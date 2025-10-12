Χριστούγεννα…δίπλα από τη θάλασσα – Άρχισαν οι προετοιμασίες στο Παραλίμνι και τη Δερύνεια – Δείτε το αρχικό πρόγραμμα

Περισσότερες λεπτομέρειες και δηλώσεις συμμετοχής: https://tinyurl.com/yeyuasmd ή στην ιστοσελίδα του Δήμου Παραλιμνίου - Δερύνειας pdm.org.cy

Τελευταία ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Καλούνται οι αιτητές να ακολουθήσουν τους όρους των προκηρύξεων που βρίσκονται αναρτημένοι στις φόρμες δήλωσης συμμετοχής. Δεκτές γίνονται μόνο αιτήσεις που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

Πρόγραμμα Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στο Παραλίμνι:

🔹 Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025, 17:00, Φωταγώγηση, Πλατεία Αγίου Γεωργίου

🔹 Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025, 14:00 – 20:00, Πλατεία Αγίου Γεωργίου

🔹 Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025, 14:00 – 20:00, Πλατεία Αγίου Γεωργίου

🔹 Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025, 14:00 – 20:00, Πλατεία Αγίου Γεωργίου

🔹 Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025, 14:00 – 20:00, Πλατεία Αγίου Γεωργίου

🔹 Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025, 14:00 – 20:00, Πλατεία Αγίου Γεωργίου

🔹 Σάββατο 26 Δεκεμβρίου 2025, 17:00 – 19:00, Kapparis Christmas Fair

🔹 Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2025, 17:00 – 19:00, Kapparis Christmas Fair