οκτωβρίου η ανακοίνωση- Τι συμφωνήθηκε με Νικόλα

  •  09.10.2025 - 06:22
Όμορφο βίντεο : Ο μικρός Ιωάννης δοκίμασε τοξοβολία από το τροχοκάθισμα – Το χαμόγελό του «έριξε» τα πιο δυνατά βέλη

Όμορφο βίντεο : Ο μικρός Ιωάννης δοκίμασε τοξοβολία από το τροχοκάθισμα – Το χαμόγελό του «έριξε» τα πιο δυνατά βέλη

  •  09.10.2025 - 12:46
Σας αρέσει το φαγητό; Αυτές είναι οι 5 καλύτερες ταβέρνες της Κύπρου για το 2025

Σας αρέσει το φαγητό; Αυτές είναι οι 5 καλύτερες ταβέρνες της Κύπρου για το 2025

  •  09.10.2025 - 12:50
Η υπόθεση που συγκλόνισε τη Λάρνακα – Τι αποκαλύπτουν οι ΥΚΕ για τη γιαγιά που φώναζε «βοήθεια»

Η υπόθεση που συγκλόνισε τη Λάρνακα – Τι αποκαλύπτουν οι ΥΚΕ για τη γιαγιά που φώναζε «βοήθεια»

  •  09.10.2025 - 09:11

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα