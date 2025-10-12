Ξημερώματα Δευτέρας η απελευθέρωση όλων των ζωντανών ομήρων, λέει η κυβέρνηση του Ισραήλ

Συγκεκριμένα, σε δηλώσεις που έκανε η εκπρόσωπος της κυβέρνησης της χώρας, Σος Μπεντροσιάν, είπε πως όλοι οι ζωντανοί όμηροι αναμένεται να απελευθερωθούν τα ξημερώματα της Δευτέρας (από τις 4 ως τις 6 π.μ.), χωρίς να αποκλείεται μικρή αλλαγή στις ώρες. Αρχικά θα τεθούν υπό την επιτήρηση του Ερυθρού Σταυρού και στη συνέχεια θα μεταφερθούν στο Ισραήλ.

Αργότερα, όπως ενημέρωσε η ισραηλινή κυβέρνηση, η Χαμάς θα παραδώσει τις σορούς των 28 νεκρών ομήρων, με την παλαιστινιακή οργάνωση, πάντως, να έχει διευκρινίσει πως δεν μπορεί να προσδιορίσει το ακριβές χρονικό σημείο που θα ολοκληρώσει τη συγκεκριμένη διαδικασία, καθώς ο εντοπισμός τους μπορεί να πάρει χρόνο.

Εάν η Χαμάς δεν καταφέρει να βρει τις σορούς ορισμένων από τους ομήρους, μια διεθνής επιτροπή θα βοηθήσει στον εντοπισμό τους, ανέφερε η Μπεντροσιάν. «Ένας διεθνής οργανισμός, ο οποίος συμφωνήθηκε σε αυτό το σχέδιο (κατάπαυσης του πυρός), θα βοηθήσει στον εντοπισμό των ομήρων εάν δεν βρεθούν και απελευθερωθούν αύριο» ειπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Ο πρωθυπουργός επιμένει ότι θα δράσουμε για να εντοπίσουμε όλους αυτούς τους ομήρους το συντομότερο δυνατόν, και θα το κάνουμε αυτό ως ιερό καθήκον κοινής ευθύνης. Και οι 48 όμηροι μας θα επιστρέψουν στο Ισραήλ, είτε είναι ζωντανοί είτε νεκροί».

Δύο ώρες πριν απελευθέρωση των ζωντανών ομήρων, ο Ερυθρός Σταυρός θα παρέχει σχετική ενημέρωση στις Αρχές του Ισραήλ.

Η Μπεντροσιάν ανέφερε, ακόμα, πως δεν θα πραγματοποιηθεί καμία προπαγανδίστικη εκδήλωση από τη Χαμάς κατά τη στιγμή της απελευθέρωσης των ομήρων. Θυμίζεται πως σε προηγούμενες απελευθερώσεις, η παλαιστινιακή οργάνωση διοργάνωνε τελετές μπροστά σε πλήθος κόσμου που αποδοκίμαζε, πριν παραδώσει τους ανθρώπους που είχε απαγάγει στον Ερυθρό Σταυρό - τόσο τους ζωντανούς όσο και τους νεκρούς.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας The Times of Israel, υπάρχουν σχέδια έκτακτης ανάγκης για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να προσθέσει στο σφιχτό πρόγραμμά του μια γρήγορη επίσκεψη σε ένα από τα νοσοκομεία που φιλοξενούν τους απελευθερωμένους ομήρους αύριο, αν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Νωρίτερα σήμερα, ο αντιπρόεδρος της αμερικανικής κυβέρνησης, Τζέι Ντι Βανς, σε συνέντευξη που παραχώρησε, τόνισε πως αυτό θα μπορούσε να συμβεί ανά πάσα στιγμή. «Οι όμηροι θα μπορούσαν να απελευθερωθούν από τη Γάζα ανά πάσα στιγμή» είπε ο Βανς, μιλώντας στο NBC News. Ακόμη, πρόσθεσε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν σκοπεύουν να αναπτύξουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Λωρίδα της Γάζας ή στο Ισραήλ».

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η χώρα του είναι «έτοιμη και προετοιμασμένη για την άμεση υποδοχή όλων των ομήρων μας».