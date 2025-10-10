Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα «επίθεση» Χασαπόπουλου σε Οδυσσέα: «Δεν μπορείς να ανοίγεις την πόρτα σε οποιοδήποτε» - Όσα ανέφερε για τη μυστική συμφωνία με Χαραλαμπίδου

 10.10.2025 - 09:55
Νέα «επίθεση» Χασαπόπουλου σε Οδυσσέα: «Δεν μπορείς να ανοίγεις την πόρτα σε οποιοδήποτε» - Όσα ανέφερε για τη μυστική συμφωνία με Χαραλαμπίδου

Νέα επίθεση στον Οδυσσέα Μιχαηλίδη και στο «ΑΛΜΑ» εξαπέλυσε ο Διαχειριστής της σελίδας «Ομάδα Καταπολέμησης της Διαφθοράς», Ανδρέας Χασαπόπουλος, μετά και την δήλωση του για τέσσερις διεφθαρμένους ανάμεσα στα οχτώ πρόσωπα που πλαισίωναν τον τέως Γενικό Ελεγκτή στο πάνελ κατά την ημέρα ανακοίνωσης της ίδρυσης του Κινήματος.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», ο Ανδρέας Χασαπόπουλος και απαντώντας για την στροφή που έκανε απέναντι στον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ανέφερε πως, «βλέποντας αυτά που είχα αναφέρει και προσπαθώντας να τα διορθώσω και να μην διορθώνονται, αναγκάστηκα να τα πω».

Όπως σημείωσε, για κάποια από τα πρόσωπα που πλαισίωναν τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη στο πάνελ κατά την ημέρα ανακοίνωσης της ίδρυσης του Κινήματος «ΑΛΜΑ» στις 19 Μαΐου, «ήταν άτομα τα οποία αποδεδειγμένα, σε έργα που έγιναν και ελέγχαμε, αφού υπήρχαν σοβαρές καταγγελίες για μίζες».

Ερωτηθείς αν ισχύουν όσα λέει ο Γενικός Ελεγκτής, ότι δεν του έδωσε αξίωμα στο κόμμα, ο κ. Χασαπόπουλος απάντησε πως, «δεν είναι αυτός ο λόγος» και συμπλήρωσε πως, «είναι διότι έγινε ένα νέο κίνημα και στην αρχή συνεργαζόμασταν και ένα μήνα πριν την ημέρα ανακοίνωσης της ίδρυσης του Κινήματος σταμάτησε η επικοινωνία».

Παράλληλα σημείωσε πως, «το μοναδικό αγκάθι στις σχέσεις με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη είναι τα άτομα που έχουν ενταχθεί στο ΑΛΜΑ, και συμπλήρωσε πως, «δεν μπορείς να ανοίγεις την πόρτα σε οποιοδήποτε και μάλιστα να τον τοποθετείς σε θέσεις».

Καταληκτικά και ερωτηθείς για μυστική συμφωνία της Ειρήνης Χαραλαμπίδου με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη για να είναι υποψήφια βουλευτής με το ψηφοδέλτιο του ΑΛΜΑ, ο κ. Χασαπόπουλος ανέφερε πως, «μέχρι την ημέρα που τα ανέφερα ίσχυε και το υπογράφω».

Δείτε το απόσπασμα:

Η κυβέρνηση του Ισραήλ ενέκρινε τα ξημερώματα τη συμφωνία με σκοπό να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση όλων των ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας, ζωντανών και νεκρών, ανακοίνωσε το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

