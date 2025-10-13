Ecommbx
Ξενοδοχείο στην Πολωνία θέλει να βάλει τέλος στην υπογεννητικότητα: Το μέτρο που ανακοίνωσε

 13.10.2025 - 14:23
Ξενοδοχείο στην Πολωνία θέλει να βάλει τέλος στην υπογεννητικότητα: Το μέτρο που ανακοίνωσε

Η Πολωνία αντιμετωπίζει ένα μεγάλο πρόβλημα τα τελευταία χρόνια. Οι γεννήσεις μειώνονται δραματικά. Από 2,06 παιδιά ανά γυναίκα το 1990, ο αριθμός έπεσε στο 1,2 το 2023. Και κάπου εκεί, ένας ξενοδόχος αποφάσισε να πάρει τα πράγματα στα… δικά του χέρια. Τι έκανε;

Ο Władysław Grochowski, ιδιοκτήτης μιας από τις μεγαλύτερες αλυσίδες ξενοδοχείων της χώρας, ανακοίνωσε ότι θα διοργανώνει πάρτι για κάθε ζευγάρι που συλλαμβάνει παιδί, ενώ μένει σε κάποιο από τα ξενοδοχεία του.

Η αλυσίδα Arche Hotels διαθέτει 23 ξενοδοχεία σε όλη την Πολωνία, από τη Λούμπλιν μέχρι τη Βρότσλαβ, με πάνω από 4.000 δωμάτια. Όσα ζευγάρια τα καταφέρουν, θα απολαύσουν μια δωρεάν οικογενειακή γιορτή σε έναν από τους χώρους εκδηλώσεων ή τα εστιατόρια της αλυσίδας. Και το πρώτο μωρό του προγράμματος θα πάρει επιπλέον δώρο ένα καρότσι και ένα πλούσιο welcome πακέτο!

Βέβαια, υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια σε όλο αυτό. Οι συμμετέχοντες πρέπει να ζουν στην Πολωνία και τουλάχιστον ένας από τους δύο να είναι Πολωνός πολίτης. Οπότε, sorry, για τους τουρίστες δυστυχώς δεν πιάνεται!

 

Κι όμως, δεν είναι η πρώτη φορά που τα ξενοδοχεία εμπνέονται από τον έρωτα ή την… αναπαραγωγή. Το 2020, η καναδική αλυσίδα Hotel Zed πρόσφερε δωρεάν διαμονή σε ζευγάρια που έκαναν “Valentine’s Day babies”, ενώ το 2024 το Walker Hotel Tribeca στη Νέα Υόρκη πρότεινε ένα “self-love” πακέτο για όσους προτιμούσαν να περάσουν τη μέρα του Αγίου Βαλεντίνου... solo.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αφίχθηκε στο Σαρμ ελ Σέιχ για τη Σύνοδο Κορυφής Ειρήνης, όπου θα υπογραφεί η ιστορική συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα και απελευθέρωση των ομήρων.

