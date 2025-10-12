Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΧριστούγεννα…δίπλα από τη θάλασσα – Άρχισαν οι προετοιμασίες στο Παραλίμνι και τη Δερύνεια – Δείτε το αρχικό πρόγραμμα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χριστούγεννα…δίπλα από τη θάλασσα – Άρχισαν οι προετοιμασίες στο Παραλίμνι και τη Δερύνεια – Δείτε το αρχικό πρόγραμμα

 12.10.2025 - 17:26
Χριστούγεννα…δίπλα από τη θάλασσα – Άρχισαν οι προετοιμασίες στο Παραλίμνι και τη Δερύνεια – Δείτε το αρχικό πρόγραμμα

Ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας προσκαλεί όσους επιθυμούν να υποβάλουν προτάσεις για καλλιτεχνικό πρόγραμμα και λειτουργία περιπτέρου κατά τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στο Δημοτικό Διαμέρισμα Παραλιμνίου κατά τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2025.

Περισσότερες λεπτομέρειες και δηλώσεις συμμετοχής: https://tinyurl.com/yeyuasmd ή στην ιστοσελίδα του Δήμου Παραλιμνίου - Δερύνειας pdm.org.cy

Τελευταία ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Καλούνται οι αιτητές να ακολουθήσουν τους όρους των προκηρύξεων που βρίσκονται αναρτημένοι στις φόρμες δήλωσης συμμετοχής. Δεκτές γίνονται μόνο αιτήσεις που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

Πρόγραμμα Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στο Παραλίμνι:

🔹 Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025, 17:00, Φωταγώγηση, Πλατεία Αγίου Γεωργίου
🔹 Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025, 14:00 – 20:00, Πλατεία Αγίου Γεωργίου
🔹 Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025, 14:00 – 20:00, Πλατεία Αγίου Γεωργίου
🔹 Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025, 14:00 – 20:00, Πλατεία Αγίου Γεωργίου
🔹 Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025, 14:00 – 20:00, Πλατεία Αγίου Γεωργίου
🔹 Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025, 14:00 – 20:00, Πλατεία Αγίου Γεωργίου
🔹 Σάββατο 26 Δεκεμβρίου 2025, 17:00 – 19:00, Kapparis Christmas Fair
🔹 Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2025, 17:00 – 19:00, Kapparis Christmas Fair

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θύμα απάτης 31χρονη – Την έπεισαν να επενδύσει σε κρυπτονομίσματα – Χιλιάδες ευρώ «πέταξαν» μακριά – Συμβουλές από Αστυνομία
Έρχεται μεγάλη αύξηση στα τσιγάρα; Πρόταση στην ΕΕ για φόρο και στα θερμαινόμενα και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα – Πόσο θα επιβαρύνει την τσέπη
Θλίψη στην Τριμίκλινη: Πέθανε η γιαγιά Ελένη - Φωτογραφία
Τα 4 ζώδια που βάζουν τον εαυτό τους πάνω από όλους και όλα
Ο άνδρας με το μεγαλύτερο όνομα στον κόσμο: Έχει πάνω από 2.200 διαφορετικές λέξεις
Έβαλε επτά γκολ και... συνελήφθη μετά τη λήξη του αγώνα ως ύποπτος για συμμετοχή σε στημένα παιχνίδια!

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ξημερώματα Δευτέρας η απελευθέρωση όλων των ζωντανών ομήρων, λέει η κυβέρνηση του Ισραήλ

 12.10.2025 - 17:18
Ο Χριστοδουλίδης ευχαριστεί Τραμπ και Αλ Σίσι – «Αναγνώριση του ρόλου της Κύπρου στη Μέση Ανατολή»

Ο Χριστοδουλίδης ευχαριστεί Τραμπ και Αλ Σίσι – «Αναγνώριση του ρόλου της Κύπρου στη Μέση Ανατολή»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης εξέφρασε δημόσια τις ευχαριστίες του προς τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι για την πρόσκληση να παραστεί στην τελετή που θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Αίγυπτο, για τη Γάζα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ο Χριστοδουλίδης ευχαριστεί Τραμπ και Αλ Σίσι – «Αναγνώριση του ρόλου της Κύπρου στη Μέση Ανατολή»

Ο Χριστοδουλίδης ευχαριστεί Τραμπ και Αλ Σίσι – «Αναγνώριση του ρόλου της Κύπρου στη Μέση Ανατολή»

  •  12.10.2025 - 14:07
Αντωνίου: «Η αδιαλλαξία της Τουρκίας δεν επέτρεψε πρόοδο – Παραμένουμε συγκρατημένα αισιόδοξοι»

Αντωνίου: «Η αδιαλλαξία της Τουρκίας δεν επέτρεψε πρόοδο – Παραμένουμε συγκρατημένα αισιόδοξοι»

  •  12.10.2025 - 14:53
Με ήπιο ισχαιμικό επεισόδιο στο νοσοκομείο ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος - Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

Με ήπιο ισχαιμικό επεισόδιο στο νοσοκομείο ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος - Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

  •  12.10.2025 - 15:57
Καταγγελία πολίτη: Κατέστρεψαν υαλοκαθαριστήρες σε αυτοκίνητα στη Λεμεσό και μετά πουλούσαν καινούργια – Δεν τους εφάρμοσαν καν

Καταγγελία πολίτη: Κατέστρεψαν υαλοκαθαριστήρες σε αυτοκίνητα στη Λεμεσό και μετά πουλούσαν καινούργια – Δεν τους εφάρμοσαν καν

  •  12.10.2025 - 16:17
«Δροσερές» εικόνες από χωριά της Λάρνακας θυμίζουν χειμώνα και άγρια φύση – Βίντεο από ανεξήγητο περιστατικό - «Φωτιά ή ανεμοστρόβιλος;

«Δροσερές» εικόνες από χωριά της Λάρνακας θυμίζουν χειμώνα και άγρια φύση – Βίντεο από ανεξήγητο περιστατικό - «Φωτιά ή ανεμοστρόβιλος;

  •  12.10.2025 - 16:58
Έρχεται μεγάλη αύξηση στα τσιγάρα; Πρόταση στην ΕΕ για φόρο και στα θερμαινόμενα και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα – Πόσο θα επιβαρύνει την τσέπη

Έρχεται μεγάλη αύξηση στα τσιγάρα; Πρόταση στην ΕΕ για φόρο και στα θερμαινόμενα και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα – Πόσο θα επιβαρύνει την τσέπη

  •  12.10.2025 - 14:50
Βίντεο που σοκάρει: Ελικόπτερο πέφτει σε παραλία της Καλιφόρνια – Κόσμος τρέχει πανικόβλητος

Βίντεο που σοκάρει: Ελικόπτερο πέφτει σε παραλία της Καλιφόρνια – Κόσμος τρέχει πανικόβλητος

  •  12.10.2025 - 15:20
Χριστούγεννα…δίπλα από τη θάλασσα – Άρχισαν οι προετοιμασίες στο Παραλίμνι και τη Δερύνεια – Δείτε το αρχικό πρόγραμμα

Χριστούγεννα…δίπλα από τη θάλασσα – Άρχισαν οι προετοιμασίες στο Παραλίμνι και τη Δερύνεια – Δείτε το αρχικό πρόγραμμα

  •  12.10.2025 - 17:26

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα