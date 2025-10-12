Προσοχή, σκληρές εικόνες: Καυγάς σε μπαρ στο Κίεβο για τα μάτια μιας γυναίκας κατέληξε σε πυροβολισμούς – Δείτε βίντεο

Το συμβάν συνέβη περίπου πριν από μία εβδομάδα σε μπαρ στο Κίεβο και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο καβγάς ξεκίνησε όταν ένας άνδρας άρχισε να παρενοχλεί μια κοπέλα που διασκέδαζε με τον νεαρό σύντροφό της.

Αποτέλεσμα ήταν αρχικά να λογομαχήσουν έντονα οι δύο άνδρες μεταξύ τους και κατά τη διάρκεια του οποίου ο επιθετικός άνδρας έβγαλε όπλο και άρχισε να πυροβολεί.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η κοπέλα προσπάθησε να ηρεμήσει τον σύντροφό της και τελικά ήταν εκείνη που τραυματίστηκε πιο σοβαρά. Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί της παρείχαν την απαραίτητη φροντίδα.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

🤯 У Києві чоловік відкрив стрілянину по людях в барі — інцидент стався на Новопечерських Липках



Він почав чіплятися до дівчини, за яку заступився її хлопець. Після цього нападник дістав пістолет і відкрив вогонь. Дівчина намагалася зупинити нападника, але в результаті… pic.twitter.com/wnqrDz2wWe — Breaking News (@breakingUAnews) October 12, 2025

Αυτόπτες μάρτυρες κάλεσαν την αστυνομία, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες δηλώσεις από τις αρχές. Ερευνώνται όλες οι συνθήκες του περιστατικού, τα κίνητρα των πυροβολισμών και το αν ο δράστης είχε άδεια οπλοφορίας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο δράστης ενδέχεται να είχε φύγει από το σημείο πριν φτάσει η αστυνομία.

Πηγή: newsit.gr