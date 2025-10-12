Ecommbx
Καιρός: Έρχεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας – Φεύγουν οι βροχές αλλά δεν πάνε μακριά – Πότε επιστρέφουν
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καιρός: Έρχεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας – Φεύγουν οι βροχές αλλά δεν πάνε μακριά – Πότε επιστρέφουν

 12.10.2025 - 18:13
Καιρός: Έρχεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας – Φεύγουν οι βροχές αλλά δεν πάνε μακριά – Πότε επιστρέφουν

Χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο καιρού από το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Απόψε, ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, μέτριοι και τοπικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και τοπικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο Δευτέρα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειανατολικοί μέτριοι, 4 μποφόρ, για να καταστούν αργότερα κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ τις μεσημβρινές ώρες ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, στα ορεινά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο κατά το τριήμερο, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

